Для перевозки российской нефти на фоне санкций закуплены более 100 танкеров

FT: Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров

Россия купила более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщают британские СМИ со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

По информации Financial Times, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Сообщается, что танкерам 12-15 лет и их планируется списать в ближайшие несколько лет.

Как сообщил FT руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх, это покупатели, с которыми они не знакомы, но в компании уверены, что большинство судов предназначены для России.

По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. В этом году связанные с Россией операторы приобрели до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн барр. нефти, пишет РБК.

По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (каждый способен перевозить около 1 млн барр.) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. барр.), всего – 109 кораблей.

Напомним, после долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По данным МЭА, с мая поставки российской нефти в страны Запада сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако большая часть – две трети этого объема – была перенаправлена в Китай, Индию и Турцию.