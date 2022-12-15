Алиханов анонсировал производство продуктов для «Вкусно – и точка»

Алиханов анонсировал производство молочных коктейлей от калининградского производителя для «Вкусно – и точка»

Калининградская группа компаний «Атлантис» займется производством молочных коктейлей, сырных палочек и картофеля фри для сети «Вкусно – и точка», заявил глава региона Антон Алиханов.

В тот момент, пока McDonald's был «на паузе», предприятие выручил Burger King, и когда открылись рестораны «Вкусно – и точка», «Атлантис» нарастил объемы производства, сказал Алиханов РИА «Новости».

В следующем году компания намеревается открыть завод для изготовления милкшейка.

Там будет производство сырных палочек и молочных коктейлей, инвестиции составят порядка 5 млрд рублей. Другим проектом станет завод по производству картофеля фри.

«Атлантис» занята производством самой разной продукции, более 300 наименований, включая креветки, сырные палочки, куриные крылышки, спринг-роллы, моцареллу,