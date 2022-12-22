Путин назвал волонтеров в зоне СВО примером для молодых людей

Путин назвал волонтеров в зоне СВО храбрыми и смелыми людьми

Добровольцы, помогающие людям в зоне специальной военной операции, показывают пример многим молодым россиянам, это храбрые и смелые люди, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на Госсовете.

«Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи. Кто по зову сердца, рискуя порой своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне СВО. Такие неравнодушные и храбрые, смелые ребята – пример для очень многих молодых людей в нашей стране», – сказал Путин, передает ТАСС.

«[Нужно] создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику <…> в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО», – добавил глава государства, отметив, что следует поддерживать благородный порыв молодых людей.

Он также подчеркнул, что волонтерство уже стало нормой жизни для многих жителей страны.

Ранее в соцопросе ВЦИОМ россияне назвали героями года волонтеров.