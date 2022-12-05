Волонтеры рассказали о работе в Москве мобильных штабов #Мывместе

Во вторник в Москве откроются интерактивные зоны Общероссийской акции #Мывместе. Они станут мобильными штабами, в которых каждый посетитель сможет присоединиться к волонтерам и сделать доброе дело «здесь и сейчас». Первыми штабы #Мывместе посетят участники мероприятий Дома молодежи из разных регионов страны, а также из других государств.

В тематическом домике #Мывместе на ГУМ-Ярмарке на Красной площади добровольцы будут принимать новогодние подарки для защитников и семей мобилизованных. Военнослужащим можно передать предметы личной гигиены (шампунь, мыло, влажные салфетки, влажные салфетки, зубная паста и тд.), письма, рисунки с пожеланиями, носки, майки, нательное белье, теплые шапки и перчатки, комплекты термобелья, чай, кофе, сладости. Для детей будут приниматься варежки, мягкие новые игрушки, наборы для творчества (краски, альбомы), сладкие подарки, книги и канцелярию. Здесь также можно будет поучаствовать в акции «Добрая почта» и подписать поздравительную открытку для защитников. Все принесенные в домик #Мывместе товары и открытки будут упакованы и направлены в военные части и семьи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вторая интерактивная зона #Мывместе разместится в Центральном детском магазине на Лубянке. Основной тематикой тут станет исполнение детских желаний. Любой неравнодушный сможет подарить новогоднее чудо участникам акции «Елка желаний» – снять мечту с новогоднего дерева и передать подарок для ребенка можно будет прямо на стенде. Также в пространстве #Мывместе можно будет познакомиться с деятельностью волонтеров, записаться в их ряды, подписать поздравительную открытку и многое другое.

Мобильные штабы #Мывместе будут установлены при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках трека «Росмолодежь.Добро». Организаторами Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе выступают Ассоциация волонтерских центров, Общероссийский народный фронт, Всероссийское движение «Волонтеры-медики» и Всероссийский студенческий корпус спасателей. Узнать о том, как получить помощь или присоединиться к акции, можно на сайте мывместе.рф.

Напомним, что в эти даты в ЦВЗ «Манеж» в Москве пройдет ряд мероприятий под единым названием «Дом молодежи». В период с 5 по 23 декабря запланировано проведение Международного форума гражданского участия #Мывместе, Всероссийского студенческого форума «Твой Ход – 2022», церемоний чествования победителей Национальной премии «Патриот – 2022» и Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», I Съезда Российского движения детей и молодежи, а также ряда творческих мероприятий с участием резидентов арт-кластера «Таврида». Участниками линейки мероприятий станут более 20 тыс. человек: школьники, студенты, волонтеры, активисты общественных организаций, руководители организаций патриотической направленности, главы субъектов РФ, представители региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику, творческая молодежь.