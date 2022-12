Власти США запретили госслужащим пользоваться TikTok

Власти США включили положение о запрете TikTok госслужащим в бюджетный законопроект страны

Запрет госслужащим США пользоваться китайской соцсетью TikTok на рабочих устройствах включен в законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году.

Отмечается, что власти США в течение 60 дней с момента вступления его в силу должны выработать «стандарты и руководящие принципы для ведомств, предполагающие удаление приложения с технологических средств», передает ТАСС.

Ранее член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр заявил, что Вашингтон должен запретить социальную сеть TikTok.

Такая инициатива поступила после того, как самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в понедельник из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту.

Роскомнадзор тем верменем решил, что в поисковых системах TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. будут маркироваться как нарушители требований нашего законодательства.