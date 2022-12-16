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«Укрэнерго» заявило о чрезвычайной ситуации из-за режима системной аварии
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На Украине произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы, «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации.
Потеря более половины потребления объединенной энергетической системы означает режим системной аварии, передает РИА «Новости».
Напомним, утром в пятницу по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева начались проблемы с водоснабжением.
Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года»
Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года
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Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий.
Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы
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«Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб.
«Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин.
По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях.
Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км).
Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».
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Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска
Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30%
Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки.
Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили.
Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму
ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи
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Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства.
В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС.
В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам.
В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях.
Он также не исключил проблем с электричеством в городе.
По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины.
США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН
Жан-Пьер заявила об отсутствии у США возможности исключить Россию из СБ ООН
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Если бы существовал способ исключить Россию из СБ ООН, США немедленно приступили бы к его реализации, но Вашингтон не видит способа изменить правила ООН таким образом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сказала, что США пытаются добиться «изоляции России в международных организациях», а также продолжают санкционное давление на нее. Жан-Пьер утверждает, что спецоперация России на Украине якобы нарушает Устав ООН и «попирает главный мандат» Совбеза.
«Мы успешно провели голосование в Генеральной Ассамблее ООН по отстранению России от участия в работе Совета ООН по правам человека и добивались того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в других органах системы ООН», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комментируя возможные поставки Украине ЗРК Patriot, Жан-Пьер заявила, что США «делают именно то, о чем президент Байден сказал президенту Путину год назад», то есть оказывают Киеву военную помощь. Он заявила, что США «не находятся в состоянии войны с Россией», а «единственные провокационные шаги осуществляет именно Россия».
Напомним, американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН. Как подчеркивала российская сторона, исключение России из СБ возможно только в том случае, если организацию распустят и создадут заново.
ЕС согласовал новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
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Постоянные представители стран ЕС достигли договоренности по девятому пакету санкций в отношении России, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Чехии.
По словам европейских дипломатов, санкции оформят «по письменной процедуре к полудню» 16 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Чехия отметила, что за время ее председательства в Совете ЕС согласован уже третий пакет санкций.
Санкции также должны утвердить на министерском уровне, после чего решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».
ЕС в итоговом заявлении подчеркнул готовность продолжать санкционную политику против России.
Позднее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что «индивидуальные санкции охватили около 200 человек». Кроме того, по его словам, санкции расширены на продукцию двойного назначения. В частности, речь идет о производстве дронов. Вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России.
Моравецкий также сообщил, что Польша и Литва предложили ЕС рассматривать вопрос о продлении антироссийских санкций не каждые полгода, а раз в год. По его словам, «это усиление санкций».
Глава Евросовета Шарль Мишель объяснил задержку согласования санкций «на час-два» стремлением гарантировать мировую продовольственную безопасность.
Напомним, США ожидают, что девятый пакет санкций ЕС против России позволит «бить по некоторым гражданским технологиям».
В Госдуме призвали МИД помочь казачьему атаману в Австралии с политическим убежищем
Депутат Водолацкий: Австралийские власти ненавидят Бойкова за пророссийскую позицию
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МИД должен помочь спасти Бойкова от преследования австралийских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, проживающий в Австралии, был вынужден укрыться в российском консульстве в Сиднее из-за стычки на проукраинском митинге.
«Я знаю Семена Бойкова уже более 15 лет. Он приезжал на все наши мероприятия и международные конгрессы. Он активный участник движения. И самое главное – самый ярый защитник России в дальнем зарубежье», – рассказал Виктор Водолацкий, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Высшего совета Общероссийской организации по развитию казачества «Союз казаков России и зарубежья» (СКВРиЗ).
«Все мероприятия, посвященные историческим датам России, в Австралии проводит именно Бойков. Когда в стране проходит акция с нашим флагом, все понимают, кто за этим стоит. И естественно, казак вызывает определенную злость и даже ненависть у местных властей», – продолжает парламентарий.
«И сейчас, на примере Бойкова, мы в полной мере видим двойные стандарты, которые процветают в Австралии. Получается, что украинской диаспоре там можно абсолютно всё – жечь российские флаги, клеветать на нашу страну. А нашего человека преследуют просто за то, что он поддерживает свою родину», – указывает депутат.
«Из-за того, что Семен Бойков отказывается прогибаться под позицию австралийских властей, его уже несколько раз отправляли в тюрьму. Ну а после заявлений казака о том, что Сидней поддерживает и развивает нацизм на территории островного государства, ему грозит длительный срок», – объясняет собеседник.
«Учитывая все эти реалии, ему ничего не оставалось, кроме как попросить политическое убежище. И я, как председатель Союза казаков России и зарубежья, направил письмо Сергею Лаврову с просьбой максимально оказать помощь и содействие в предоставлении Бойкову защиты и вывозе его в Россию», – заключил Водолацкий.
Ранее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, был вынужден укрыться в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга. Об этом сообщил его адвокат Марк Дэвис.
Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС.
Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого».
Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января.
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Медведев назвал законные военные цели
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Законными военными целями в ходе вооруженного конфликта являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран – официальных союзников страны-противника, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале Медведев затронул тему законных военных целей, отметив, что этот вопрос по-разному трактовался в истории человечества.
По его словам, в обычаях войны и международных конвенциях есть правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках.
В наше время, по словам Медведева, законными военными целями являются любые войска противника, не выведенные из состава ВС этой страны, любая военная и вспомогательная техника противника, а также объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей.
Кроме того, легальными целями являются военно-политическое руководство страны-противника и вооруженные силы других стран, которые официально являются союзниками страны-противника, а также расположенные на их территории объекты, упомянутые выше.
Медведев задался вопросом о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная нашей стране НАТО, считаться вступлением Североатлантического альянса в войну против России, а также можно ли считать поставки вооружений Украине нападением на Россию.
«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе…» – заключил зампред Совбеза.
В конце ноября Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России.
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Главком ВСУ заявил о недосягаемости ВС России для HIMARS
Главком ВСУ Залужный заявил, что с помощью HIMARS не может достать ВС России
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Россия отвела свои силы на расстояние, до которого HIMARS достать не могут, других ракет у Украины нет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist.
Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался, что Киев не может достать российские силы с помощью HIMARS, потому что они отошли на безопасное для этих ракет расстояние. По словам генерала, у Украины нет ничего с большей дальностью полета, передает РИА «Новости».
Напомним, Запад не предоставлял Украине оружие большой дальности полета, чтобы не провоцировать эскалацию.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов до 80 километров.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области.
США порадовались возможности «бить по гражданским технологиям» в России
Координатор США по санкциям О'Брайен выразил заинтересованность в рестрикциях ЕС против гражданских технологий в России
Белый дом ожидает, что девятый пакет санкций ЕС против России затронет технологии гражданского назначения, заявил координатор санкционной политики США Джеймс О'Брайен.
О'Брайен выразил заинтересованность в новом пакете санкций ЕС. В США ожидают, что санкции «позволят бить по некоторым гражданским технологиям и устаревшим технологиям, на которые полагалась Россия», передает ТАСС.
Он заявил, что по состоянию на сентябрь объем импорта Россией полупроводников снизился из-за санкций Запада на 70%. Как заявил О'Брайен, «из-за санкций у России гораздо меньше денег», он предсказал сокращение российской экономики в течение нескольких лет. По версии США, экономика России окажется «как минимум на 16% меньше», а «к 2030 году – на 20% меньше», чем в том случае, если бы Москва не проводила спецоперацию на Украине.
О'Брайен заявил, что Россия импортирует «чуть более устаревшие технологии, которые могут быть адаптированы для применения в военных целях, или элементы, извлеченные из гражданской техники и других потребительских товаров, затем адаптирующиеся» для целей военных.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что против России устроили беспрецедентную агрессию, чтобы сломать экономику, но Западу не удалось воплотить эти планы. США и прежде пытались утверждать, что их политика санкций грозит крахом российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама говорил, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, утверждала, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Российские войска за сутки уничтожили более 160 украинских военных на четырех направлениях
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В результате огневого поражения подразделений ВСУ на Купянском направлении возле Кисловки и Берестового Харьковской области ликвидированы порядка 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более 50 военнослужащих, две машины пехоты и три пикапа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, у населенных пунктов Терны Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР) обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.
Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, выбивая противника. Возле населенных пунктов Шумы и Артемовск ДНР, а также Белогоровка ЛНР отражены три контратаки. В ходе огневого поражения подразделения ВСУ рассеяны и отброшены. Потери противника за последние сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, сообщил Конашенков.
В результате упреждающих действий российских войск на Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ рядом с населенным пунктом Сладкое ДНР. Под Новомайорским и Шевченко ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих.
Ракетными войсками поражены пункты управления подразделений 1-й бригады теробороны возле Берислава Херсонской области, 102-й и 108-й бригад теробороны у города Гуляйполе Запорожской области, 64 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 93 районах, отчитались в Минобороны.
В Харькове взорван склад артиллерийского вооружения ВСУ. Недалеко от Рай-Александровки ДНР уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре украинских беспилотника рядом с населенными пунктами Новая Тарасовка Харьковской области, Графское, Новоукраинское, Сладкое ДНР. Также в районе города Первомайска ЛНР перехвачены два реактивных снаряда HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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По всей Украине ввели экстренные аварийные отключения света
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко сообщил об экстренных аварийных отключениях света по всей Украине
Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины на всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения электричества, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Тимошенко в своем Telegram-канале призвал украинских граждан отнестись с пониманием к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.
Он уточнил, что такие меры вводятся «в связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины».
Кроме того, в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как дефицит электричества изменил Украину.
Производство украинских БПЛА решили развернуть в Чехии
Советник врио главы ДНР Кимаковский: В Чехии собрались наладить выпуск украинских БПЛА
Производство украинских беспилотников собираются наладить в Чехии, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в Киеве понимают, что на украинской территории производство БПЛА будет подвергаться обстрелам с российской стороны, а потому разворачивают его на чешской территории. Там же, в Чехии, нанимают украинцев для работы на этом производстве, рассказал он.
По его словам, на Украине, с учетом имеющихся в этой стране энергетических проблем, развернуть какое-либо производство вооружения не представляется возможным, но если такие попытки предпринимаются, эти объекты становятся целями для нанесения российских ударов.
Напомним, Донецк на этой неделе подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, удар нанесли из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта.
Украинская администрация: Херсон полностью обесточен
Глава администрации Херсона Янушевич заявил о полном отключении электроэнергии города
Херсон полностью остался без электроэнергии, сообщил назначенный Киевом начальник областной администрации региона Ярослав Янушевич.
В своем Telegram-канале он заверил, что при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.
Ранее жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ. Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.