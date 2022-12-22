Эксперты НОМ оценили итоги работы на выборах в 2022 году

В 2022 году общественным контролем были охвачены все виды голосования, была усилена работа с регионами, эксперты реагировали на каждый сигнал наблюдателей о возможных нарушениях, заявили региональные и федеральные эксперты НОМ на онлайн-конференции 22 декабря.

Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод заявил, что эксперты Независимого общественного мониторинга не только усилили работу с регионами, но и говорили о развитии страны в условиях СВО и антироссийской политике Запада, благодаря чему совместными усилиями удалось обеспечить высокий уровень общественного контроля на выборах. Правозащитник подчеркнул, что в следующем электоральном цикле ассоциация продолжит выстраивать сотрудничество с общественными организациями, партиями и зарубежными экспертами, говорится в сообщении на сайте НОМ.

«Можно выделить три ключевых составляющих результата работы: все формы голосования были охвачены общественным контролем, электоральный «инцидент-менеджмент» привел к минимальному числу проблемных ситуаций, методический комплекс НОМ и технические ресурсы стали незаменимыми помощниками для экспертов и наблюдателей», – подчеркнула исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Президент Центра ПРИСП, ответственный секретарь СПЧ при президенте Александр Точенов особо отметил, что в СПЧ реагировали на каждый сигнал о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса и совет продолжит заниматься этой работой совместно с экспертами НОМ и общественными штабами в следующем году.

В онлайн-встрече принял участие председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, он отметил, что общественные палаты 20 субъектов России уже заключили с регионом соглашения о сотрудничестве, подчеркнув, что референдумы уже доказали всему миру мужество и стойкость народов освобожденных территорий.

О лучших практиках по наблюдению и мониторингу выборов рассказали региональные эксперты НОМ.

В Томской области удалось сформировать доверие к дистанционному электронному голосованию, которое применялось на выборах в ЕДГ. По словам председателя реготделения Союза журналистов России, главного редактора газеты «Томские новости» Веры Долженковой, не было ни одного конфликтного вопроса, связанного с ДЭГ.

Эксперт НОМ в Кировской области Максим Гомзяков отметил эффективность мобильных групп при проверке сигналов с избирательных участков. Он отметил, что в состав входили блогеры, которые писали о выборах в своих Telegram-каналах, но необходимо придать правовой статус мобильным группам.

В мероприятии также приняли участие эксперты из Тамбовской, Рязанской, Мурманской, Саратовской, Челябинской, Оренбургской и Самарской областей, Республики Коми, Якутии, Камчатского края и других регионов страны.