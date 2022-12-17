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Зеленский заявил о проблемах на Украине с водой, теплом и светом
Зеленский заявил о серьезных проблемах на Украине с водоснабжением и сложной ситуацией с тепло- и электроснабжением
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной.
Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил о наличии на Украине проблем с поставкой тепла и больших проблем с подачей воды. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве и столичной области, Винницкой и Львовской областях и их административных центрах, масштабные отключения есть во многих других регионах. Зеленский также заявил о необходимости большого объема работ для стабилизации энергосистемы, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу по всей Украине ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В тот же день «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации из-за режима системной аварии. Кроме того, в субботу во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Генерал рассказал о том, как Россия обманывает ПВО Украины
Военный эксперт Бижев: Истощении ракетного потенциала ВСУ при помощи ложных целей крайне эффективно
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Ложные цели позволяют обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее Минобороны сообщило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей.
«С момента создания систем противовоздушной обороны используются приемы введения противника в заблуждение. Один из таких приемов – применение ложных целей», – рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«При помощи ложных целей можно определить дислокацию средств ПВО противника для последующего поражения. У них есть две основные задачи: обеспечить беспрепятственное прохождение своих ракет к цели и истратить ракетный потенциал противника», – отметил собеседник.
«В качестве ложной цели могут быть использованы крылатые ракеты, постановщики помех, отстрелы сигнальных ракет, беспилотники, дроны и так далее. По сути, фантазия ничем не ограничивается», – добавил он.
«Применение ложных целей очень простое и логичное: при пуске ракеты впереди и позади нее запускаются беспилотники или ракеты, выступающие в качестве ложных целей. Система ПВО противника на них реагирует и меняет траекторию полета своих ракет», – рассказал эксперт.
«Активно использовать ложные цели начали еще во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это было вызвано тем, что у талибов появились ПЗРК Stinger, которыми они сбивали нашу авиацию. Тогда параллельно с вылетом самолета или вертолета запускали ракеты, на которые перенацеливался противник. Это позволяло авиации спокойно выполнить свои задачи», – напомнил Бижев.
«В зоне спецоперации ложные цели используются не впервые. Они позволяют нам сократить свои потери и нанести серьезный урон ВСУ, учитывая, что противник и так испытывает недостаток зенитных управляемых ракет», – заключил собеседник.
Ранее Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства. При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
Во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot. Незадолго до этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные поставки Киеву комплексов противоракетной обороны Patriot повышают риск вовлечения США в украинский конфликт. Она также подчеркнула, что все поставленные Западом вооружения являются для ВС России законной военной целью.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как подобные действия Вашингтона могут сказаться на ходе СВО, а также что могут противопоставить ВКС России американским ЗРК.
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СМИ: Польша выбрала дату захвата Западной Украины
NDP: Глава правящей партии Качиньский разработал план по возвращению «исторических земель» Польши
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Польское руководство намерено захватить Западную Украину и провести там референдум в мае, Варшава уже политически и финансово контролирует киевское правительство, пишет обозреватель Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью – политически и финансово – контролирует киевское правительство», – пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.
Крамер считает, что теперь нужно подговтить поляков к боевым действиям, уже созданы различные программы и специальные «тренировочные лагеря» для поляков, в которых под контролем министерства национальной обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые военные навыки, сообщает издание.
Как уточнила колумнист, будущие маневры Вооруженных сил будут носить не оборонительный, а наступательный характер. Все эти мероприятия, а также ускоренные закупки новейших видов боевой техники косвенно подтверждают захватнические намерения Варшавы, отметила журналистка.
«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев – 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», – предположила автор статьи.
После захвата части Украины Варшава объявит о референдуме 11 июля, прогнозирует колумнист. Дата носит символический характер, поскольку в этот день в 1943 году резня польского населения Волыни, организованная украинскими националистами, достигла своего апогея, заключила Крамер.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что план Польши по возврату Львова получил новое подтверждение.
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.
Накануне воздушная тревога также звучала по всей территории Украины.
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Оповещения также распространяются на подконтрольные Киеву части Запорожской и Донецкой областей. Согласно данным тревога была объявлена в указанных областях практически одновременно, передает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.
Ранее воздушная тревога была объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Власти Львовской области назвали критической ситуацию с электроснабжением
Глава администрации Львовской области заявил о критической ситуации со светом
Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая, мощности на область доведены в два раза меньше, чем положено, заявил глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».
По словам Козицкого, ситуация во Львовской области критическая, света нет по восемь часов в день, мощности на область доведены в два раза меньше, чем должны быть в этот период года, передает РИА «Новости».
Он добавил, что действуют стабилизационные и аварийные отключения света, но работает электротранспорт.
Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.
Ранее власти Киевской области заявили, что в регионе продолжаются экстренные отключения света, без электроснабжения остается 50% области.
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
Рогов объявил о строительстве защитного купола над отходами ЗАЭС
Над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской атомной электростанции начали возводить защитный купол, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Купол предназначен для защиты от осколков и самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с беспилтников, пояснил Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что позже защита объекта «будет серьезнее».
Напомним, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о планах по заключению соглашения, которое должно остановить обстрелы атомной электростанции.
Пушилин заявил о модернизации спецами из США украинских беспилотников в Харькове
Специалисты из Соединенных Штатов помогли украинским военным усовершенствовать беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удары по российским аэродромам, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Модернизация беспилотников проходила на Харьковском авиазаводе, одна из американских компаний помогла ВСУ оборудовать аппараты системами GPS, сказал Пушилин в беседе с RT.
Он уточнил, что были улучшены те модели, которые наносили удары по аэродромам на территории России.
В начале декабря украинские БПЛА совершили налет на военные аэродромы в Саратовской области и в Рязани, погибли три человека.
Минобороны России сообщило, что российские ПВО сбили беспилотники, украинские военные пытались нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства.
Минобороны заявило об истощении ресурсов ПВО Украины с помощью ложных целей
Украинские военные израсходовали значительный ресурс собственных и западных комплексов противовоздушной обороны по ложным целям, заявило Минобороны России.
Российским военным удалось специально запущенными ложными целями растратить значительный ресурс украинских и западных комплексов ПВО, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
При этом получилось вскрыть позиции и уничтожить четыре радиолокационных станции украинских ЗРК С-300 у населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское (Днепропетровская область), Новотаврическая и Николай-Поле (Запорожская область).
Ранее СМИ писали, что Вашингтон намеревается отправить Киеву системы ПРО Patriot.
Газета ВЗГЛЯД писала, как такие действия США могут сказаться на ходе спецоперации, что ВКС России могут противопоставить американским ЗРК.
Газпром назвал объем прокачки газа в ЕС за день через украинскую ГИС «Суджа»
Европейские страны получают российский газ по украинской территории, он идет через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявили в Газпроме.
Подача газа для транзита через Украину подтверждена украинской стороной через «Суджу» в объеме 41,7 млн кубометров на 17 декабря, сообщил представитель компании, передает ТАСС.
Он отметил, что Киев отклонил заявку на ГИС «Сохрановка».
На 16 декабря объем прокачки был в размере 41,4 млн кубометров.
Газета ВЗГЛЯД указывала, что Евросоюз незаметно начал скупать все больше сжиженного природного газа у России, затраты ЕС на покупку российского СПГ начали доходить до рекордных значений.
В США назвали Украину вторым Вьетнамом для американцев
Американский судья Наполитано заявил, что Украина превращается второй Вьетнам для США
Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, это безумное решение, заявил судья Эндрю Наполитано.
Юрист рассказал на YouTube-канале Judging Freedom, что в Пентагоне назвали целью отправки советников на Украину контроль за доставкой вооружений в республику, и указал на опасность такого шага.
По его словам, война во Вьетнаме началась с того, что двести военных были посланы туда советниками, передает РИА «Новости».
Наполитано считает, что отправка американских советников на Украину означает либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах. Также судья сожалеет, что президент США может направить войска на Украину единоличным решением, и назвал это безумием.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка сделала СВО неизбежной.
Канадская журналистка обвинила киевские власти в геноциде против жителей Донбасса
Независимая канадская журналистка Бартлет считает геноцидом обстрел Киевом жителей Донбасса
Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а мирные, деловые районы, людные улицы, детские площадки, жилые дома, она совершает геноцид, эти действия нельзя обелять, заявила канадская журналистка Ева Бартлет, освещающая события в Донбассе.
Независимая журналистка Ева Бартлет приняла участие в видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. По ее словам, она неоднократно освещала ситуацию в ДНР и ЛНР.
Барлет рассказала, что с коллегами документирует преступления Украины против жителей Донбасса, чтобы в итоге Киев привлекли к ответственности за эти военные преступления.
«Я знаю, вы все работает усердно, чтобы изменить ситуацию и помочь завершить эту опосредованную войну США против России, в которой украинцы и этнические русские Донбасса гибнут. И я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись, а мы могли открыто говорить о том факте, что Украина совершает геноцид», – цитирует РИА «Новости» Бартлет.
Журналистка рассказала, что Украина обстреливает абсолютно не военные зоны, а бомбит мирные, деловые районы, людные улицы, тротуары, детские площадки, жилые дома.
«Пару дней назад около 7.00 жители Донецка проснулись от 40 попаданий ракет «Града», выпущенных практически одновременно Украиной по центру города. Это абсолютно жилая зона. Там нет военных целей. Это продолжающийся с украинской стороны терроризм и военное преступление», – заявила Бартлет.
Ссылаясь на данные ДНР и ЛНР, она сообщила, что с 2014 года по апрель 2022 года в ДНР и ЛНР в результате украинских обстрелов были убиты около 8 тыс.мирных жителей, но западные СМИ об этом не пишут.
Бартлет надеется, что все цели СВО будут достигнуты, она считает, что ад, который переживает народ Донбасса с 2014 года, можно было предотвратить, если бы за столом были честные игроки.
По ее словам, есть сообщения о том, что Украина активизировала в январе-феврале обстрелы Донбасса до начала СВО.
«Российская сторона старалась достичь мира. Так что во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины», – подчеркнула Бартлет и выразила надежду, что на Украине к власти в итоге придут некоррумпированные силы.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку.
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ВСУ повредили здание больницы в Донецке
Украинские военные во время обстрела повредили здание городской больницы в Буденновском районе Донецка, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
В результате обстрела повреждены оказались шесть домов, из них – три дома частного сектора, три многоквартирных жилых дома, сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.
Повреждения получило здание городской больницы №16, выбито остекление, осколками посечены фасады зданий.
Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в Одесской и Николаевской областях
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
В субботу ночью тревога также звучала в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но позже ее отменили, передает РИА «Новости».
Накануне воздушная тревога объявлялась по всей Украине.