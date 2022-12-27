Администрация Байдена решила добиться продажи американского бизнеса TikTok

Wall Street Journal: Пентагон и Минюст США добиваются продажи американского бизнеса TikTok

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принудительной продажи американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащего китайской материнской компании ByteDance, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По сообщению издания, ряд представителей администрации Байдена, ссылаясь на вопросы безопасности в отношении TikTok, лоббируют продажу принадлежащего китайской компании бизнеса в США, чтобы Пекин «не мог использовать приложение для шпионажа и политического влияния», передает РИА «Новости».

По словам собеседников издания, комитет может рекомендовать Байдену принять решение о разделении активов, лишив материнскую компанию прав собственности на американский бизнес, а представители Пентагона и Минюста США в рабочей группе находятся среди тех, кто поддерживает принудительную продажу. Основным аргументом ведомств служит довод о том, что только разделение бизнесов может оградить американских пользователей от влияния Китая.

Среди противников такого подхода американский Минфин, который считает, что решение властей США может быть оспорено в судебном порядке.

Ранее член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр заявил, что Вашингтон должен запретить социальную сеть TikTok.

Такая инициатива поступила после того, как самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту.

Напомним, запрет госслужащим США пользоваться китайской соцсетью TikTok на рабочих устройствах был включен в законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году.