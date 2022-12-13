В Канаде распространили фейк об «использовании ВС России кассетных боеприпасов»

Канадские политики и СМИ распространили фейки об «использовании российскими военными кассетных боеприпасов» во время СВО

Политические деятели и представители СМИ в Канаде массово распространяют заведомо ложную информацию об использовании российскими военными кассетных боеприпасов во время спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России в Канаде.

Российские дипломаты опровергли эту информацию и заверили, что российские военные никогда не применяли кассетные боеприпасы. В посольстве также подчеркнули, что именно украинская сторона грубо нарушает обязательства, о чем имеются достоверные доказательства, передает ФАН.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что бредни и фейки не должны помешать Российской армии выполнять свой долг во время специальной военной операции. Он отмечал, что в Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять.