Устроившего стрельбу в Париже мужчину отправили в психбольницу

Франс Пресс: Застрелившего трех человек в Париже мужчину перевели в психиатрическую больницу

Мужчина, устроивший стрельбу в Париже, в результате которой погибли трое курдских активистов, переведен в психиатрическую больницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокурора.

Агентство со ссылкой на прокурора сообщило, что врач, осмотревший подозреваемого сказал, что его состояние здоровья «несовместимо с мерой пресечения в виде заключения под стражу», передает РИА «Новости».

Как отмечается, арест отменен до улучшения состояния его здоровья. На данный момент мужчину доставили в психиатрическую больницу при полиции.

Напомним, стрельба произошла недалеко от культурного центра курдов, огонь открыл француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах.

Стрелявший заявил, что его действия объясняются «расизмом».

После стрельбы, жертвами которой стали трое курдов, представители общины курдов вышли на акцию протеста. Полиция применила против них слезоточивый газ.