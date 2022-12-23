Песков: Указ Путина по недружественным странам не является ответом на потолок цен на газ Песков анонсировал совещание Путина по обеспечению СВО 23 декабря 2022, 13:26 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе поездки в Тулу в пятницу ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, глава государства проведет совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, передает РИА «Новости». Представитель Кремля рассказал, что Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе они осмотрят недавно открытый ситуационный центр губернатора. Ранее Путин отмечал, что российский оборонный потенциал возрастает, несмотря на трату снарядов в ходе специальной военной операции. Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО» 22 декабря 2022, 19:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?». Выступление президента транслирует телеканал RT. Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории. Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину 22 декабря 2022, 19:24

Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС. В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot. В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами. Новости СМИ2 Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть 22 декабря 2022, 20:52 Текст: Ольга Иванова

В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть. «Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС. По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам. Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка. Путин: Россия прошла 2022 год уверенно Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено 22 декабря 2022, 19:05 Текст: Елизавета Шишкова

Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС. «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин. Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Новости СМИ2 Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине 22 декабря 2022, 20:07

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам. «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта. Герасимов назвал боевые действия на Украине ожесточенными Герасимов охарактеризовал боевые действия на Украине как ожесточенные 22 декабря 2022, 16:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Боевые действия в ходе спецоперации с самого начала носили ожесточенный характер, заявил начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов. Как заявил Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер, передает ТАСС. Он напомнил, что спецоперация началась с ударов высокоточным оружием, которое поражало украинскую авиацию на аэродромах, средства ПВО, пункты управления, склады и арсеналы с боеприпасами, после чего группировки войск перешли в наступление в назначенных зонах ответственности. «Проведением активных наступательных действий группировок войск освобождена Луганская Народная Республика, с минимальными потерями взят город-порт Мариуполь, установлен полный контроль над азовским побережьем, территориями Херсонской и Запорожской областей», – отметил Герасимов. Ранее в Минобороны заявили, что глава Генштаба Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности. В ведомстве указали, что сообщения ряда военных Telegram-каналов якобы о смене руководства Генштаба не соответствуют действительности. Новости СМИ2 Вологодского кочегара отправили в колонию за трансляцию фейков о ВС России через личное радио 22 декабря 2022, 14:37 Текст: Вера Басилая

Кочегар из Вологды признан виновным в трансляции из дома по своей радиостанции фейков о действиях ВС РФ на Украине, суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов области. Суд установил, что мужчина с 7 по 13 апреля из квартиры в Вологде «транслировал на определенной частоте фейковую информацию о негативных действиях представителей ВС России», передает РИА «Новости». Также он с 18 марта по 22 июня разместил в соцсети шесть видеороликов с заведомо ложной информацией о ВС. Мужчину признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации и приговорили к трем годам колонии общего режима. Ранее следствие по делу 40-летнего гражданина Колумбии, которого обвиняют в распространении ложной информации о специальной военной операции, обнаружило тайник с телефонами, откуда американцы рассылали эту информацию дистанционно. В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про Российскую армию одобрил Совет Федерации. Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета 22 декабря 2022, 18:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС. На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей. Новости СМИ2 Глава Генштаба назвал комплекс «Кинжал» неуязвимым для украинской ПВО Герасимов: Комплекс «Кинжал» показал, что неуязвим к развернутым на Украине системам ПВО 22 декабря 2022, 17:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны (ПВО), заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. По его словам, в СВО впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие – авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине, передает ТАСС. Герасимов отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно совершает около 150 боевых вылетов и уничтожила более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ. Кроме того, с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вскрыто около 8 тыс. объектов, а уничтожено – более 600. По его словам, Вооруженные силы России усиливаются современными разведывательно-ударными беспилотниками и новыми подразделениями с беспилотными авиационными комплексами. «Возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения вооруженных сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами», – сказал он. Начальник Генштаба России также отметил, что в складывающейся международной обстановке Россия продолжает укрепление обороноспособности страны. «Соединения и воинские части ВКС оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами. На вооружение зенитно-ракетных и радиотехнических войск поступают новые системы и радиолокационные станции различного назначения», – сказал Герасимов. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные Силы России три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине. Генштаб: ВС России получили более 3100 единиц вооружений 22 декабря 2022, 16:35 Текст: Вера Басилая

Свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения поставлено в 2022 году в войска военных округов, Северный флот и ВДВ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Герасимов отметил, что в этом году принимались меры по повышению боевых возможностей сил общего назначения, в том числе с учетом опыта СВО, в войска военных округов, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения, передает ТАСС. Начальник Генштаба заявил, что в течение года шло повышение боевого потенциала войск, совершенствование подготовки личного состава, методов управления войсками и оружием, продолжались поставки современных образцов вооружения и техники. «В стратегических ядерных силах продолжалось переоснащение на современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации. Доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%», – уточнил начальник Генштаба ВС России. Газета ВЗГЛЯД писала, какие новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем. Новости СМИ2 Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ 22 декабря 2022, 20:39 Текст: Вера Басилая

Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле. «Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина. Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен. «Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка. Минобороны назвало дату спуска подлодки «Великие Луки» на воду 22 декабря 2022, 21:46 Текст: Алексей Дегтярев

Спуск на воду дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» планируется провести 23 декабря, дату утвердил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, заявили в Минобороны. Церемония пройдет на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге 23 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Главком ВМФ пояснил, что после спуска на воду подводную лодку достроят, после этого начнутся испытания. Экипаж судна готовят по специальным программам в учебном центре ВМФ. Адмирал отметил, что неатомная составляющая флота продолжит развиваться параллельно с атомной. Напомним, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков отмечал, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году. «Великие Луки» заложили в марте 2015 года, она строится по скорректированному проекту, учитывается опыт эксплуатации подлодки «Санкт-Петербург». На «Великих Луках» установлена модернизированная система управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс. Новости СМИ2 Путин рассказал, что верит в Деда Мороза Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза 22 декабря 2022, 15:44 Текст: Вера Басилая

Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника. Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно». «Здорово», – ответила девочка. «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент. Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза. Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции 22 декабря 2022, 16:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС. Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами. Новости СМИ2 Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на дипломатическом треке 22 декабря 2022, 20:14 Текст: Елизавета Шишкова

Вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле. «Руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, даже странно», – сказал он, передает ТАСС. «Тем не менее рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», – сказал Путин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США, заявила, что переговоры Зеленского и главы США Джо Байдена продемонстрировали, что Киев и Вашингтон не стремятся к миру, а настроены на продолжение конфликта.