Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль ЕР приготовила новогодние подарки участникам и инвалидам ВОВ 16 декабря 2022, 15:15 Традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!» проведет «Единая Россия» для участников и инвалидов ВОВ, 18 тыс. человек получат поздравления и новогодние подарки, сообщил координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн. По словам Хинштейна, добрая и важная акция вместе с движением «Волонтеры победы» будет проводиться в самых разных регионах страны, а также на новых территориях, фронтовики получат поздравления и новогодние подарки, передает РАПСИ. Хинштейн также отметил, что, к сожалению, число фронтовиков сократилось на глазах, сейчас в живых осталось чуть более 18 тыс. участников ВОВ. «Это невосполнимая потеря. И еще большая для всех нас ответственность, возможность и необходимость уделить внимание каждому фронтовику», – подчеркнул депутат. Ранее в центре Москвы появилась возможность поздравить с Новым годом участников спецоперации. Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года» Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года 16 декабря 2022, 01:20

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist. Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны. Эксперт оценил возможность модернизации украинских авиабомб в управляемые боеприпасы 15 декабря 2022, 19:22

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

«Вообще, JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. Если мы говорим о стандартных западных бомбах, то процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, комментируя сообщение о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб. «Большая часть боезарядов Украины состоит из советских ракет. Вопрос заключается в том, как успешно пройдет совмещение технологии JDAM (Joint Direct Attack Munition – присоединяемое снаряжение прямого поражения ) с советскими образцами. Такие работы ранее не проводились. Скорее всего, они будут проводиться на Западе, а оттуда бомбы будут поставляться на Украину уже собранными комплектами», – считает Кашин. По его словам, Запад еще не занимался поставкой Киеву никаких корректируемых бомб. «Если технологию JDAM удастся интегрировать с боеприпасами украинской авиации, то Киев сможет получить большое количество «умных» бомб. Производство JDAM очень дешево», – отмечает эксперт.



Ранее издание The Washington Post сообщило, что администрация Байдена планирует отправить Украине электронное оборудование, которое способно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Комплекты включают в себя устройства геопозиционирования для повышения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для бомб весом до 2 тыс. фунтов (около 900 кг), обычно применяя ее на бомбардировщиках и истребителях. Как сообщает издание The Atlas News, JDAM намного дешевле, чем другие высокоточные боеприпасы в арсенале США, как, например, ракеты Tomahawk. В 2022 году средняя цена одного JDAM, прикрепленного к бомбе серии Mk80, составляла 27 тыс. долларов США, тогда как стоимость Tomahawk составляет около 730 тыс. долларов США (перевод газеты ВЗГЛЯД). Однако у боеприпаса, оснащенного JDAM, есть один существенный недостаток по сравнению с другими высокоточными ракетами – дальность полета. Заявленная дальность стрельбы JDAM – около 15 морских миль (примерно 28 км). Напомним, согласно заявлению американских чиновников высокого ранга, администрация США хочет передать Украине продвинутое оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Депутат рассказал о роли Зюганова в развале СССР 15 декабря 2022, 19:55 Заявления лидеров КПРФ, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений, следует из воспоминаний Михаила Горбачева. «Конечно, распад начался сверху. Началась политика гласности, когда все антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, когда народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – сумасшедшие, Павлик Морозов – предатель, а Щорса вообще не было. Все это народ пересказывал как байки», – заявил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), его выступление опубликовано в Telegram. По словам депутата, такие байки распространялись «лесным пожаром». «Из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза», – пояснил Матвейчев. Матвейчев добавил, что этим занимался в том числе и Зюганов, который с 1985 года трудился в отделе агитации ЦК КПСС. «При его непосредственном участии происходила политика гласности и поливание грязью советского периода нашей истории», – сказал он. Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30% 16 декабря 2022, 08:16

Фото: Ashley Chan/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки. Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили. Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил. Новости СМИ2 Белый дом рассекретил документы об убийстве Кеннеди Администрация США рассекретила свыше 13 тыс. документов об убийстве Кеннеди 16 декабря 2022, 03:57

Фото: Walt Cisco/Wikipedia

Текст: Антон Антонов

Национальное управление архивов и документации США опубликовало свыше 13 тыс. документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые были прежде засекреченными. Указывается, что значительная часть документов была доступна еще с конца 1990-х годов. После того, как обнародованы еще 13 тыс. документов, доступными стали 97% всех материалов, передает РИА «Новости». При этом глава американского государства Джо Байден отметил в соответствующем меморандуме, что остается некоторое «количество записей, содержащих информацию, раскрытие которой для общественности необходимо отложить» для предотвращения «конкретного вреда для обороны, разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики». Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Высказывались многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения. Как следует из американских документов, США долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству Кеннеди. Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра» 15 декабря 2022, 18:59

Фото: TASS

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» актрису, соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и актрису и попечителя фонда «Дети-бабочки» Ксению Раппопорт. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, в нем говорится об исключении из фонда четырех человек, среди которых Хаматова и Раппопорт. Одновременно с этим новыми членами фонда стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк. Ранее Путин сообщил, что лекарства для детей с заболеваниями, перечисленными в госпрограмме высокозатратных нозологий, со следующего года будут закупаться за счет средств фонда «Круг добра». Напомним, Хаматова покинула Россию в конце февраля, переехав в Латвию и раскритиковав действия властей России, подробности раскрыл журналист Кирилл Набутов. Новости СМИ2 Путин назвал ключевые цели государственной политики России в 2023 году 15 декабря 2022, 18:44

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил приоритетные задачи, которые стране предстоит решить в 2023 году. «Их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года», – приводит слова президента сайт Кремля. Глава государства указал, что необходимо вывести взаимодействие с ключевыми партнерами на новый уровень, это касается энергетического, продовольственного секторов, финансов, а также логистики и высокотехнологичных отраслей.



«Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии, как я уже неоднократно об этом говорил. Напротив, расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы», – сказал президент. Он отметил, что Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения: «Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире». Другой задачей является укрепление технологического суверенитета, обеспечение опережающего роста обрабатывающей промышленности.



«Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач: возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», – заявил президент. «Важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее», – пояснил Путин.



Он отметил, что обрести технологический суверенитет нельзя в один момент – нужно продолжать системную работу на перспективу. «В этой связи необходимо ускорить и подготовку обновленных планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции», – заявил глава государства. Еще одним приоритетом станет обеспечение финансового суверенитета России. У экономики страны есть ресурсы, нужно повысить их доступность для проектов новой экономики, для высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, сказал президент. «Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование, должна обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в масштабные инфраструктурные и новые производственные проекты и – особо подчеркну – в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса», – считает Путин. Среди важных задач на следующий год президент назвал и опережающее развитие инфраструктуры: «Мы уже добились хороших, заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы, сшивает пространство нашей огромной страны. Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы. В 2024 году, буквально позавчера мы об этом вспоминали, не менее 85 процентов дорог в крупнейших агломерациях, а также более половины дорог регионального и муниципального значения должны находиться в нормативном состоянии, то есть стать современными и безопасными».



В число главных приоритетов президент включил рост доходов населения: «Ключевая задача, по сути, системообразующая, сквозная, которая концентрирует, интегрирует работу по всем остальным направлениям. Несмотря на объективные трудности текущего года, мы добьемся позитивных результатов в снижении бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику».



Он отметил, что ключ к повышению материального благополучия российских семей, их доходов – это высокие темпы экономического роста: «В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов Федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды – на 8,6% и на 10%, а с начала нового года он составит более 16 тысяч рублей в месяц». «Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», – подчеркнул президент. Кроме того, Путин назвал в качестве ключевой задачи следующего года защиту материнства, детства, поддержку семей на всех уровнях. «Защита материнства, детства, поддержка семей и сбережение народа – это абсолютная, непререкаемая ценность для каждого из нас, для всей страны», – заявил глава государства. Он сообщил, что с 1 января 2023 года будет трансформирована система поддержки материнства и детства: введено единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет. «Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителя или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», – сказал президент. Также отдельно Путин обозначил обеспечение безопасности и восстановление качества жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. «В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов», – отметил глава государства. В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где обозначил ряд важнейших задач государственной политики на 2023 год. Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи 16 декабря 2022, 06:47

Фото: Loey Felipe/UN Photo/

XinHua/Handout/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства. В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС. В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство. Новости СМИ2 МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России Министерство иностранных дел анонсировало публикацию новой концепции внешней политики России 15 декабря 2022, 20:32

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

МИД может опубликовать концепцию новой внешней политики России уже в начале следующего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин. Он отметил, что документ будет опубликован, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, передает РИА «Новости». По словам дипломата, новый текст был одобрен еще в январе, однако из-за изменившейся ситуации было решено продолжить работу. Сейчас готовится рассмотрение концепции на уровне Совета безопасности. Дробинин подчеркнул, что концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России. Документ будет предвосхищать внешнеполитическую линию государства на ближайшие четыре-шесть лет. Дипломат заметил, что иностранные партнеры и оппоненты должны понимать, куда Россия будет двигаться в ближайшее время, и не говорить, что российская политика непредсказуема. В Харькове прогремели взрывы 16 декабря 2022, 10:30

Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам. В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях. Он также не исключил проблем с электричеством в городе. По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях. Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины. Новости СМИ2 Путин: Льготная ипотека по всей территории России будет продлена до 1 июля 2024 года 15 декабря 2022, 17:37

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Механизмы льготной ипотеки будут плавно свернуты, она будет продлена до 1 июля 2024 года под ставку 8%, для жителей новых регионов будут предоставлены особые условия ипотеки под ставку 2% для жилья в новостройках, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам Путина, льготная ипотека по всей территории России будет продлена до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов, но ее механизмы будут сворачиваться. «При этом, напротив, будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом. Сейчас такой кредит могут получить только те семьи, в которых дети родились, начиная с 2018 года. Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в шесть процентов для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет. Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации», – приводит слова Путина сайт Кремля. Также президент предложил ввести особое решение для новых регионов юго-запада России – Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. «Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке два процента. Ясно, что сейчас там новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство. Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение льготной ипотеки, на мой взгляд, и коллеги с этим согласны, послужит условием для долгосрочного развития стройки на новых территориях», – отметил президент. Ранее Путин рассказал о результатах реализации государственных программ в 2022 году. Бывшие страны Оси выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против выступили 50 стран 16 декабря 2022, 00:57 Текст: Антон Антонов

Предложенная Россией резолюция, направленная на борьбу с героизацией нацизма, принята Генассамблеей ООН, ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались, сообщают информационные агентства. «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР. В числе стран, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие государства, передает ТАСС. В документе высказывается озабоченность в связи с любой формой героизации нацистов и неонацистов, включая памятники, демонстрации, прославление нацистского прошлого. Резолюция призывает страны к ликвидации в рамках национальных планов связанной с подобными идеологиями нетерпимости, а также к запрету чествования нацистов и их союзников. Кроме того, в резолюции высказываются опасения в связи с ростом числа случаев «осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков». Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма». Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков». Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма. Обычно против выступали только США и Украина. Новости СМИ2 Казачий атаман укрылся от властей Австралии в российском консульстве Казачий атаман Бойков укрылся от властей Австралии в российском консульстве после драки с проукраинскими активистами 16 декабря 2022, 03:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, укрывается в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга, сообщил его адвокат Марк Дэвис. Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС. Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого». Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января. Политологи назвали развалившие СССР ошибки коммунистов на Украине 15 декабря 2022, 20:56

Фото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Распад СССР был предопределен еще при его создании, когда от исторической России отрезали территории и формировали из них национальные республики. Так, например, Украина увеличилась в три раза за счет земель, на которые не претендовали даже местные националисты. О том, какую роль сыграла Компартия и ее функционеры в развале созданной ею же державы, в четверг говорили историки и политологи на круглом столе. «По мнению Геннадия Зюганова, в распаде СССР виноват плохой народ. Не тот народ достался коммунистам», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, открывая в четверг круглый стол на тему «Референдум, путч и Пуща: как коммунисты развалили Советский Союз». Так политолог прокомментировал заявление лидера КПРФ агентству РИА Новости. По словам Зюганова, распада Советского Союза можно было избежать, если бы «народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы». Тогда не было бы Беловежских соглашений, которые 8 декабря 1991 года поставили точку в существовании Союза, и сейчас страна была бы «впереди планеты всей». Таким образом, сегодняшние лидеры Компартии винят в крупнейшей геополитической катастрофе XX века кого угодно, только не себя и своих предшественников, заметил Данилин. Советский Союз, которому 30 декабря могло бы исполниться сто лет, распался не в последнюю очередь из-за той национальной политики, которую вели сами же создавшие СССР большевики, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Принцип права наций на самоопределение был вполне сознательно использован партией Ленина для того, чтобы привлечь на свою сторону националистов с окраин бывшей Российской империи, указал историк. «Во время революции 1917 года большевики не думали о будущем, не думали, как они потом будут воссоздавать страну, укреплять государство», – сказал Шаповалов. При формировании национальных образований коммунисты «резали по живому, переформатируя пространство большой исторической России, которое складывалось на протяжении веков», полагает историк. По мнению Шаповалова, самым ярким примером было создание Украинской ССР. «После Гражданской войны небольшая по площади Малороссия увеличилась в два, если не в три раза», – заметил эксперт. Большевики, по мнению историка, исходили из догматических соглашений, когда с санкции Ленина присоединяли к «крестьянско-хуторской» Украине пролетарские Донбасс и Харьков. Не менее абсурдным решением было включение в состав УССР губерний Новороссии и части Области Войска Донского, полагает Шаповалов. «Территории, которые даже украинские националисты не считали частью Украины, неожиданно были включены в ее состав», – подчеркнул историк. Продолжением ленинской национальной политики стало решение Никиты Хрущева 1954 года – передать Украине Крым. «Все процедуры советской Конституции по включению Крыма в состав Украины были нарушены. Это происходило произвольно. Большая историческая Россия в результате действий большевиков очень сократилась», – напомнил Шаповалов. При этом после победы над нацизмом, в послевоенный период страна стала одной из двух супердержав мира, отметили участники круглого стола. Советский Союз был государством с устойчивой экономикой, развитыми социальной сферой и медициной, сильной научной школой. Символами достижений СССР стали полет Юрия Гагарина в 1961 году и московская Олимпиада 1980-го. «Еще за 10 лет до развала СССР казался незыблемой глыбой, монументом», – заметил Данилин. На ваш взгляд Распался ли бы Советский Союз без участия Михаила Горбачева? Да, СССР был обречен

Нет, влияние Горбачева было ключевым

Та геополитическая катастрофа, которая случилась в конце 1980-х – начале 1990-х произошла по вине безраздельно правившей в СССР партийной номенклатуры, руководства КПСС в центре и в союзных республиках, уверен политолог Александр Рудаков. «Партийно-хозяйственные элиты очень хотели получить свой кусок власти, свой кусок ресурсов», – подчеркнул эксперт. С одной стороны, Политбюро вело себя «как слон в посудной лавке», инициировав «хлопковое дело» в Узбекистане и замену партийного руководства в Казахстане (что вызвало массовые протесты). С другой стороны, эта активность Москвы напугала коммунистические элиты в республиках, что стало одной из предпосылок распада, отметил Рудаков. «Тем более, что в принятой в 1977 году «брежневской» Конституции по-прежнему присутствовала гарантия права республик на выход из состава СССР», – сказал политолог. Возможность сохранить единую страну была, но это было неинтересно партхозноменклатуре, делает вывод Рудаков. Перестройка, инициированная генсеком Михаилом Горбачевым и завотделом пропаганды ЦК Александром Яковлевым, ускорила эти центробежные процессы. «Мина замедленного действия, которая возникла на заре СССР, которая накалялась после принятия Конституции 1977 года, взорвалась – у кого было право выйти из состава Союза, они вышли... Вина за это на тех, кто осуществлял политическое руководство в стране», – считает Рудаков. Обычно, когда говорят о тех, кто отвечал за перестройку в стране, говорят о тех же Горбачеве и Яковлеве. Но не следует забывать, что нынешние лидеры КПРФ входили в ту же самую верхушку партийной номенклатуры, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он напомнил, что Геннадий Зюганов работал в «агитпропе» – отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС под началом все того же Яковлева, а затем стал заместителем преемника Яковлева на этом посту – Александра Капто. Следовательно, Зюганов имеет прямое отношение к проводимой в те годы коммунистами политике, подчеркнул Матвейчев. «Началась политика гласности, из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза. В том числе этим занимался и Геннадий Зюганов. При его непосредственном участии происходило поливание грязью советского периода нашей истории», – полагает депутат. Нынешний первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы от Компартии Иван Мельников, работая в руководящих органах КПСС, отвечал за молодежную политику, указал Матвейчев. Тогда же, заметил он, по крайней мере с попустительства партийного аппарата, «расцвели рок-клубы с антисоветской тематикой песен и среди молодежи царило ожидание «перемен». Еще один видный думский коммунист, глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин курировал тот же вопрос и в ЦК созданной в 1990 году Компартии РСФСР, заметил депутат Матвейчев. Тогда же, напомнил он, продовольственные проблемы были особо ощутимыми, и «вся страна стояла в огромных очередях», пытаясь «отоварить» талоны. Само же создание КП РСФСР при прямом участии тех же Зюганова, Кашина и Мельникова «было актом чистого сепаратизма», по мнению Матвейчева. Распад правящей партии – КПСС – воспринимался обществом как распад Советского государства, а подчеркнутый марксистско-ленинский догматизм российской КП отпугнул общество от коммунистов и сыграл на руку демократам, считает депутат. Матвейчев, ссылаясь на воспоминания Горбачева и спикера Верховного совета России Руслана Хасбулатова, рассказал: «Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений». «И сейчас позиция лидеров КПРФ, их утверждения о том, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм и попытка эксплуатировать ностальгию общества по тем временам», – считает депутат Госдумы. Политолог Александр Роджерс напомнил о том, что первые лидеры постсоветских государств, образовавшихся на обломках СССР, такие как секретарь ЦК Компартии Украины, член ЦК КПСС Леонид Кравчук и секретарь союзного ЦК Борис Ельцин, сами были выходцами из номенклатуры КПСС. Это свидетельствовало о том, что кадровая политика партии была откровенно провальной, подчеркнул эксперт. По вине партийного руководства, после распада СССР миллионы русских людей оказались за новыми границами, говорит Роджерс. Он рассказал, что он родом из Винницы, но его ближайшие родственники живут в России на территории от Орла до Мурманска – и после 1991 года они стали иностранцами. «Мы, люди из уже бывших союзных республик, не воспринимали себя жителями принципиально других стран... Были украинские националисты, но их было меньшинство, – поделился Роджерс. – Люди стремились воссоздать единое государство, говорили, что хотят вернуться в Россию не персонально, а вместе с землей наших предков. Любые попытки воссоединения земель давились, ведь новые элиты не интересовались мнением народа». Разрушение СССР, допущенное по вине руководства страны, не было чем-то неминуемым, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Государства сами собой не распадаются, а технологично разрушаются. СССР строился титаническими усилиями всей страны, всего народа, но в конце 80-х годов партийная номенклатура начинает это государство разрушать. Люди тогда верили власти... всё за них решалось в ЦК КПСС. Люди в это верили, и разрушили эту веру вот такие зюгановы, которые сегодня не имеют права представлять людей в парламенте», – считает Мартынов. «Поддержку Беловежских соглашений нынешним лидерам КПРФ не смыть с себя, им лучше покаяться за разрушение Советского Союза, не выставлять себя наследниками достижений СССР», – также полагает депутат Матвейчев. «Сегодня важно выучить эти уроки, – резюмировал Мартынов. – Дважды в ХХ веке мы разрушили нашу страну. Если сто лет назад в этом деятельно участвовала масса людей... то в 1991 году всё это отдали на откуп партийной номенклатуре, которая потом всем очень надоела. За которую потом никто не стал заступаться». Новости СМИ2 Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России 16 декабря 2022, 13:43 Текст: Антон Никитин

Полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории, сообщили в компетентных органах. Уточняется, что данные были получены с перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях, передает ТАСС. В России заявили, что ряд фактов подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории Российской Федерации. Также в сообщении говорится, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks. Производство и первоначальная настройка произведены в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона. Позднее на польской территории в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, производились окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА, сообщают компетентные органы. Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога, говорится в сообщении. Напомним также, в начале ноября послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе.