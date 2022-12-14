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В Косово сообщили о передаче заявки на вступление в ЕС в ближайшее время
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Самопровозглашенная республика Косово передаст заявку на вступление в ЕС председательствующей в Совете Евросоюза Чехии в среду, заявил «премьер» Косово Альбин Курти.
Он рассказал, что в среду подписанная президентом самопровозглашенной республики Косово Вьосом Османи, «премьером» Альбином Курти и спикером «парламента» Глауком Конюфцем заявка будет передана Чехии, сообщает РИА «Новости». Этот момент Курти назвал историческим.
Ранее Белград заявил о планах направить миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о неприемлемости такого предложения. Руководитель сербского правительства Ана Брнабич отметила, что высказывание Бербок о запросе Сербии вернуть часть своих сил безопасности в Косово демонстрируют «ошеломляющий уровень абсурда».
CNN: США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПРО Patriot Украине
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США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как сообщили неназванный высокопоставленный представитель администрации и еще два представителя властей США, документы по поставке Украине Patriot уже готовы. Их должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.
Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней.
Украина длительное время добивалась от США передачи Patriot, но прежде получала отказ.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
В Киеве прогремела серия взрывов
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе
Серия взрывов произошла в Шевченковском районе Киева, спецслужбы выехали на место происшествия, сообщил мэр города Виталий Кличко.
В своем Telegram-канале он отметил, что экстренные службы прибывают на место, ожидаются подробности произошедшего.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Песков высказался о возможности присоединения Чернигова и Одессы
Песков заявил, что присоединение Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора людей
Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора жителей, но в первую очередь целью СВО является защита людей Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что первоочередной задачей является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, а вопрос о присоединении Одессы и Чернигова должны решать люди, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.
Новак допустил изменение газовых контрактов с Венгрией
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Новак допустил изменение контрактов на газ из-за потолка цен
Вице-премьер РФ Александр Новак допустил при необходимости изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, он поговорил по телефону с Новаком, российский вице-премьер заявил, что Россия найдет возможность изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа из-за возможного введения потолка цен, передает РИА «Новости».
Ранее министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
Британский генерал признал участие английских морпехов в тайных операциях на Украине
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Королевская морская пехота принимала участие в тайных операциях на украинской территории, заявил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, командовавший морпехами до мая 2022 года.
Британские морпехи участвовали не только в эвакуации британского посольства на Украине, но и в ряде других операций, заявил Магоуэн в статье для официального издания Королевской морской пехоты Globe and Laurel, передает РИА «Новости».
В апреле они вернулись на Украину для восстановления дипмиссии и защиты персонала. При этом на обоих этапах они поддерживали «другие незаметные операции», проводившиеся в «чрезвычайно чувствительной обстановке» и с высоким уровнем «политического и военного риска».
Магоуэн руководил силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.
В марте несколько СМИ утверждали, что британские морпехи в отставке прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
Позже одного из таких наемников – бывшего британского военного Эйдена Эслина – взяли в плен у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. В ДНР ему вынесли смертный приговор, но ему удалось избежать этой участи – Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной.
В ноябре он заявил о планах вернуться на территорию Украины, чтобы снимать видео для своего блога.
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Мобилизованные отразили пять атак противника под Купянском
Командир подразделения саперов рассказал об отражении мобилизованными военнослужащими ВС России пяти атак под Купянском
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Мобилизованные военнослужащие ВС России вместе с контрактниками отразили пять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал командир саперного подразделения.
Командир воюющего под Купянском саперного подразделения рассказал, что все его подчиненные были мобилизованы, в течение месяца прошли подготовку и теперь выполняют работу наравне с контрактниками. По словам командира, он не видит разницы между контрактниками и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково, его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь, передает РИА «Новости».
Российский военный также рассказал о бое на Купянском направлении, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника. На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.
Накануне представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия нанесла удары по вскрытым позициям и местам скопления ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
У Калининграда возникли сложности в переговорах с Литвой по транзиту
Губернатор Калининградской области Алиханов заявил о сложностях в переговорах с Литвой по квотам на транзит товаров
Калининградские власти пытаются добиться отмены квот, введенных Евросоюзом на транзит через Литву по железной дороге попавших под санкции товаров, но переговоры идут очень сложно, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
Алиханов рассказал в интервью РИА «Новости», что власти региона пытаются добиться отмены режима квотирования, но переговоры идут сложно очень. Он отметил, что со стороны Литвы идут постоянные манипуляции цифрами и фактами. По его словам, Вильнюс игнорирует, что регион давно выбрал установленные Евросоюзом квоты по некоторым товарам.
Напомним, в августе Калининградская область исчерпала установленные Евросоюзом лимиты на перевозку в регион ряда товаров по железной дороге через Литву. Тогда же Россия потребовала от Литвы полного снятия рестрикций по транзиту в Калининград.
В России оценили риски получения Украиной американской ЗРК Patriot
Военный эксперт Сивков: России нужно сорвать накопление Украиной ЗРК разного типа
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Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о готовности Вашингтона передать ВСУ комплексы Patriot в ближайшее время.
«Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших вооруженных сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», – отметил собеседник.
«Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса «Искандер», Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность», – рассуждает эксперт.
«Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.
«Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.
«Накопив порядка 100-150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.
Как отмечает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется.
Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны: президентом Байденом или министром обороны Остином. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время.
Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре.
Издание The New York Times отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 1990-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг заявил, что случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot вооруженные силы Украины не смогут сразу же их использовать, потребуется нескольких месяцев для обучения. Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя.
Напомним, в 2019 году системы ПВО западных стран, в том числе комплексы Patriot, защищавшие энергетические объекты Саудовской Аравии, оказались бессильны против ракет и беспилотников, которые применялись йеменскими хуситами. Позднее Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и защитить страну не смогли ни «Железный купол», ни американские системы Patriot.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
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Российские войска взяли под контроль Водяное в ДНР
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В результате огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 100 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в сторону Кременной и Площанки ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У Стельмаховки ЛНР нанесено поражение колонне резервов ВСУ. Также уничтожены пять ДРГ противника у населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
В результате наступления российских войск на Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Ликвидированы до 50 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
ВСУ четырьмя штурмовыми группами на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать позиции российских войск возле населенных пунктов Новомайорское, Павловка и Нескучное ДНР. Контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ недалеко от Пречистовки и Новоселки ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Ракетными войсками поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 186 районах.
Возле Краматорска ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», подытожили в оборонном ведомстве.
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Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов
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Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости».
Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики.
Власти США собрались отправить пятерых россиян в тюрьму на 30 лет
Министерство юстиции США пригрозило пяти россиянам тюремным заключением на срок до 30 лет за обход американских санкций
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В случае признания пяти россиян и двух американцев виновными в масштабных закупках в США продукции военного и двойного назначения в интересах РФ в обход американских санкций подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы, заявило министерство юстиции США.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержаны трое, в том числе гражданин России Вадим Конощенок, который ждет экстрадиции из Эстонии, еще четверо россиян остаются на свободе. В Минюсте США сообщили, что в случае осуждения подозреваемым грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».
Власти США бездоказательно утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.
Министр юстиции США Меррик Гарланд выступил с утверждением, что власти США сорвали работу закупочной сети, которая якобы использовалась подозреваемыми и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию.
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в Штатах, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что остальные четверо фигурантов дела – Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова – находятся в России.
По версии американского следствия, Ипполитов собирал запросы от заказчиков в России и передавал их Гринину и Скворцовой, которые обеспечивали финансирование и прорабатывали логистику поставок. Также утверждается, что Лившиц закупал продукцию через подставные компании и связанные с ними банковское счета. Брайман и Ермоленко также подозреваются в управлении подставными фирмами и рассылке товаров по всему миру, в том числе в Эстонию, откуда Конощенок якобы переправлял их в Россию.
Накануне власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
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Сенатор перечислил преимущества расположения нового херсонского города
Сенатор Цеков: Новый город в Херсонской области необходим для защиты администрации от обстрелов ВСУ
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Возведение нового херсонского города поможет развивать курортную сферу и на Арабатской стрелке, и в Крыму. Кроме того, это поможет усилить безопасность зданий областной администрации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее власти области анонсировали строительство нового города в Геническом районе.
Решение о строительстве нового города в Геническом районе Херсонской области может быть связано с необходимостью территориального отдаления административного центра региона от конфликтной зоны. Возвращение Херсона под российский контроль не приведет к стабильности в этом городе, пока линия фронта будет проходить вблизи границ Херсонской области, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Я уверен, что украинские войска не смирятся с этим и будут продолжать обстреливать город. Херсон останется в досягаемости возможных ударов со стороны ВСУ, прежде всего в опасности будут здания администрации. Так что возвести новый город, как мне кажется, требуется для того, чтобы обезопасить работу Херсонской обладминистрации», – полагает сенатор.
«Место для строительства выбрано достойное. Арабатская стрелка, ближе к Геническу – это очень красивое место по природным характеристикам. Это удобное расположение и с точки зрения подъезда к городу, подведения коммуникаций, в частности газификации, электроснабжения и так далее. Полагаю, через Арабатскую стрелку в основную часть Крыма будет проведена полностью асфальтированная дорога, что даст еще больше преимуществ для развития будущего города», – добавил сенатор.
Месторасположение крайне интересно и с точки зрения развития курортной сферы для всего региона, уточнил сенатор. «В Крыму мы тоже говорим о необходимости строительства новых административных единиц на западном побережье, чтобы создавать и развивать там курорты. Как известно, по свободной земле проще прокладывать коммуникации, нежели чем тянуть их через уже давно построенные населенные пункты. Арабатская стрелка в этом плане – также очень правильный выбор», – пояснил Цеков.
«Строить город с нуля, заново – гораздо проще и эффективнее, чем переделывать то, что есть. Это дает возможность изначально правильно все спланировать, обеспечить население необходимой инфраструктурой», – отметил сенатор.
Цеков уверен, что обещание по поводу нового города будет доведено до конца. «Это только на Украине недостроев были десятки тысяч – на полпути или даже в начале все бросали. Россия, когда обещает построить что-то серьезное, всегда отвечает за свои слова», – резюмировал он.
Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.
12 ноября стало известно о временном переносе административной столицы Херсонской области в город Геническ.
Арабатская стрелка – протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области, напоминает РИА «Новости».
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В США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Россиянам предъявили обвинения в США в покупке продукции двойного назначения в обход санкций
Власти США предъявили обвинения четырем россиянам в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций, и переправке их в Россию через подставные фирмы и банковские счета.
Как следует из материалов суда Нью-Йорка, по делу проходят Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. В документе указано, что с мая 2017 года они незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения на миллионы долларов у производителей и продавцов в США... для российских конечных потребителей, передает РИА «Новости».
При этом, по версии властей США, продукция, которую они закупали включала «передовую электронику и сложное тестировочное оборудование, используемое в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного вооружений».
Главным подозреваемым по делу проходит Гринин, находящийся под санкциями США. Уточняется, что обвинение россиянам предъявили в сентябре, однако документ обнародовали только во вторник. Также не уточняется, где находятся в данный момент обвиняемые.
Ранее стало известно, что проживающий в Онтарио россиянин Михаил Васильев задержан в Канаде по требованию Соединенных Штатов, где он обвиняется в причастности к киберпреступлениям, совершенным с использованием программы-вымогателя LockBit.
Между тем, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов продолжают охоту на россиян.
В Турции ввели двухпроцентный налог на проживание
В Турции с 1 января вводится двухпроцентный налог на проживание
Двухпроцентный налог на проживание начнет действовать в Турции с 1 января 2023 года, соответствующий циркуляр размещен в правительственном вестнике «Ресми газете».
Налог будет взиматься за проживание в отелях, мотелях, пансионатах, туристических деревнях, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими, также он может включаться в туры туристическими агентствами, передает ТАСС.
Освобождение от уплаты налога получат учащиеся и студенты, проживающие в пансионатах общежитиях и кемпингах, не будут платить налог представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, представители которых обладают дипломатическим статусом.
Ранее сообщалось, что новый налог на туристов в Турции непосредственно в гостиницах придется выплачивать только самостоятельным туристам, бронирующим проживание в отеле или с помощью Сети.