В Афинах возле памятника советскому солдату прошла акция против НАТО

Акция против НАТО и фашизма на Украине прошла в Афинах возле памятника советскому солдату, участники требовали прекратить санкции против России и остановить участие в войне против нее.

Представители движения Всемирная Антиимпериалистическая платформа, которые организовали «символическую акцию», заявили, что подобные митинги прошли в субботу в 20 странах мира, в 30 городах. Участник акции Триандафиллос Меймарис заявил, что платформа намерена вести антиимпериалистическую борьбу против США и НАТО, а также поддерживать российскую спецоперацию на Украине, передает РИА «Новости».

Меймарис также добавил, что в Греции пройдут акции против участия в войне. Примечательно, что участники развернули плакаты с надписями «Снаряды, которые Греция шлет украинским нацистам, убивают мирных людей в Донбассе», «Мир и дружба с Россией, прекратить санкции, нет участию в войне против нее», «Поражение НАТО – это победа человечества», «До каких пор мы будет подчиняться НАТО? Выйти из НАТО и ЕС».

По словам участников митинга, на левые движения, в том числе в Греции, оказывается огромное давление со стороны властей.

«Империалисты не будут удовлетворены чем-либо меньшим, чем полное разрушение России как независимого государства, разделение ее на контролируемые части, подчинение и эксплуатация ее народа и открытое разграбление ее ресурсов транснациональными корпорациями. Уже десятилетия США и их союзники готовят народы Восточной Европы к тому, чтобы они были готовы служить им как солдаты в этой миссии", - говорится в обращении участников акции.

Платформа заявила, что сейчас в Косово продолжают терроризировать население, там создан режим националистов, с подобным которому сражается народ Донбасса, и активисты в Греции призывают объединиться со всеми противниками империализма и сотрудничать с ними до поражения альянса НАТО.

Ранее общественная акция «Аллея памяти», посвященная судьбе детей Донбасса, погибших из-за действий вооруженных сил Украины, прошла в пятницу в Тель-Авиве. Ее участники выразили протест против политики Киева и почтили память погибших детей.