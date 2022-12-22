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Эксперт: Молодежь стала мишенью в информационной войне с Россией
Замглавы общества «Знание»: Молодежная политика становится особенно важной темой
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«Современная молодежь оказалась в уязвимом положении, поскольку зарубежные политические силы избрали ее главной мишенью в своей информационной войне с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД замруководителя общества «Знание» Арсений Майоров. Поэтому, подчеркнул он, крайне важны те меры в области молодежной политики, которые обсуждались в четверг на Госсовете с участием президента.
Обновленное просветительское общество «Знание» делает ставку на понятное молодежи изложение исторического материала – в форме, доступной детям и молодым людям соответствующего возраста, рассказал заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Арсений Майоров.
Сейчас молодежная политика – в том числе просвещение нового поколения россиян, передача им достоверных знаний, ознакомление их с историей страны – становится особенно важной темой, подчеркнул собеседник. Можно сказать, что сейчас происходит борьба за умы молодых людей, «конкуренция образов будущего», отметил Майоров. Он подчеркнул: настоящим патриотом может быть только человек просвещенный, знакомый с историей на том уровне, чтобы подвергать получаемую информацию сомнению и критике – и отстаивать собственное мнение.
Наша современная молодежь оказалась в уязвимом положении, поскольку зарубежные политические силы избрали ее главной мишенью в своей информационной войне с Россией, уверен собеседник. «Об этом сегодня на заседании Госсовета по молодежной политике говорил и ямальскийгубернатор Дмитрий Артюхов, и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Здесь очень важно не просто заместить «картинку», которая в данный момент возникает в социальных сетях перед глазами молодых людей в ходе информационной атаки. Такое решение все равно будет носить одномоментный характер. Ведь придется «замещать» картинку постоянно, предлагать взамен свою».
«Поэтому гораздо важнее сформировать у подростков методологию правильного восприятия потока информации, научить их жизни в этом новом информационном мире. Одна из задач в том числе и нашего общества «Знание» – борьба со лженаукой, борьба с фейками и выстраивание объективной картины мира», – добавил Майоров.– Человек должен сам уметь различать, где правдивая информация, на что ему опираться. Образно говоря, – по каким гиперссылкам идти, чтобы составлять для себя правильную картину мира. Это очень важно», – подчеркивает эксперт.
Крайне важно, что просветительская работа, и в целом, работа с молодежью нашла поддержку у главы государства, отметила Майоров. «Видно, что президент делает акцент именно на развитие сетевых структур, которые могут охватить все регионы», – указал замруководителя общества «Знание».
Еще одно важное направление – государственная поддержка, добровольческих, волонтерских инициатив, в которые вовлекаются студенты и другие молодые люди, отметил Майоров. «Русский человек традиционно – очень эмпатичный, очень добрый сам по себе. Причем мы этой добротой мы научились делиться в непростые годы, поддерживать друг друга. Наша страна всегда была этим сильна», – отметил собеседник.
«Не случайно молодая аудитория интересуется историями, вроде тех, что реализовались в проекте Добро РФ. Такие благотворительные инициативы стали модными, хорошими, правильными. Этот тренд нам точно нужно поддерживать. Важно, например, что студенты колледжей и вузов смогут проходить практику в волонтерских центрах и благотворительных фондах», – подытожил эксперт.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».
Выступление президента транслирует телеканал RT.
Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Путин: Россия прошла 2022 год уверенно
Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено
Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.
«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС.
«У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин.
Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине
Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам.
«Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Путин анонсировал подписание указа об ответе на ограничение цен на нефть
Путин анонсировал подписание указа об ответе на потолок цен на нефть
В понедельник–вторник президент России Владимир Путин может подписать указ об ответных предупредительных мерах на ввод потолка цен на российскую нефть.
«Указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», – сказал он на пресс-конференции в Кремле, передает ТАСС.
По словам Путина, введение потолка цен на нефть не наносит ущерб бюджету России и компаниям, поскольку государство и так продает нефть примерно по таким ценам.
Ограничение цен на российскую нефть было введено 5 декабря. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть разрушат базовые принципы рынка.
Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета
Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС.
На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей.
Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза
Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника.
Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно».
«Здорово», – ответила девочка.
«Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент.
Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза.
Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами
Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции
Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции
Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС.
Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами.
Песков: Медведев лично расскажет Путину о визите в Китай
Представитель Кремля Песков заявил, что зампред Совбеза Медведев доложит российскому лидеру о визите в Китай
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину о ходе визита в Китай, они всегда на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Медведев регулярно поддерживает контакт с президентом, поэтому если Медведев пока не успел доложить Путину о поездке в Китай, то сделает это в любое время, передает РИА «Новости».
Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными».
Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине.
Путин рассказал, когда огласит послание Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года.
«Мы это сделаем в начале года, безусловно», – передает его слова ТАСС. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что послание состоится.
Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично.
Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».
Путин отметил, что тезисы возможного послания этого года были отражены в других его выступлениях. «В тех или иных форматах я уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», – сказал он.
Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоится.
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
Путин: СВО стала вынужденной и необходимой мерой
Спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно, заявил президент России Владимир Путин.
«Хочу подчеркнуть: всё, что происходит, и всё, что связано со специальной военной операцией – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет – и прежде всего наших людей», – цитирует ТАСС Путина.
Президент также отметил, что Вооруженные силы РФ, задействованные в специальной военной операции, добиваются нужных России целей, действуют достойно.
Ранее президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Путин заявил о росте оборонного потенциала страны
Российский оборонный потенциал возрастает, несмотря на трату снарядов в ходе специальной военной операции, а украинский – сокращается, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.
«Наши запасы – мы их тратим. Я не буду называть, сколько в день снарядов мы тратим. Это большие цифры. Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, в том, что украинский ВПК, если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы (на Украине) скоро не останется, а у нас она только растет», – сказал глава государства.
Президент вновь повторил, что Россия не будет наращивать ВПК в ущерб экономике: «Мы же развивали за последние десятилетия нашу промышленность. Мы видим барражирующие боеприпасы, беспилотники. Но мы знаем, кто и когда сколько можем сделать».
Выступление президента транслирует телеканал «Россия 24».
Также Путин отмечал в ходе пресс-конференции, что СВО – вынужденная и необходимая мера, и нужно быть благодарными нашим военнослужащим, действующим достойно.
Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами
Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на дипломатическом треке
Вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.
«Руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, даже странно», – сказал он, передает ТАСС.
«Тем не менее рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», – сказал Путин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США, заявила, что переговоры Зеленского и главы США Джо Байдена продемонстрировали, что Киев и Вашингтон не стремятся к миру, а настроены на продолжение конфликта.
Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет
Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ
Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету страны и компаниям, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Кремле.
«Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен.
«Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка.
Путин заявил о шквале информационных атак на российскую молодежь
Молодое поколение оказалось под информационным шквалом, оно стало уязвимым в такой геополитической ситуации, заявил президент Владимир Путин на Госсовете.
«Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что сейчас основную роль играют флагманские проекты в сфере просвещения, которые уже два года проводит общество «Знание». Президент отметил, что информации в интернете много, но достоверной – недостаточно, потому, когда она проверяется признанными профессионалами, то пользуется доверием и имеет огромное значение.
В августе российский лидер хвалил молодежь за стремление реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, а также за активную жизненную и гражданскую позицию.