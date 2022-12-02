В Тель-Авиве прошла акция в память о детях, погибших из-за действий ВСУ в Донбассе

Общественная акция «Аллея памяти», посвященная судьбе детей Донбасса, погибших из-за действий вооруженных сил Украины, прошла в пятницу в Тель-Авиве. Ее участники выразили протест против политики Киева и почтили память погибших детей.

Организатором акции выступило общественное объединение «Израильский антинацистский фронт». Митинг состоялся на площади Габима в центре Тель-Авива и собрал десятки человек, передает ТАСС.

Люди приходили с флагами России, ДНР и ЛНР, Израиля, приносили свечи и детские игрушки. Организаторы подготовили стенды и плакаты с фотографиями погибших в Донбассе детей и информацией о конфликте в этом регионе. «Мир. Дети. Донбасс. Нет войне», – плакат с таким лозунгом был закреплен над стендами.

Активисты читали стихи о войне, в выступлениях на русском и на иврите говорили о трагедии Донбасса и страданиях местных жителей от действий украинских националистов. «Митинг посвящен памяти детей и взрослых, которые в течение последних девяти лет уничтожались, уничтожаются и продолжают уничтожаться каждый день нацистским режимом Украины», – сказал один из руководителей «Израильского антинацистского фронта» Борис Дрейцер.

По его словам, организация ставит перед собой задачу донести информацию о событиях в Донбассе до широкой израильской общественности. «Мы решили выйти сюда по одной простой причине – мы должны рассказать людям правду, потому что, к сожалению, на дороге правды стоит так много препон, ее невозможно услышать в иностранных СМИ, ее невозможно услышать в израильских СМИ, ее невозможно прочесть в соцсетях, поэтому мы решили выйти и, насколько хватит наших сил, сказать эту правду», – подчеркнул Дрейцер.

Несколько раз акция прерывалась из-за провокаций прохожих, вступавших в перепалки с митингующими. Нарушителей спокойствия оперативно удаляли с места проведения акции сотрудники полиции, следившие за порядком. В ходе митинга также было зачитано обращение к властям Израиля с призывом не поставлять Украине оружие. В завершение акции ее участники выпустили в небо 100 белых воздушных шаров в знак памяти о невинно убитых детях Донбасса.