Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку» Путин провел переговоры с Алиевым Кремль: Путин провел телефонные переговоры с Алиевым 12 декабря 2022, 12:38 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник, 12 декабря, обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы, сообщили в Кремле. В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе переговоров обсуждались некоторые практические аспекты договоренностей, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе. В Кремле отметили, что также было условлено о дальнейших контактах. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Москва сделает все необходимое для проведения на своей территории новой встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО 9 декабря 2022, 17:39

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке. «Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять». Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность. Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время. Путин о спецоперации: Все идет своим чередом 9 декабря 2022, 17:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке. «СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС. Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени. «Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории. Новости СМИ2 Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина 9 декабря 2022, 17:19

Фото: Imago/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах. По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света. «Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru. Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин. Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза. «Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз. Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер 9 декабря 2022, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин. «Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов. «Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер. Новости СМИ2 Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам 9 декабря 2022, 17:25 Текст: Вера Басилая

Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен. «Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина. Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть. В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу. Путин предложил изучить американскую тактику обезоруживающего удара 9 декабря 2022, 17:32 Текст: Алексей Дегтярев

Американские наработки ведения боевых действий, включая обезоруживающий удар, может изучить и взять на вооружение и Россия, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. США придерживаются теории превентивного удара, также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Он представляет собой нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления, лишающий противника систем управления, сказал Путин, передает ТАСС. «Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения свой безопасности?» – отметил он. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон в последнее время начал считать, что сможет нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по российской территории. Новости СМИ2 Москва обвинила США и ЕС в стремлении выдавить Россию из Закавказья Директор департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил о стремлении США и ЕС выдавить Россию из Закавказья 10 декабря 2022, 03:55 Текст: Антон Никитин

МИД фиксирует настойчивое стремление Запада вклиниться в форматы взаимодействия Москвы с Баку и Ереваном, США и Евросоюз хотят выдавить Россию из Закавказья, заявил директор департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства РФ Денис Гончар. Дипломат отметил в интервью ТАСС, что Москва продолжает фиксировать настойчивое стремление стран Запада вклиниться в трехсторонние форматы взаимодействия России с Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что, сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе. Он также обратил внимание, что в Вашингтоне и Брюсселе боятся даже упоминать Россию в позитивном ключе и признавать ключевую значимость трехсторонних договоренностей для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Дипломат сообщил, что в русле именно таких оценок Россия воспринимает деятельность временной мониторинговой миссии ЕС в Армении, а также попытки организовать направление в регион миссии ОБСЕ в обход правила консенсуса. При этом Гончар напомнил, что именно благодаря взаимодействию командования российских миротворцев с обеими сторонами конфликта удалось остановить сентябрьскую эскалацию напряженности в районе армяно-азербайджанской границы. Кроме того, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ сообщил, что по просьбе армянской стороны по линии ОДКБ был оперативно сделан ряд шагов, включая созыв внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, направление генерального секретаря организации и начальника Объединенного штаба для оценки ситуации на месте, проработку отправки мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы Армении. Он также отметил, что ситуация в приграничье Армении предметно обсуждалась на ежегодном заседании СКБ ОДКБ в Ереване 23 ноября. Гончар заверил, что в случае заинтересованности армянской стороны необходимые решения по направлению в регион мониторинговой миссии ОДКБ будут приняты оперативно. При этом российский дипломат уточнил, что большинство стран-членов ОДКБ видит долгосрочное урегулирование пограничных проблем между Баку и Ереваном через реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, включая запуск практической и ритмичной работы комиссии по делимитации границы. Накануне президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Бишкеке обсудили вопросы региональной безопасности. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном, назвав Армению ключевым стратегическим партнером России. Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку» 11 декабря 2022, 15:57

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна, а также вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля. «Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», – говорится на сайте Кремля. Отмечается, что Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины. Кроме того, обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года. Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений. Новости СМИ2 Путин: Самые острые проблемы с оснащением армии решены Путин заявил, что самые острые проблемы с оснащением армии решены 9 декабря 2022, 18:25 Текст: Кристина Цыцура

Самые острые проблемы со снабжением всем необходимым армии во время специальной военной операции решены, заверил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, обсуждения с министерством обороны идут практически каждый день. Проблемы действительно были, часть из них до сих пор остается, добавил президент. «Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему, перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, связанного с мобилизацией», – передает слова Путина официальный сайт президента. Во время пресс-конференции Путина спросили, кому верить в вопросе снабжения армии, так как информация от разных лиц часто расходится. Глава страны призвал верить только ему. «Верить никому нельзя. Только мне можно верить», – ответил президент киноцитатой. «Проблемы ещё целиком далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, всё-таки уже закрыты, но время какое-то нужно, конечно, на то, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства. И Министерство промышленности сейчас активно этим занимается», – добавил Путин, говоря о снабжении армии. Ранее в ходе пресс-конференции президент России заявил, что потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет. Путин заявил о благотворном влиянии устойчивости рубля на экономику Путин: Устойчивость российской валюты благотворно отражается на экономике партнеров России 9 декабря 2022, 16:55 Текст: Елизавета Шишкова

Устойчивость рубля оказывает благоприятное влияние на экономику партнеров России, заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Бишкек на заседание ЕАЭС. По словам главы государства, спад в экономике России существует, однако меньше, чем в других странах, передает ТАСС. При этом он признал, что ситуация в стране могла бы быть и лучше, но России предсказывали спад в экономике на 20%, а он составляет 2,9%. Ранее Путин заявил, что в России стал очевидным тренд на снижение инфляции. Новости СМИ2 Путин назвал цель посещения Крымского моста 9 декабря 2022, 18:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин рассказал, что поехал на Крымский мост, чтобы оказать поддержку строителям и лично убедиться в качестве проведенных работ. «Прежде всего – поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работ и сделали это качественно», – цитирует Путина ТАСС. Президент отметил, что ему хотелось лично убедиться в том, успели ли работники завершить все в такой короткий срок. «Одно дело то, что говорят в отчетах официальных, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, важно эту информацию иметь», – сказал глава государства. В начале недели президент посетил Крымский мост и за рулем автомобиля лично прокатился по нему. Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе поездки Путина сообщил, что восстановление левой стороны автодороги моста закончится в конце марта 2023 года. Путин напомнил о сдерживающем факторе ядерного оружия 9 декабря 2022, 17:53 Текст: Алексей Дегтярев

Возможность защиты страны с помощью ядерного оружия – это фактор сдерживания, заявил президент России Владимир Путин в пятницу в Бишкеке. После того как Система предупреждения (СПРН) получает сигнал о ракетном нападении, со стороны России в воздухе оказываются сотни ракет, которые невозможно остановить, и это является ответным ударом, заявил глава государства, передает РИА «Новости». «Что это значит? Это значит, что падение головных частей ракет противников на территорию Российской Федерации неизбежно, они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотню ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезно сдерживающий фактор. Но если противник считает до конца, что возможно использование превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», – сказал он. Ранее в декабре глава государства отмечал, что в мире растет возможность начала ядерной войны, и Москва изучает применение ядерного оружия как возможность ответно-встречного удара. Новости СМИ2 Путин заявил об ускорении работы по переходу на расчеты в нацвалютах в ЕАЭС 9 декабря 2022, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Работа по переходу на нацвалюты во взаимных расчетах между государствами ЕАЭС ускорилась, уже идет процесс создания общей платежной инфраструктуры и интеграции национальных систем, сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе. Он отметил, что начался процесс передачи финансовой информации. Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в том, что страны ЕАЭС должны эффективнее работать по устранению остающихся таможенных и административных барьеров, которые создают помехи торговле между странами, передает РИА «Новости». В свою очередь Лукашенко заявил о необходимости оздоровить «кровеносную систему» ЕАЭС, перейдя на расчеты в национальных валютах. Он отметил, что эпоха доминирования доллара завершается, а будущее – за торговыми блоками и расчетами в нацвалютах. Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже ушли в основных расчетах между собой от доллара. Президент республики отметил важность вопроса о наделении наднациональных органов ЕАЭС полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств союзного бюджета. По его словам, благодаря возможности субсидирования процентных ставок по кредитам финансирование конкретных промышленных проектов Евразийским банком развития будет выведено на качественно новый уровень. Ранее вице-премьер России Александр Новак собщил, что Москва и Пекин переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. Путин признался, что до сих пор волнуется на публичных выступлениях Президент Путин: Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь 11 декабря 2022, 14:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. На кадрах в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1» было видно, как глава государства пообщался с Героями России после церемонии их награждения в Кремле. Он отдельно подошел к ефрейтору Давиду Малыйкину, который во время своего выступления сбился и ненадолго замолчал. «Я двадцать лет занимаюсь этим «кино» и тоже волнуюсь», – передает ТАСС слова Путин, подбодрившего военного. Глава государства пришел ему на помощь и во время самой церемонии. Напомним, Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление. Новости СМИ2 Путин назвал приоритеты председательства России в ЕАЭС в 2023 году Путин указал на приоритеты председательства России в ЕАЭС в следующем году 9 декабря 2022, 15:14 Текст: Александра Юдина

Инвестиции, наращивание молодежных обменов, цифровизация и укрепление технологического суверенитета станут приоритетами российского председательства в Евразийском экономическом союзе в следующем году, сообщил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Путин напомнил, что в 2023 году председательство в ЕАЭС переходит к России, и отметил, что первым делом важно «актуализировать стратегические ориентиры развития ЕврАзЭС». По его словам, действующий базовый документ рассчитан на период до 2025 года, и уже сейчас необходимо начать подготовку нового документа стратегического планирования на среднюю и долгосрочную перспективу, передает ТАСС. Основным вектором глава России назвал укрепление технологического суверенитета государств – членов ЕАЭС и формирование странами «пятерки» общей инновационной и промышленной базы в ключевых индустриальных и сельскохозяйственных отраслях. Также он отметил, что важно продолжать усилия по совместному внедрению информационных технологий. Такие разработки необходимы в автоматическом обмене транспортной и таможенной информацией между ведомствами и перевозчиками государств союза, а также в сфере маркировки и прослеживаемости товаров. Кроме того, Путин предложил инвестиционное сотрудничество и развитие научных контактов для создания благоприятных условий для взаимных капиталовложений. Резюмируя, президент отметил, что во время своего председательства Россия намерена заниматься вопросами, связанными с развитием научных, технических и образовательных контактов. Ранее стало известно, что в завершении саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке лидеры государств подписали 15 документов.