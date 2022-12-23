На Украине недовольны отказом ФРГ от поставок танков Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению вооруженных сил 23 декабря 2022, 17:48 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Тулу, где проведет совещание по обеспечению вооруженных сил и посетит конструкторское бюро по производству высокоточного оружия. Президент России в ходе рабочей поездки в Тулу посетит конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, которое занимается выпуском высокоточного оружия, различных систем вооружения, где ознакомится с продукцией, передает ТАСС. Затем у Путина запланировано совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин покажет главе государства региональный ситуационный центр. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин в пятницу будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил. Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину 22 декабря 2022, 19:24

Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС. В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами. Актер извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег Актер Денис Король извинился за съемки в ролике о службе по контракту ради денег 23 декабря 2022, 13:47

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Актер Денис Король извинился за съемки в нашумевшем ролике про внука, который якобы заключил контракт на военную службу из-за материальных трудностей у его деда. На своей странице во «ВКонтакте» Король называет ролик злосчастным. Он заявил, что в изначальной версии сценария, которую он видел, была совсем другая история с другим посылом. Все сцены ролика снимались отдельно, и сам актер, как он утверждает, увидел результат, когда все уже было смонтировано. Получившийся ролик ошарашил актера. Он посетовал на то, что создатели видео «оставались в тени», а весь негатив обрушился на актеров, исполнивших свои роли. Король добавил, что авторов ролика в итоге нашли. «От своего лица я хочу принести извинения, что данное видео вообще появилось, и мне очень неприятно, что мое лицо появилось в нем!» – написал он, добавив, что направил документы в соответствующие инстанции с жалобой на то, что его изображение было использовано в данном видео. Речь идет о видео про пожилого мужчину, которому из-за нехватки денег приходится продавать свою старенькую «копейку». В конце ролика внук идет на службу по контракту и обещает помогать деду. Король исполнил роль хамоватого покупателя машины, пытавшегося вдвое занизить цену на авто. Актер извинился за съемки в нашумевшем видео про внука, который пошел на службу по контракту из-за денег. Новости СМИ2 Путину показали новый беспилотник-разведчик 21 декабря 2022, 19:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенту Владимиру Путину показали разведывательную беспилотную платформу в ходе посещения выставки вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО). Исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой рассказал главе государства, что все беспилотники проходят экспертизу в военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС. Разработка позволяет размещать на беспилотной платформе ночные и дневные камеры. Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России 21 декабря 2022, 16:56

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого». «Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент. Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране. Новости СМИ2 Шойгу объявил о создании в общевойсковых армиях дивизий и бригад армейской авиации 21 декабря 2022, 16:34 Текст: Алексей Дегтярёв

В общевойсковых и танковых армиях появятся авиационные дивизии и бригады армейской авиации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. В каждой общевойсковой (танковой) армии планируется содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 вертолетов, сказал министр, передает РИА «Новости». Также в Вооруженных силах России создадут три новых управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиаполк, шесть бригад армейской авиации, добавил он. В береговых войсках ВМФ планируется создать на базе существующих бригад морской пехоты пять дивизий морской пехоты, указал глава ведомства. Ранее в среду на заседании Шойгу заявил, что необходимо создать два новых межвидовых территориальных объедения – Московский и Ленинградский военные округа. Утверждено техзадание по созданию российской экипировки «солдата будущего» Утверждено техзадание по созданию российской экипировки «солдата будущего» «Легионер» 21 декабря 2022, 09:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Техническое задание на научно-исследовательскую работу (НИР) по разработке российской экипировки «солдата будущего» под названием «Легионер» утверждено, ее планируют завершить к концу 2023 года, сообщил источник в ОПК. Минобороны утвердило тактико-техническое задание на научно-исследовательскую работу по боевой экипировке нового поколения «Легионер», которую планируется завершить к концу 2023 года, передает РИА «Новости». Источник добавил, что по итогам НИР будет сформировано техзадание на опытно-конструкторскую работу, в рамках которой затем и будет создана экипировка «Легионер» «в железе». Ранее заместитель гендиректора предприятия «Армоком» Олег Фаустов заявил, что костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря, планируется создать в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер». Новости СМИ2 Герасимов назвал боевые действия на Украине ожесточенными Герасимов охарактеризовал боевые действия на Украине как ожесточенные 22 декабря 2022, 16:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов. Как заявил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер, передает ТАСС. Он напомнил, что спецоперация началась с ударов высокоточным оружием, которое поражало украинскую авиацию на аэродромах, средства ПВО, пункты управления, склады и арсеналы с боеприпасами, после чего группировки войск перешли в наступление в назначенных зонах ответственности. «Проведением активных наступательных действий группировок войск освобождена Луганская Народная Республика, с минимальными потерями взят город-порт Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, территориями Херсонской и Запорожской областей», – отметил Герасимов. Ранее в Минобороны заявили, что глава Генштаба Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности. В ведомстве указали, что сообщения ряда военных Telegram-каналов якобы о смене руководства Генштаба не соответствуют действительности. Вологодского кочегара отправили в колонию за трансляцию фейков о ВС России через личное радио 22 декабря 2022, 14:37 Текст: Вера Басилая

Кочегар из Вологды признан виновным в трансляции из дома по своей радиостанции фейков о действиях ВС РФ на Украине, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов области. Суд установил, что мужчина с 7 по 13 апреля из квартиры в Вологде «транслировал на определенной частоте фейковую информацию о негативных действиях представителей ВС России», передает РИА «Новости». Также он с 18 марта по 22 июня разместил в соцсети шесть видеороликов с заведомо ложной информацией о ВС. Мужчину признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации и приговорили к трем годам колонии общего режима. Ранее следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, которого обвиняют в распространении ложной информации о специальной военной операции, обнаружило тайник с телефонами, откуда американцы рассылали эту информацию дистанционно. В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про Российскую армию одобрил Совет Федерации. Новости СМИ2 Глава Генштаба назвал комплекс «Кинжал» неуязвимым для украинской ПВО Герасимов: Комплекс «Кинжал» показал, что неуязвим к развернутым на Украине системам ПВО 22 декабря 2022, 17:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны (ПВО), заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. По его словам, в СВО впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие – авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине, передает ТАСС. Герасимов отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно совершает около 150 боевых вылетов и уничтожила более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ. Кроме того, с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вскрыто около 8 тыс. объектов, а уничтожено – более 600. По его словам, Вооруженные силы России усиливаются современными разведывательно-ударными беспилотниками и новыми подразделениями с беспилотными авиационными комплексами. «Возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения вооруженных сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами», – сказал он. Начальник Генштаба России также отметил, что в складывающейся международной обстановке Россия продолжает укрепление обороноспособности страны. «Соединения и воинские части ВКС оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами. На вооружение зенитно-ракетных и радиотехнических войск поступают новые системы и радиолокационные станции различного назначения», – сказал Герасимов. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные Силы России три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине. Генштаб: ВС России получили более 3100 единиц вооружений 22 декабря 2022, 16:35 Текст: Вера Басилая

Свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения поставлено в 2022 году в войска военных округов, Северный флот и ВДВ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Герасимов отметил, что в этом году принимались меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта СВО, в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения, передает ТАСС. Начальник Генштаба заявил, что в течение года шло повышение боевого потенциала войск, совершенствование подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, продолжались поставки современных образцов вооружения и техники. «В стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации. Доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%», – уточнил начальник Генштаба ВС России. Газета ВЗГЛЯД писала, какие новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем. Новости СМИ2 Минобороны назвало дату спуска подлодки «Великие Луки» на воду 22 декабря 2022, 21:46 Текст: Алексей Дегтярев

Спуск на воду дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» планируется провести 23 декабря, дату утвердил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, заявили в Минобороны. Церемония пройдет на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге 23 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Главком ВМФ пояснил, что после спуска на воду подводную лодку достроят, после этого начнутся испытания. Экипаж судна готовят по специальным программам в учебном центре ВМФ. Адмирал отметил, что неатомная составляющая флота продолжит развиваться параллельно с атомной. Напомним, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков отмечал, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году. «Великие Луки» заложили в марте 2015 года, она строится по скорректированному проекту, учитывается опыт эксплуатации подлодки «Санкт-Петербург». На «Великих Луках» установлена модернизированная система управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс. ФСВТС рассказала о росте интереса зарубежных заказчиков к российскому оружию ФСВТС: СВО повысила интерес инозаказчиков к российским вооружениям 22 декабря 2022, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Спецоперация на Украине повысила интерес инозаказчиков к российскому вооружению, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в обращении к лауреатам XXII национальной премии «Золотая идея». Приветствие Шугаева зачитал его заместитель Михаил Петухов. По словам Шугаева, СВО операция существенно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям, многие из образцов продемонстрировали высокую эффективность в ходе боевого применения. В связи с этим можно цверенно «прогнозировать рост спроса на продукцию военного назначения отечественного производства», – говорится в обращении Шугаева. Ранее Шугаев рассказал, что у России нет проблем с беспилотниками, они лучшие и их достаточно. Новости СМИ2 На Украине недовольны отказом ФРГ от поставок танков Замглавы МИД Украины Мельник счел неубедительными аргументы Берлина по отказу от поставок танков Киеву 23 декабря 2022, 15:17 Текст: Алексей Дегтярев

Возражения немецкой стороны против поставок Киеву танков неубедительны, заявил заместитель украинского министра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник. Аргументы против поставки танков киевскому режиму неубедительны, если Берлин не желает заниматься такими поставками в одиночку, то немецкая сторона могла бы занять ведущую роль на континенте и создать европейский танковый альянс, заявил Мельник «Редакционснетцверк Дойчланд», передает ТАСС. Он выступил с призывом в адрес канцлера Олафа Шольца пересмотреть отношение к поставкам БМП Marder и танков Leopard, и подчеркнул, что Киеву нужны бронетранспортеры Fuchs, а также боевые машины Wiesel Также дипломат добавил, что киевские власти нуждаются в снарядах, сейчас они применяют западные системы вооружения, а к ним подходят лишь боеприпасы, которые поставляет Запад. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин должен рассмотреть новые варианты поставок вооружений Киеву. Центр «Наследие» передал бойцам на передовой питьевую воду и БПЛА Центр «Наследие» передал военнослужащим Донбасса на передовой 33 тонны питьевой воды и 13 квадрокоптеров 20 декабря 2022, 22:31 Текст: Антон Никитин

АНО «Культурно-исторический центр «Наследие» в рамках Благотворительной программы «Наследие Донбасса» передал второму мотострелковому батальону, военнослужащие которого исполняют свой долг на передовой, более 33 тонн чистой питьевой негазированной воды и 13 квадрокоптеров, сообщили в организации. Центр «Наследие» продолжает оказывать гуманитарную помощь населению и военнослужащим Донбасса в рамках Благотворительной программы «Наследие Донбасса». Программа направлена на предоставление продуктов питания, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, одежды, денежных средств, имущества, других предметов первой необходимости на территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, сообщается на сайте организации. С начала специальной военной операции Центр «Наследие» отправил в Донбасс более 100 тонн грузов, в том числе продукты питания, лекарственные препараты, теплую верхнюю одежду, обувь, газовые баллоны, тепловизоры, более 33 тонн питьевой воды, 13 квадрокоптеров (модели DJI air 2S, Autel), телефоны и другие предметы, необходимые для прифронтовой деятельности. В Центре уверены, что качественные квадрокоптеры, ежедневно использующиеся для разведки, и смартфоны помогают сберечь жизни наших солдат. За личное участие и содействие в реализации программы Центр «Наследие» выразил благодарность почетному работнику воспитания и просвещения России, координатору Благотворительной программы «Наследие Донбасса» Спиридонову Андрею Алексеевичу. Он, в свою очередь, поблагодарил всех неравнодушных за помощь российским военнослужащим, которые встали на защиту Донбасса. Координатор Благотворительной программы «Наследие Донбасса» заверил, что Центр продолжит свою гуманитарную миссию, направленную на отправку машин с необходимой питьевой продукцией, лекарствами, одеждой и другим важным грузом в наиболее пострадавшие от боевых действий места для поддержки солдат и мирного населения. Центр «Наследие» – социально ориентированная некоммерческая организация, созданная с целью сохранения, изучения и популяризации культурного, исторического, духовного и иного наследия России. Центр реализовал ряд крупных социально значимых проектов: «Открытие памятного бюста Н.С. Сизинцеву», выполненного и подаренного г. Бугуруслану З.К. Церетели; «Восстановление православного центра «Зосимова Пустынь»; «Наша Арктика. Наследие» по очистке территории поселка Диксон; поддержка создания перспективных технологий в двигателестроении – аппаратно-программного комплекса, не имеющего аналогов в мире и др. На постоянной основе Центр «Наследие» проводит ряд Благотворительных программ: «Трапеза» по обеспечению продовольственной продукцией незащищенных категорий населения (детских домов, интернатов); «Наследие Донбасса» по оказанию гуманитарной помощи посредством предоставления продуктов питания, лекарств, медикаментов, одежды, денежных средств, а также техники бойцам и мирным жителям Донбасса. Напомним, в октябре в центре «Наследие» рассказали о гуманитарной помощи в ходе СВО. Новости СМИ2 Начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2022» Боевые корабли ТОФ и ВМС Китая начали совместные учения «Морское взаимодействие – 2022» 22 декабря 2022, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) встретились в акватории Восточно-Китайского моря и приступили к совместным учениям «Морское взаимодействие – 2022», сообщили в Минобороны России. Командующий учением с российской стороны – командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков и замкомандующего ВМС Восточного объединенного командования НОАК контр-адмирал Ван Юй поприветствовали друг друга по радиосвязи и согласовали планы работы, после чего корабли двух стран взяли курс в район проведения учения, передает ТАСС. Отряд российских кораблей возглавил флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», а китайских – эскадренный миноносец «Цзинань». Моряки ВМФ России и ВМС Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировку по связи. Также над Восточно-Китайским морем выполнили полеты российские палубные вертолеты Ка-27 в противолодочном варианте. ВМФ России на учении представляют флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный» фрегат «Маршал Шапошников». От ВМС НОАК в учении задействованы эскадренные миноносцы «Цзинань» и «Баотоу», фрегаты «Биньчжоу» и «Яньчэн», корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка. Учения «Морское взаимодействие – 2022» проходят в акватории Восточно-Китайского моря в период с 21 по 27 декабря. Ранее Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС.