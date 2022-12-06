В центре Москвы появилась возможность поздравить с Новым годом участников спецоперации

Во вторник в центре Москвы открылись мобильные штабы общероссийской акции «Мы вместе». Здесь каждый желающий может помочь военным на передовой и детям, которые находятся в трудной ситуации. О том, как можно принять участие в этой акции, газете ВЗГЛЯД рассказала Дарья Жукова, директор открывшегося в Москве в понедельник форума «Мы Вместе».

«Работа обоих мобильных штабов общероссийской акции «Мы вместе» – на ГУМ-ярмарке на Красной площади и в Центральном детском магазине на Лубянке – связана с акцией «Новый год в каждый дом». Каждый может поздравить детей, военных и их семьи. Для этого есть несколько форм. Первая – «Корзина добра», в которую каждый может положить подарки детям. Их будут вручать в новогоднюю ночь», – рассказала руководитель трека «Росмолодежь. Добро», директор форума «Мы вместе» Дарья Жукова.

Второй формат – «Всё для победы!», проект, созданный при поддержке Общероссийского народного фронта. «Все желающие могут передать защитникам на передовой варежки, предметы обихода или даже просто открытки. Дети заходят к нам, пишут новогодние пожелания, выражают признательность военным, и эти открытки доставляются на передовую», – пояснила собеседница.

Еще одно направление работы мобильных штабов – акция «Елка желаний». Речь идет о сборе подарков для детей, которые нуждаются в особой поддержке: для ребят с особенностями физического или умственного развития, детей, которые оказались в сложных жизненных условиях. Подарки передают и детям военных, и в семьи Донбасса и других новых территорий России, рассказала Жукова.

Как чуть ранее пояснили организаторы акции, «любой неравнодушный сможет подарить новогоднее чудо участникам акции «Елка желаний». Снять «мечту» (то есть письмо с описанием пожелания) с новогоднего дерева и передать подарок для ребенка можно будет прямо на стенде, рассказали устроители «Елки желаний».

«Такая елка установлена также и в выставочном зале «Манеж». Важно, что осуществить желания детей можно как очно, так и онлайн ­– на сайте «Мы вместе». Акция «Елка желаний» стартовала на три дня раньше, и за это время мы уже приняли и сейчас прорабатываем уже около 40 тыс. желаний», – добавила Жукова.

«Кроме того, мы организовали массовые катания на катке на Красной площади для детей военнослужащих, для участников «Елки желания» разных лет, а также для наших иностранных гостей, – добавила собеседница. – На форум «Мы вместе» в этом году приехали жители 85 государств: кроме стран бывшего СССР, это, например – Зимбабве, Перу, Дания. Некоторые ехали больше трех суток, чтобы попасть к нам».

В понедельник в столичном выставочном центре «Манеж» открылся Международный форум гражданского участия «Мы Вместе», собравший волонтеров со всей страны, в том числе из новых регионов. Продолжением работы форума и стали открывшиеся во вторник интерактивные зоны общероссийской акции «Мы Вместе», где, как пояснили организаторы, каждый посетитель может присоединиться к волонтерам и сделать доброе дело «здесь и сейчас». Поддержку проекту мобильных штабов оказывает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках трека «Росмолодежь. Добро».

Напомним также, что накануне, в первый день работы добровольческого форума, были вручены Международные премии «Мы Вместе». Основная задача награждения – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В нынешнем году на премию было подано рекордное количество заявок.

К его делегатам – волонтерам, прибывшим со всей страны, обратился президент Владимир Путин. Глава государства также вручил премию «Мы вместе» в номинации «Волонтер года». Ее лауреатом стал глава исполкома Народного фронта в ДНР, житель Донбасса Владимир Тараненко. Активист организовал эвакуацию более 30 тыс. жителей Донецкой республики, в том числе детей, в Россию, наладил работу донецких народных дружин.

Организаторами всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» выступают Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, движение «Волонтеры-медики» и Всероссийский студенческий корпус спасателей. О том, как получить помощь или присоединиться к акции, можно узнать на сайте мывместе.рф.

Волонтерский форум «Мы вместе» стал первым событием в целой линейке мероприятий, которые проходят на площадке «Дома молодежи», открывшегося в «Манеже» в понедельник. Конференции, выставки и церемонии вручения премий будут проходить здесь под эгидой Росмолодежи вплоть до 23 декабря. Как ожидают организаторы, мероприятия привлекут в качестве участников и зрителей не менее 30 тыс. человек из всех регионов России.