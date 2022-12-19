Маск устроил опрос об уходе с поста главы Twitter

Маск устроил в Twitter опрос о необходимости покинуть пост главы компании

Американский предприниматель Илон Маск устроил в Twitter опрос, поинтересовавшись у пользователей, должен ли он покинуть пост руководителя компании.

Маск обещал руководствоваться в своем решении результатами опроса. Он заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России): «Как говорится, бойтесь своих желаний, они могут сбыться». Маск заявил, что намерен проводить опросы перед значительными изменениями в политике Twitter, а также принес извинения.

На опрос Маска отреагировал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, заявив, что от «нового Twitter» нужны лишь «непредвзятый подход, объективность и реальная состязательность различных точек зрения». «Альтернатива будет серьезным вызовом демократии и настоящей свободе слова», – заявил он в Twitter.

На днях он объявил о решении восстановить заблокированные аккаунты журналистов ведущих изданий в США. Журналисты, лишившиеся доступа к страницам, написали о новой политике Маска, которая, по его словам, стала результатом инцидента с преследованием его семьи в Лос-Анджелесе.