В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту

Figaro: В аэропорту Парижа экстренно сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в понедельник из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту, сообщили французские СМИ.

Как передает газета Figaro, самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Нью-Йорка в Мюнхен, вынуждено приземлился в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, передает РИА «Новости».

Причиной стало сообщение в TikTok, которое гласило, что на борту находилось взрывное устройство. Как пишет издание, американские авиадиспетчеры сообщили немецким коллегам о видео, на котором автор сообщал, что заложил бомбу в самолете. После экстренной посадки и эвакуации пассажиров сотрудники аэропорта четыре часа проводили обыск в самолете и багаже, но ничего не нашли.

Ранее румынские истребители сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул, в воздушном пространстве страны, из-за предупреждения о бомбе на борту.