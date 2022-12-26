Российские войска за сутки уничтожили более 190 украинских военных на четырех направлениях

В результате нанесения огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Кисловка Харьковской области ликвидированы до 20 военнослужащих и машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем российской артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Невского и Макеевки Луганской народной республики (ЛНР), а также Торского и Тернов Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Недалеко от населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) и минометный расчет. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 30 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.

Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении: заняты выгодные рубежи и позиции. В ходе удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рядом с Краматорском ДНР ликвидированы более 35 военнослужащих, в том числе пять старших офицеров. Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили до 100 военнослужащих, четыре машины пехоты, отчитались в Минобороны.

Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ у населенных пунктов Угледар, Владимировка, Новодонецкое и Новоселка ДНР. Уничтожены более 40 военнослужащих, две бронемашины.

Ракетными войсками поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 79 районах. Возле Елизаветовки и Славянска ДНР поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранных наемников, сообщил Конашенков.

Возле Первомайского ДНР и Камышевахи Запорожской области в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские машины РСЗО «Град».

У населенных пунктов Водяное, Торское и Марьинка ДНР уничтожены три гаубицы Д-30.

В районе пункта Георгиевка ДНР вскрыта позиция и уничтожена американская артиллерийская система М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

В районе Краматорска ДНР уничтожен пункт ремонта вооружения ВСУ, где находились две машины американской РСЗО HIMARS, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30, перечислили в Минобороны.

Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены семь украинских беспилотников возле Кременной ЛНР, населенных пунктов Кутейниково, Червоное, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области.

Также перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS у населенных пунктов Рубежное и Краснореченское ЛНР, а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе Байрака ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.