Представитель Кремля Песков отреагировал на слова Зеленского «о шагах к миру»

Слова украинского президента Владимира Зеленского о «шагах к миру» ведут не к мирному регулированию, а к продолжению боевых действий, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Зеленский сделал три шага к продолжению боевых действий, одним из которых стало выступление украинского президента, во время которого он выделил предоставление Киеву новых вооружений в качестве посыла к мирному решению конфликта, передает ТАСС.

Напомним, Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».

В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.