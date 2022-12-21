Мишустин вспомнил «свое стихотворение Маяковского» для выпускного сочинения в школе

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече со своими школьными учителями литературы и физики Ларисой Барашевой и Ниной Гусак вспомнил, как ради забавы придумал стихотворение Владимира Маяковского для сочинения на выпускном экзамене.

Премьер рассказал, как написал сочинение для выпускного экзамена на тему «лирика в поэзии Маяковского». Так, из-за спора с другом Мишустин написал в сочинении выдуманное собственное стихотворение. При этом РОНО высоко оценил сочинение и поставил ученику пятерку, передает РИА «Новости».

Более того, в рецензии районного отдела образования отметили глубокую проработку вопросов лирики. Мишустин добавил, что стихотворение заканчивалось словами «Социализмом построен костяк, последний враг вымер. Товарищ, так славь же отечество так, как славил его Маяковский Владимир».

Премьер провел с учителями теплую беседу. Учителя вспомнили школьные истории, посмотрели фотографии, обсудили первого директора школы Бориса Орлова, который руководил образовательным учреждением с 1977 по 1991 год.

«Это не просто замечательный человек, все, кто касался его – от учителей до учеников – они его помнят. Преподавал географию, преподавал черчение, художник замечательный – всю школу расписал», – вспомнил Мишустин.

Мишустин окончил школу № 7 в Лобне в 1983 году. В 2022 году школе исполнилось 45 лет. В настоящий момент она представляет собой образовательный комплекс, состоящий из двух зданий – общеобразовательной школы и дошкольного отделения. Количество обучающихся превышает проектную мощность и составляет 1306 человек.

В рейтинге общеобразовательных организаций Московской области школа № 7 по итогам 2019-2020 учебного года и 2020-2021 учебного года занимала стабильные позиции в топ-500.