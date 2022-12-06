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В центре Москвы появилась возможность поздравить с Новым годом участников спецоперации
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Во вторник в центре Москвы открылись мобильные штабы общероссийской акции «Мы вместе». Здесь каждый желающий может помочь военным на передовой и детям, которые находятся в трудной ситуации. О том, как можно принять участие в этой акции, газете ВЗГЛЯД рассказала Дарья Жукова, директор открывшегося в Москве в понедельник форума «Мы Вместе».
«Работа обоих мобильных штабов общероссийской акции «Мы вместе» – на ГУМ-ярмарке на Красной площади и в Центральном детском магазине на Лубянке – связана с акцией «Новый год в каждый дом». Каждый может поздравить детей, военных и их семьи. Для этого есть несколько форм. Первая – «Корзина добра», в которую каждый может положить подарки детям. Их будут вручать в новогоднюю ночь», – рассказала руководитель трека «Росмолодежь. Добро», директор форума «Мы вместе» Дарья Жукова.
Второй формат – «Всё для победы!», проект, созданный при поддержке Общероссийского народного фронта. «Все желающие могут передать защитникам на передовой варежки, предметы обихода или даже просто открытки. Дети заходят к нам, пишут новогодние пожелания, выражают признательность военным, и эти открытки доставляются на передовую», – пояснила собеседница.
Еще одно направление работы мобильных штабов – акция «Елка желаний». Речь идет о сборе подарков для детей, которые нуждаются в особой поддержке: для ребят с особенностями физического или умственного развития, детей, которые оказались в сложных жизненных условиях. Подарки передают и детям военных, и в семьи Донбасса и других новых территорий России, рассказала Жукова.
Как чуть ранее пояснили организаторы акции, «любой неравнодушный сможет подарить новогоднее чудо участникам акции «Елка желаний». Снять «мечту» (то есть письмо с описанием пожелания) с новогоднего дерева и передать подарок для ребенка можно будет прямо на стенде, рассказали устроители «Елки желаний».
«Такая елка установлена также и в выставочном зале «Манеж». Важно, что осуществить желания детей можно как очно, так и онлайн – на сайте «Мы вместе». Акция «Елка желаний» стартовала на три дня раньше, и за это время мы уже приняли и сейчас прорабатываем уже около 40 тыс. желаний», – добавила Жукова.
«Кроме того, мы организовали массовые катания на катке на Красной площади для детей военнослужащих, для участников «Елки желания» разных лет, а также для наших иностранных гостей, – добавила собеседница. – На форум «Мы вместе» в этом году приехали жители 85 государств: кроме стран бывшего СССР, это, например – Зимбабве, Перу, Дания. Некоторые ехали больше трех суток, чтобы попасть к нам».
В понедельник в столичном выставочном центре «Манеж» открылся Международный форум гражданского участия «Мы Вместе», собравший волонтеров со всей страны, в том числе из новых регионов. Продолжением работы форума и стали открывшиеся во вторник интерактивные зоны общероссийской акции «Мы Вместе», где, как пояснили организаторы, каждый посетитель может присоединиться к волонтерам и сделать доброе дело «здесь и сейчас». Поддержку проекту мобильных штабов оказывает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках трека «Росмолодежь. Добро».
Напомним также, что накануне, в первый день работы добровольческого форума, были вручены Международные премии «Мы Вместе». Основная задача награждения – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В нынешнем году на премию было подано рекордное количество заявок.
К его делегатам – волонтерам, прибывшим со всей страны, обратился президент Владимир Путин. Глава государства также вручил премию «Мы вместе» в номинации «Волонтер года». Ее лауреатом стал глава исполкома Народного фронта в ДНР, житель Донбасса Владимир Тараненко. Активист организовал эвакуацию более 30 тыс. жителей Донецкой республики, в том числе детей, в Россию, наладил работу донецких народных дружин.
Организаторами всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» выступают Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, движение «Волонтеры-медики» и Всероссийский студенческий корпус спасателей. О том, как получить помощь или присоединиться к акции, можно узнать на сайте мывместе.рф.
Волонтерский форум «Мы вместе» стал первым событием в целой линейке мероприятий, которые проходят на площадке «Дома молодежи», открывшегося в «Манеже» в понедельник. Конференции, выставки и церемонии вручения премий будут проходить здесь под эгидой Росмолодежи вплоть до 23 декабря. Как ожидают организаторы, мероприятия привлекут в качестве участников и зрителей не менее 30 тыс. человек из всех регионов России.
Экс-адмирал ВМС США предупредил о последствиях атак украинских дронов на авиабазы России
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Нападения Украины на российские военные аэродромы окажутся «новым опасным витком» конфликта, НАТО «постараются успокоить» Киев, написал в авторской колонке в Bloomberg экс-адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Ставридис полагает, что заявления об атаках на два российских аэродрома являются «новым опасным витком» нарастания конфликта на Украине. При этом американский адмирал выразил надежду на то, что западные партнеры постараются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак, говорится в колонке Ставридиса в Bloomberg.
Отмечается: несмотря на то, что киевское правительство открыто не брало на себя ответственность, вины оно тоже не отрицало. По информации агентства, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в своем Twitter (запрещен в России), что если запустить объекты в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета.
Агентство подчеркивает, что такой шаг киевского режима демонстрирует, что украинцы «чертовски злы и больше не собираются этого терпеть».
Газета The New York Times со ссылкой на украинское официальное лицо отметила, что беспилотники «были запущены с территории Украины», однако киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Стали известны подробности стрельбы по полицейским в Новошахтинске
Стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир, сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что мужчина открыл стрельбу из пулемета. В Ростовской области введен план «Сирена», передает ТАСС.
В связи с происшествием в городе усилили меры безопасности в школах и детских садах, сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.
Во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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Умер актер Юрий Дубровин
Умер советский и российский актер Юрий Дубровин
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Советский и российский актер, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин умер на 84-м году жизни.
О смерти актера сообщила «Российская газета». По имеющейся у издания информации, в 2014 году артист переехал в Германию к семье сына Аркадия, передает ТАСС.
Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Обучался во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский госуниверситет кинематографии имени Герасимова) в мастерской Михаила Ромма.
Впервые Дубровин на экране появился в 1959 году, исполнив роль дружинника в фильме «Ребята с нашего двора». В 2006 году во время съемов в Киеве перенес два инсульта. Несмотря на то, что актеру не удалось полностью восстановиться, в 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала одной из последних работ артиста.
Дубровин узнаваем по ролям Сенечки в «На семи ветрах», Петра Золотарева из «Живых и мертвых», полковника Большакова в «Проверке на дорогах», Ла Шене в фильме«Д’Артаньян и три мушкетера», эпизодическим ролям в фильмах «Узник замка Иф» и «Алые паруса».
Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь
Шойгу: Потери украинских войск за ноябрь составили свыше 8,3 тыс. военных
Потери ВС Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных и свыше 460 единиц техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
По его словам, Украина за месяц потеряла пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что российские войска освободили за последнее время Майорск, Опытное, Павловку, Андреевку, Белогоровку Южную и Курдюмовку. Значительный урон технике и живой силе ВСУ был нанесен на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях.
NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ
Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков.
В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось.
В Болгарии протестующие окружили храм с послом России и митрополитом Антонием внутри
СМИ: Протестующие в Болгарии окружили храм, где находятся российские посол и митрополит
Протестующие в Болгарии заблокировали дорогу в храм, где находятся посол России Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), сообщили СМИ.
Как отмечает издание Novinite, протестующие выступают против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, они заблокировали русскую церковь в центре Софии. При этом на службе в храме помимо Антония присутствовала российский посол Элеонора Митрофанова, она остается внутри.
По данным издания, протестующие выкрикивают антироссийские лозунги.
Ранее София приостановила выдачу виз российским владельцам болгарской недвижимости.
Нефтенакопитель курского аэродрома загорелся из-за атаки беспилотника
В районе курского аэродрома после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель
В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщает глава региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он отметил, что в данный момент на месте происшествия ведут работу все спецслужбы, пожар локализован, пострадавших нет.
Напомним, аэропорт Курска не принимает полеты с начала спецоперации.
Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Власти Новошахтинска призвали граждан покинуть улицы
Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы и укрыться после стрельбы по полицейским
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Власти Новошахтинска в Ростовской области, где в пригороде мужчина стрелял в полицейских и ранил одного, призвали жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самим задерживать разыскиваемого, говорится в опубликованном на официальном сайте администрации города заявлении.
«В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», – передает ТАСС текст сообщения.
В правоохранительных органах города сообщили, что в районе Новой Соколовки один из выездов из Новошахтинска, в нескольких километрах от административной границы с ЛНР, перекрыт из-за стрельбы по полицейским.
Во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир.
Минобороны заявило об успехах наступления российских войск на Донецком и Краснолиманском направлениях
Российские войска вели наступательные действия на Краснолиманском направлении, в результате они заняли новые позиции и выгодные рубежи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе ударов штурмовой и армейской авиации ликвидированы более 80 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Упреждающим огнем артиллерии по месту сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении предотвращена попытка атаковать возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР). Уничтожены до 65 военнослужащих, две машины пехоты.
Успешно ведутся наступательные действия российских войск на Донецком направлении. Попытки ВСУ контратаковать у населенных пунктов Курдюмовка, Спорное и Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) отражены. За последние сутки уничтожено более 60 военнослужащих, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Противник безуспешно пытался восстановить положение войск на Южно-Донецком направлении возле Владимировки ДНР и Новодаровки Запорожской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, подытожили в оборонном ведомстве.
Блинкен предположил, чем закончится конфликт на Украине
Госсекретарь США Блинкен: Конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами, выразил мнение госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции WSJ CEO Summit, организованной американским изданием The Wall Street Journal.
Госсекретарь США выразил мнение, что конфликт на Украине в какой-то момент, скорее всего, закончится переговорами. При этом он отметил, что Соединенные Штаты хотели бы долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Днем ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года.
Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.
Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.
Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.
В МИДе прокомментировали возможность введения Россией минимальной цены на нефть
Замглавы МИД Рябков: Россия может принять любые меры в ответ на введение Западом потолка цен на нефть
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Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков сообщения про возможность введения Москвой минимальной цены на нефть.
Рябков рассказал, что Россия не будет пока раскрывать содержание контрмер на введенный Западом потолок цен на нефть, но там должны быть готовы ко всему, передает ТАСС.
«Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер. Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают какую-то войну без правил, мы не должны чувствовать себя ограниченными в собственных средствах противодействия», – сказал он на полях форума «Примаковские чтения».
Он также добавил, что результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе, бюджет России при этом будет обеспечен.
Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, признавать это решение она не собирается.