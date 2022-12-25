Судно с партией российских удобрений на борту зашло из-за шторма в порт Гкеберхи в ЮАР

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25 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал объединение русского народа целью России
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Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться.
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Судно с партией российских удобрений на борту зашло из-за шторма в порт Гкеберхи в ЮАР
Следующее в Мозамбик судно MV Greenwich остановилось в ЮАР из-за шторма
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Судно MV Greenwich с первой партией российских удобрений для Африки, следующее в Мозамбик, зашло в воскресенье в порт южноафриканского города Гкеберха (бывший Порт-Элизабет), сообщил представитель портовой службы контроля за движением судов.
По сообщению службы, судно прибыло утром 25 декабря для того, чтобы переждать штормовую погоду, которая установилась сейчас в Индийском океане у берегов ЮАР, MV Greenwich пробудет в Гкеберхе ближайшие семь дней, передает ТАСС.
29 ноября судно MV Greenwich под флагом Великобритании вышло из Нидерландов.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена увеличить экспорт удобрений и наладить работу абсолютно со всеми партнерами в этой области.
Орбан обозначил сроки существования киевского режима
Орбан: Украина будет воевать, пока США поставляют Киеву оружие
Кризис на Украине будет продолжаться, пока США продолжают поставлять оружие Киеву и помогает финансово, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан газете «Мадьяр немзет».
По словам Орбана, существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию – на США.
«Если американцы хотят мира, будет мир», – передает слова Орбана РИА «Новости».
Премьер отметил, что Венгрия выступает в условиях кризиса исключительно в собственных интересах, и разрыв отношений с Москвой не входит в планы, несмотря на упреки Брюсселя.
Ранее ЕС госсекретарь кабинета премьера Венгрии Чаба Деметер заявил, что ЕС возмущен отказом Венгрии «прогибаться» в некоторых вопросах.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Хоккеист возмутился не пожелавшими встать под гимн России зрителями матча в Казахстане
Поведение зрителей, не вставших во время исполнения российского гимна на хоккейном матче в Астане, возмутило капитана клуба КХЛ «Автомобилист» Сергея Широкова.
В детстве всех приучают вставать под гимн своей страны, но во время исполнения гимна на игре екатеринбургского «Автомобилиста» и астанинского «Барысу» много людей сидело, отметил Широков, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что это неприемлемо», – заявил спортсмен.
Российская команда проиграла казахстанской (4:5 по буллитам).
Американцев возмутила шутка Зеленского про Patriot
Американцы раскритиковали Зеленского за шутку о ЗРК Patriot
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Пользователи Twitter (заблокирован в России) из США возмутились шуткой президента Украины Владимира Зеленского, который попросил у американского президента Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
В Вашингтоне журналист спросил у Зеленского, что будет после того, как Киев дорогостоящие американские системы ПВО. Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества комплексов, передает РИА «Новости».
«Марионетка снова дерзит нам», – заявили комментаторы.
«Может, уже хватит вооружать их?» – добавил другой пользователь.
«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – задался вопросом Mike Gammill.
«Зачем вам Patriot? Они даже не работают должным образом», – написал Just me.
«Обоих нужно упечь в тюрьму», – считает Lafawnduh Dynamite.
«Где 50 лрд, которые ты у нас уже украл, придурок?» – возмутился Ordinary Rebel.
Между тем генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
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Телеведущий Норкин рассказал анекдот про Зеленского
Журналист Андрей Норкин пошутил на тему национальности президента Украины Владимира Зеленского.
Он оценил визит Зеленского в США: по мнению Норкина, президента в Вашингтоне встречали не как государственного деятеля, а как звезду шоу-бизнеса, передает «Царьград».
В эфире своей программы «Место встречи» на НТВ Норкин пошутил на тему национальности Зеленского, поскольку тот, обращаясь именно к ней, отвечает на обвинения в неонацизме.
«Граждане Украины, рассчитывающие на получение израильского гражданства, на вопрос, кто они – евреи по папе или по маме, теперь отвечают: «По президенту», – пошутил Норкин.
Напомним, Киев и его союзники заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку сам президент является евреем.
Американский генерал объяснил, почему ВСУ не смогут использовать Patriot
Генерал в отставке: ВСУ не скоро смогут использовать Patriot
Украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц, заявил американский генерал в отставке Марк Хертлинг изданию Newsweek.
Он также отметил, что эти системы ПВО не способны защитить всю территорию Украины, передает RT. Кроме того, Patriot не подходят для перемещения по полю боя – их ставят так, чтобы прикрыть какой-то один наиболее важный объект, например, стлицу.
Хертлинг пояснил, что неверно думать, что эти системы будут распределены вдоль 800-километровой российско-украинской границы.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.
Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Король Карл III выгнал брата из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании
Король Великобритании Карл III запретил младшему брату принцу Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре, сообщило издание Sun со ссылкой на источники.
Газета сообщает, что теперь любое присутствие принца Эндрю во дворце подошло к концу. Карл III дал ясно понять, что Эндрю не выполняет королевские обязанности, передает РИА «Новости».
Между тем принц все же будет принимать участие в королевском рождественском приеме в Сандрингемском дворце.
Напомним, из-за обвинений в изнасиловании Эндрю был лишен статуса «Его королевского высочества».
Раскрыта схема обмана Киева в вопросе поражения энергообъектов
Эксперт Васильев: Киев жжет покрышки, пытаясь изобразить попадания по объектам энергетики
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Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл схему обмана Киева в информации по повреждению объектов энергетической инфраструктуры Украины.
«Пару дней назад поднимал тему, что полезно изучить опыт украинских энергетиков по защите объектов критической инфраструктуры. И подписчики дали ценнейшую информацию», – отмечает автор.
По его словам, способ «довольно простой и эффективный». «Относительно рядом с трансформаторами и цехами готовят гору покрышек, и если их ПВО повезло сбить нашу ракету, которая шла курсом на этот объект, украинские военные поджигают покрышки и имитируют успешное попадание», – пишет Васильев в своем блоге.
«Причем уровень секретности по этим мероприятиям высочайшего уровня. Расчет на то, что наши не узнают о факте сбития конкретной ракеты и будут считать объект уничтоженным», – добавил он.
Ранее военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
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В США назвали главную ложь года о России
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах «Северных потоков»
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Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» являются самой глупой ложью этого года, которую с совершенно серьезным лицом транслировали американские СМИ, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Журналист привел любимые примеры лжи за уходящий год и начал с самой глупой, по его мнению, «о подрыве «Северных потоков» Владимиром Путиным».
«Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.
Телеведущий указал, что именно эту «глупость» транслировали американские СМИ «с совершенно серьезным лицом», показав отрывки из эфира телеканала CNN, где ведущие и приглашенные гости, включая экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, обвиняют в подрывах газопроводов Москву.
«Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты? Но, как минимум, в одном Джону Бреннану можно доверять: если Джон Бреннан что-то говорит, значит, нечто полностью противоположное, скорее всего, будет правдой. Этот случай не исключение. Нет, Россия не взрывала свои же трубопроводы», – заявил журналист.
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«Единственный оставшийся вопрос: сейчас, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углекислого газа, чем кто-либо за всю историю, имеет ли он право читать нам нотации о глобальном потеплении? Мы думаем, да, может! У Байдена определенно есть самая нужная для этого квалификация – бездушие», – отметил телеведущий, заявив, что подрывы трубопроводов, скорее всего, «проделки администрации Байдена».
До этого читатели французского издания Le Figaro выразили негодование тем, что американские журналисты выдали очевидную правду о непричастности России к взрывам на «Северных потоках» за некую сенсацию.
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Помощник раскрыл подробности о ранении Рогозина
Бывшего руководителя госкорпорации Роскосмос ранило осколком размером 8 на 6 миллиметров, сообщил его помощник.
У Рогозина диагностировано проникающее ранение – металлический осколок размером 8 на 6 мм, он вошел выше правой лопатки, недалеко от позвоночника, сказал помощник политика, передает РИА «Новости».
Осколок едва не задел легкое, также у пострадавшего выявили контузию, других ранений нет.
Рогозин получил ранение в позвоночник во время обстрела донецкой гостиницы украинскими войсками. Экс-глава Роскосмоса пояснял, что многие из его группы также получили ранения, погиб помощник Михаил Бридасов.
Сын бывшего руководителя госкорпорации Алексей опровергал сообщения о том, что Рогозину становится хуже.
Генерал США заявил об огромных потерях ВСУ и «великой» опасности
Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и в большой опасности
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции, армия России в подавляющем превосходстве, заявил генерал США Барри Маккеффри в интервью MSNBC.
Американский генерал Маккефри заявил, что ВСУ находятся в великой опасности из-за того, что понесли колоссальные потери. Он также заявил, что одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поможет Украине изменить ситуацию «на земле», передает «Газета.Ru» со ссылкой на MSNBC.
Маккеффри считает, что армия России находится в подавляющем превосходстве. Генерал призвал поставить ВСУ основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля-земля» ATACMS, только так по его мнению, можно восстановить баланс сил.
Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет много месяцев.
Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа
Welt: Германия рискует стать зависимой от Катара из-за отказа от российского газа
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Германия рискует оказаться во власти Катара из-за угроз эмирата прекратить поставки газа в связи с коррупционным скандалом в Европарламенте, сообщила немецкая газета Die Welt.
Как отмечает издание, Катар является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа, именно поэтому европейские политики много раз ездили в регион, чтобы заключить контракты на поставки ресурсов, пишет Die Welt.
Как отмечает издание, после возбуждения коррупционного дела против бывшей замглавы Европарламента Евы Кайли, связываемого с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре, ЕП попытался запретить на время следствия доступ туда катарских лоббистов. После чего катарский дипломат назвал попытку приостановить сотрудничество Дохи с Европарламентом «дискриминацией» и предупредил о негативных последствиях в отношениях и поставках газа, передает РИА «Новости».
Между тем немецкие компании только недавно подписали контракты с Катаром на поставку 2 млн тонн СПГ с 2026 года, поэтому следует опасаться, что «правительство Германии дважды подумает, прежде чем делать какие-либо заявления или решения, которые могут разозлить шейхов».
Напомним, в начале декабря по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре была задержана зампред Европарламента Ева Кайли. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. В Дохе отметили, что попытка приостановить доступ государства к территории комплекса парламента до выяснения всех обстоятельств – дискриминация.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Катар поможет России в усмирении Европы.
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Названа новая версия пожара в доме престарелых в Кузбассе
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Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерове мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации при использовании электрооборудования, заявил замглавы МЧС и главный госинспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский.
В качестве версии рассматривается нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, заявил Супруновский в эфире «России 24», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что спасатели действовали при ликвидации возгорания верно и организованно, в соответствии с требованиями руководящих документов, они сделали все возможное.
Одной из причин быстрого и масштабного развития возгорания, предположительно, стало позднее сообщение о пожаре в МЧС.
К тому моменту, как на место приехали пожарные, почти все здание уже было охвачено огнем, нарушено остекление.
Также Супруновский отметил, что первоначальная версия о возгорании при нарушении эксплуатации печи все еще рассматривают, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после окончания работ надзорных органов и Следственного комитета.
Количество погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове выросло до 22 человек. Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ.
До этого областные власти информировали, что, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при топке печи.
Обвинение предъявлено индивидуальному предпринимателю из Кемерова.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что несколько лет этот нелегальный дом престарелых называли «сектой», и отмечала, что его руководство пыталось мешать проверкам МЧС.
На Украине назвали цену за нелегальную доставку за границу мужчин призывного возраста
В Одесской области раскрыли подозреваемых в создании канала по перевозке мужчин призывного возраста через границу с Молдавией за деньги, один «переход» стоит несколько тысяч долларов, сообщили в украинском МВД.
Всего задержано четверо подозреваемых, один из которых – водитель, передает RT со ссылкой на сообщение украинского ведомства.
Стоимость такой нелегальной услуги через государственную границу с Молдавией – 6 тыс. долларов, добавили в министерстве.
В октябре чешские СМИ писали, что в последнее время задержано рекордное количество нелегальных мигрантов, 25% из них оказались гражданами Украины.
На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году
Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.
Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».
Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
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