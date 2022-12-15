В администрации президента поддержали создание премии имени Дугиной

Предложение Изборского клуба о создании международной молодежной премии имени убитой журналистки Дарьи Дугиной поддержал замглавы управления президента по общественным проектам Александр Журавский.

Журавский высказался в поддержку общественных деятелей и институтов, предложивших увековечить память Дугиной молодежной премией, поддерживающей молодых политологов, культурологов, гуманитариев и всех, кто вносит вклад в сохранение традиционных ценностей, заявил Журавский, передает ТАСС.

«Я поддерживаю общественных деятелей и те общественные институты, которые предлагают увековечить память Дарьи [Дугиной] молодежной премией, которая будет поддерживать молодых политологов, культурологов, гуманитариев, тех, кто делает свой вклад в общее дело сохранения традиционных ценностей и сохранения справедливости в нашем мире», – сказал Журавский в Общественной палате (ОП) на конференции, посвященной 30-летию со дня рождения Дарьи Дугиной, погибшей 20 августа 2022 года.

Предложение в ходе заседания в Общественной палате высказал представитель Изборского клуба Дмитрий Сагал. Он отметил, что молодые люди из Международного евразийского движения настаивают на международном статусе проекта, чтобы молодые философы, разделяющие идеи Дугиной, могли собираться в России.

Между тем руководитель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада сообщила о планах названия одной из улиц Петербурга в честь Дугиной.

В августе 2022 года Дарью Дугину, дочь известного российского философа Александра Дугина, убили, подорвав автомобиль на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

По данным ФСБ, за убийством девушки стоят спецслужбы Украины, а исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, которая после преступления уехала в Эстонию, а затем перебралась в Австрию.

По данным Следственного комитета, чтобы наблюдать за жертвой, Вовк снимала квартиру в Москве, в доме, где жила сама Дугина.