ВЦИОМ сообщил о росте популярности волонтерского движения в России

Поддержка деятельности добровольцев в стране начала расти, о работе волонтеров в своем регионе слышали 67% опрошенных, сообщает в новом исследовании Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О работе волонтеров в регионе знают 67% участников опроса, это на 6% больше, чем в 2019 году, больше других о работе волонтеров знают сотрудники бюджетной сферы (82%), сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Во ВЦИОМ связывают рост осведомленности бюджетников с тем, что им чаще доводится взаимодействовать с добровольцами.

При этом 70% участников опроса указали, что люди стали заниматься добровольчеством больше, чем 10-15 лет назад. По сравнению с аналогичным опросом 2008 года этот показатель вырос почти в три раза.

Работа добровольцев высоко оценивается обществом: 76% россиян хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами. Также высокой остается и оценка вклада добровольцев в решение общественных проблем – 3,82 по пятибалльной шкале. Почти треть россиян при этом считают этот вклад максимально значимым.

Опрос проводился методом телефонного интервью 27 ноября 2022 года, в нем участвовали 1,6 тыс. российских граждан в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Также помимо погрешности смещение могут вносить формулировки вопросов, и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.