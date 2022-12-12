Минфин США оценил работу лимита цен на российскую нефть

Путин назвал последствия введения ценового потолка на нефть для энергетических рынков

Потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

«Предложенный потолок (цен на нефть – прим. ВЗГЛЯД) соответствует тем ценам, по которым мы сегодня продаем. В этом смысле это решение нас никак и не затрагивает. Нам не это важно, честно говоря. У нас не будет потерь ни при каких обстоятельствах», - передает пресс-служба Кремля слова Путина, сказанные на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Глава государства отметил, что «примерно к этим цифрам все и сводится».

«Дело совершенно не в этом: это касается далеко не нас, не только нас – это касается всех производителей. Почему? Потому что если кто-то согласится когда-то с тем, что потребитель будет определять цену, то тогда это приведет к коллапсу самой отрасли, потому что потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже. Отрасль и так недоинвестирована, недофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителей, то тогда это инвестирование сведется к нулю», – сказал президент.

По его мнению, такая ситуация на рынке приведет в итоге к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики. «Это глупое предложение, непродуманное и непросчитанное. Поэтому дело не в нас, а дело в общем состоянии мировой энергетики, мировых энергетических рынков: оно [предложение] вредное для мировых энергетических рынков. Повторяю, мы и так продаём примерно по этим ценам, так что за бюджет не переживайте», – отметил Путин.

«Но, повторяю еще раз, следовать какому-то нерыночному, вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителей. Потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, – цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по по тем, кто такие решения предлагает», – подчеркнул он.

По словам Путина, Россия продолжит продавать в те страны, которые решение о потолке цен не принимали.

«Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже, – я сейчас не говорю, что это решение, – но подумаем при необходимости и о возможном сокращении добычи. У нас есть договоренность с «ОПЕК плюс» по известной планке добычи – мы подумаем дополнительно, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию. Повторяю, мы думаем на этот счет, решений пока никаких нет. А конкретные шаги будут изложены в указе Президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней», – подытожил президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, введенный с 5 декабря.