Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Жительница Донецка: Украина лишила детства наших детей

Жительница Донецка Валентина Чайка: Украина лишила детства наших детей

Каждый обстрел Донецка для местных жителей – личная трагедия. И хуже всего это переживают дети, которые вынуждены большую часть жизни проводить в подвалах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала жительница Донецка Валентина Чайка, комментируя обстановку в городе после самого масштабного обстрела со стороны ВСУ.

«Когда ВСУ начали плотно крыть центр города, каждый обстрел стал ощущаться как самый масштабный. Враг бьет по тем местам, где ты каждый день бываешь. После почти каждого такого нападения нам приходят сообщения о погибших друзьях, детях, знакомых. Для каждого жителя Донецка такие атаки – личная трагедия», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка.

«При этом никто из моих знакомых не может сказать, о чем он больше всего сожалеет: о гибели знакомых или о самом городе со всей его монументальной красотой и личными воспоминаниями из прошлого», – отмечает собеседница.

«Буквально сегодня ракета попала в купол Преображенского собора, где я крестила своего сына. Я туда периодически хожу, все там знаю. И конечно, для меня этот удар по собору – действительно страшный и чудовищный. При прошлом обстреле города я потеряла свою близкую подругу», – подчеркивает она.

«На днях мне самой надо было отправиться в центр города, который находится под постоянными обстрелами. Я собирались с духом неделю. Все, кого я там видела, передвигаются с невероятной скоростью, потому что в любой момент ты можешь оказаться в опасности», – описывает Чайка.

Хуже всего эти удары ВСУ воспринимают дети, говорит жительница Донецка. «Они не понимают политики, но им приходится практически ежедневно и круглосуточно укрываться от обстрелов в подвалах. Они не ходят в школы, в сады, парки, не гуляют по улицам. В их квартирах зачастую нет воды, света и отопления. Если в центре города встречаешь родителя с ребенком, то сложно не заметить звериный страх в его глазах», – пояснила она.

«У наших детей Украина забрала детство. Все, что им остается, – это наряжать внутреннюю часть подъездов в преддверии Нового года. Поэтому каждый, буквальной каждый человек искренне надеется на то, что нашей армии удастся отогнать ВСУ от Донецка хотя бы в обозримой перспективе», – заключила Чайка.

Ранее второй раз за четверг ВСУ обстреляли Донецк. Как сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК), противник выпустил шесть снарядом калибром 155 мм. Обстрел произошел в 9.08 по направлению из населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского и Киевского районов Донецка.

В ночь на четверг город подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила замглавы СЦЦК Наталья Щуткина. В Telegram-канале Центра также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.

В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. Прилеты пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.

В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория». Пять человек, в том числе ребенок 2012 года рождения, пострадали.

Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ).

Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.

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