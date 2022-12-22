На выставке в Ростове представили воспоминания освободителей Донбасса времен ВОВ

В Ростове-на-Дону начала работу выставка «СлоVо Победителя. Донбасс». На экспозиции Волонтерами Победы представлены воспоминания ветеранов, которые ценой огромного труда защищали, освобождали или восстанавливали Донбасс в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

«В этом году наше Движение запустило проект «СлоVо Победителя. Донбасс». Он посвящен сохранению исторической памяти и ветеранам Великой Отечественной войны, чьи жизни и подвиги связаны с новыми территориями. Наши добровольцы в ДНР и ЛНР посещали Героев, помогали им по хозяйству, поздравляли с праздниками и, что самое главное, записывали их видеовоспоминания», – отметила Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

«К проекту подключились Волонтеры Победы и других регионов. Они также собрали архив воспоминаний ветеранов, которые родились на Донбассе, защищали, освобождали или восстанавливали его в годы Великой Отечественной войны или послевоенное время. На основе собранной информации и была создана выставка, а также буклет, который будет передан в образовательные организации Донецкой и Луганской Народных Республик», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Помимо этого, в рамках проекта Волонтеры Победы благоустраивали памятные места, проводили патриотические акции и приобщали молодежь к сохранению исторической памяти по всей России, в том числе и на Донбассе.

«Такая выставка не может оставить равнодушным никого из посетителей. Я считаю, что сегодня на фоне того, что происходит на территории Донбасса, когда наши войска решают важнейшую задачу по наведению порядка и защите, подвиг Героев Великой Отечественной войны становится еще более значимым и важным», – поделилась Элина Родзинская, волонтер Победы из Ростовской области.

Выставка будет работать на протяжении месяца в здании Донского государственного технического университета. На ней студенты, преподаватели и гости университета смогут увидеть фотографии и отрывки из воспоминаний 19 Героев, а также написать ветеранам письма с пожеланиями и теплыми словами. Полностью видеовоспоминания Героев можно найти на портале заботаоветеранах.рф.