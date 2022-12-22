Россияне назвали главные события 2022 года

Большинство россиян назвали главным событием уходящего года спецоперацию на Украине

Главным событием уходящего года большинство российских граждан (62%) назвали специальную военную операцию на Украине, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На втором месте по важности в 2022 году, по мнению россиян (9%), – победа над коронавирусом. Столько же – 9% – считает основным событием 2022 года частичную мобилизацию. Еще 6% опрошенных назвали вхождение в состав России новых регионов, передает ТАСС.

Событием 2021 года для россиян вакцинация от коронавируса (21%), в 2020 году – появление COVID-19 (61%).

При этом героями 2022 года 54% опрошенных назвали военнослужащих в горячих точках, на втором месте – врачи (38%), третье место заняли сотрудники МЧС (32%).

Также все чаще на вопрос о героях года граждане стали называть волонтеров и соцработников: 20% в 2022 году против 15% в 2020-м.

Респонденты также описали несколько качеств героя года: наиболее популярным ответом стали «участники СВО, военные, добровольцы» – 10%, героизм и смелость отметили 9% респондентов, а еще 7% – патриотизм, верность Родине.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3 декабря 2022 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ отмечал, что среди россиян растет поддержка деятельности добровольцев.