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В Турции назвали способ получения Европой российского газа
Представитель Эрдогана рассказал о получении Европой газа через Турцию
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Европа может получить российский газ через газовый хаб в Турции, потребность есть, отметил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», – передает РИА «Новости» слова Калына, который дал интервью телеканалу CNN Turk.
Калын также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco. Также он отметил, что есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и России по газу после решения конфликта на Украине.
По его словам, Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом создания газового хаба, скорее всего, станет область Тракья на северо-западе страны.
В понедельник сообщалось, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. Турция начала свою часть работы.
Эрдоган заявил об изменении отношения Шольца к России
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свое отношение к России и выступает за необходимость поиска точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, которого процитировало издание Daily Sabah в соцсети Twitter (заблокирована в России), канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, передает РИА «Новости».
Эрдоган также отметил решающее значение «дипломатии лидеров» в устранении проблем на международной арене.
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке». Российский лидер подчеркнул, что РФ выйдет из соглашения в случае нарушения Украиной своих обязательств.
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
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Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
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Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
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Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.
Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Катар пригрозил остановить поставки газа в ЕС
Катар пригрозил оставить Евросоюз без газа из-за потолка цен на российское топливо
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Поставки газа из Катара в Европу могут быть остановлены, если Евросоюз введет потолок цен на топливо из России, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.
Он пояснил, что вмешательство в рынки нарушит правила конкуренции, а это может негативно сказаться на инвестициях в добычу газа, передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg-TV.
«Свободный рынок – всегда лучшее решение», – сказал министр.
Аль-Кааби добавил, что конкурирующие импортеры могли бы привлечь грузы, предназначенные для стран Евросоюза, предложив всего на один цент больше.
По словам министра, Катар согласен воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено.
«Мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – сказал он. Кроме того, Катар намерен заключить новые контракты на поставки СПГ в ближайшее время. При этом ставка делается на более безопасные долгосрочные контракты.
Ранее сообщалось, что ЕС пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на газ из России из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
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Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»
Политолог Бордачев: Западные политики деградировали настолько, что могут хвастаться терактами в телефонных сообщениях
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Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в западных интернет-СМИ появилась версия о том, что бывший премьер-министр Британии могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
«Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
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Лавров назвал Турции условие для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить от Киева гарантии для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу условие, при котором Москва готова обсуждать коридор безопасности для судов в рамках «зерновой сделки», сообщил МИД России.
Лавров и Чавушоглу обсудили украинский теракт против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе. Лавров указал на необходимость получить от Киева гарантии того, что коридор и украинские порты, задействованные в «зерновой сделке», не будут использованы для боевых действий против России. Он подчеркнул, что лишь при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, сообщается на сайте МИД России.
Указывается, что Лавров и Чавушоглу согласились с необходимостью принятия ООН и Западом дополнительных мер по реализации тех пунктов «зерновой сделки», которые относятся к российским удобрениям и сельхозпродукции.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили меры по содействию стабилизации на Южном Кавказе.
Напомним, Украина атаковала российские корабли и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. При этом беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, использовали коридор, по которому вывозится зерно. Россия решила приостановить участие в «зерновой сделке».
Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
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Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Россия и Иран намерены сотрудничать в области создания необходимой логистической инфраструктуры, в частности, транспортного коридора Север – Юг. Также планируется развитие портовой инфраструктуры Каспийского и Средиземного морей.
Своповые (замещающие) поставки заключаются в обмене рынков сбыта. Если одна из стран не сможет поставлять нефть напрямую, то топливо будет передаваться в собственность другому государству, откуда будет идти на те рынки, куда продажи невозможны.
Такой механизм призван сократить логистические расходы, а также сэкономить время и средства клиентов.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.
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Эксперты назвали условие прекращения американской оккупации Европы
Политолог Корнилов: Американская оккупация Европы прекратится только в случае гражданской войны в США
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США не намерены уходить из Европы. Размещение войск на территории Старого Света является проявлением идеи «американской исключительности», которая легла в основу гегемонизма Вашингтона. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов. Ранее Джо Байден заявил о том, что «войска США останутся в Европе надолго».
«США надеются, что их войска останутся в Европе навсегда. Они ввели свой контингент на данную территорию сразу после Второй мировой войны, и зона американской оккупации постепенно расширялась, несмотря на то, что мы свои войска из Европы вывели. Сворачивать свое присутствие там они точно не собираются, вне зависимости от того, что будет происходить на российском направлении», – считает политолог Владимир Корнилов.
«Возможно, им придется немного сократить численность своего контингента, если начнется «движение» на тайваньском направлении. Они этого сильно боятся. Но даже при этом оккупация Европы американскими силами не прекратится. Выход с данных территорий возможен только при условии крупных политических потрясений внутри самих Штатов», – акцентирует эксперт.
«Причем подобное потрясение должно быть сродни распаду Советского Союза. Если в Америке ситуация сложится так, что одна часть страны пойдет против другой, республиканцы вступят в конфликт с демократами, тогда, конечно, сил на удержание военного присутствия в Европе у Вашингтона не хватит», – рассуждает собеседник.
«Гипотетически подобное может произойти. Судя по опросам, в подобное верит множество американцев. Однако состоится подобный кризис или нет, зависит от целого ряда факторов. Точно предугадать не получится», – считает эксперт.
«Кроме того, подобные заявления Байдена – одна из составляющих американского гегемонизма, о котором говорил наш президент в ходе недавней Валдайской речи. Наличие оккупационных войск в Германии или Японии – это один из практических инструментов для сохранения гегемонии, которая базируется на идее «исключительности американской нации», – акцентирует Корнилов.
«Да и термин «мировой порядок, основанный на правилах», используемый администрацией Байдена, появился относительно недавно. Раньше все-таки Америка пыталась ссылаться на нормы международного права или уставные документы ООН. Однако сейчас Штаты даже этим не заморачиваются. Просто объявляют какие-то абстрактные правила, причем под каждый случай появляются новые правила, и все», – констатирует собеседник.
«И неважно, что правила в отношении Украины, когда они кричат о международном принципе нерушимости границ, прямо противоречит тем правилам, которые установили относительно Тайваня, где они плюют на те самые международно признанные границы. Как истинные джентльмены, американцы меняют правила игры на ходу. Не устраивает расклад – просто перетасовал карты», – рассуждает эксперт.
«Фактически все правила, предлагаемые Америкой, можно свести к одному единственному – следуй изменчивой политике США. Причем каждая страна обязана колебаться вместе с генеральной линией партии. Неважно какой – Республиканской или Демократической. Сами американцы плюют на те договоренности, которые были достигнуты при предыдущей президентской администрации», – акцентирует собеседник.
Схожего мнения придерживается Станислав Ткаченко – профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. «Войска США постоянно находятся в Европе со второй половины 40-х годов прошлого века. Однако до сих пор действует Основополагающий акт Россия – НАТО, согласно которому войска альянса не могут быть размещены в Восточной Европе на постоянной основе. Тем не менее мы видим, что с 2014 года осуществляется направление временных миссий, а уже с 2022-го эти же миссии уже становятся бессрочными и намного более масштабными», – подчеркивает эксперт.
«Фактически идет разрушение международно-правовой базы, которая регулирует присутствие войск НАТО в Восточной Европе. Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что войска НАТО действительно надолго задержатся в Европе, однако с точки зрения международного права это противозаконно. Россия будет активно выступать против подобных действий», – считает собеседник.
«В США любят говорить о «международном порядке, основанном на правилах». Однако эти правила никто никогда не видел. Они пишутся «на ходу» по каждому конкретному случаю. Америка пытается преподнести свои желания как нечто, против чего нельзя выступать из-за необходимости вступать в прямую конфронтацию с США», – рассуждает Ткаченко.
«Никакого «мирового порядка, основанного на правилах» как некоего инструмента регулирования международно-правовыми нормами не существует. Даже не стоит рассматривать подобные аргументы как нечто серьезное. И действительно, подобные заявления Джо Байдена – это прямая иллюстрация того, о чем говорил наш президент в ходе Валдайской речи, имея в виду увядающий гегемонизм США», – рассуждает собеседник.
Ранее Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос корреспондента Польского радио Марека Валкуски, сообщил, что американские военные надолго останутся в Польше и других странах Североатлантического альянса. Точных сроков и подробностей по действиям США в Европе на данный момент нет.
В марте этого года стало известно, что контингент вооруженных сил США в Европе достиг 100 тысяч военнослужащих на фоне событий на Украине. Это самая большая численность американских военнослужащих на континенте за последние 20 лет. Последний раз столько американских военных базировалось в Европе в 2005 году.
Командование располагает примерно 65 тыс. военнослужащими, размещенных в Европе на постоянной основе, и примерно 35 тысячами, находящихся там же временно. Еще в январе Пентагон довел численность до 80 тыс. военнослужащих. Новые части были переброшены в основном в Польшу, Германию и Румынию.
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В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу
Dziennik Polityczny: Европа сыта по горло украинскими беженцами
Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, большинство из них желают получить прибыль за счет помощи и льгот, пишет польское издание Dziennik Polityczny.
По словам автора статьи Марека Галаша, возможностью «завоевать Европу» пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль, те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада.
«Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», – приводит РИА «Новости» слова Галаша.
Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений. Автор перечислил перечень правонарушений благодарных беженцев в Польше: вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства.
Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются обвинить принявшие их государства в недостаточном гостеприимстве, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.
«Но сейчас наступило время расплаты. Согласно закону, украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов «несчастной жертвы польского режима», – напомнил автор.
Галаш в своей статье потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих «сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».
Напомним, Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
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Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке.
Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
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В Турции поразились видео Путина с солдатом
Читатели турецкой газеты Haber 7 поразились видео Путина с солдатом
Видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле, очень удивило читателей турецкой газеты Haber 7: они связали усердное выполнение своих обязанностей солдатом с уважительным отношением к главе государства.
«Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво», – написал один из читателей Haber 7.
«Это великолепное здание олицетворяет мощь России. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента», – отметила другая читательница, сообщает РИА «Новости».
«Идеальный прием, сразу видно – Россия», – констатировал еще один из комментаторов.
«Это не просто шоу, этот жест показывает нам дисциплину в России и подчеркивает уважительное отношение солдата к Путину. Видео о многом говорит», – поделился впечатлениями один из читателей.
Видео снято во время официального визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. По информации издания, его просмотрело уже около 30 млн человек.
Ранее в Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Власти Приднестровья заявили о риске гумкризиса из-за нехватки газа
Глава Минэкономразвития Приднестровья Оболоник: Республика на грани гуманитарного кризиса из-за нехватки газа
Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник заявил о близкой к гуманитарному кризису ситуации после решения «Молдовагаз» сократить поставки газа в непризнанную республику.
Министр экономического развития Приднестровья подчеркнул, что объемов газа, которые республика будет получать с 1 ноября, не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Оболоник подчеркнул, что Приднестровье находится на грани гуманитарного кризиса. Он уточнил, что уже остановлены крупнейшие потребители газа: ММЗ и РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия, передает РИА «Новости».
По данным «Молдовагаз», с 1 ноября Молдавия будет получать 3,4 млн кубометров газа, а Приднестровье – 2,3 млн кубометров в сутки из поставляемых Газпромом в 5,7 млн кубометров газа. Таким образом, в ноябре Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.
Министр экономического развития Приднестровья подчеркнул, что сложившаяся ситуация является результатом необоснованного сокращения подачи газа в республику Молдавией. Он уточнил, что в ноябре при том же объеме подачи газа от Газпрома в адрес Молдавии, что и в октябре, «Молдовагаз» практически весь дефицит переложил на Приднестровье.
Накануне в Приднестровье обвинили Молдавию в незаконном ограничении поставок газа.
Шольц и Эрдоган осудили «ядерную риторику» России
Представители властей Германии и Турции назвали безответственной «ядерную риторику» России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора осудили «ядерную риторику» России, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
По его словам, лидеры стран сошлись во мнении, что «ядерная риторика» России безответственна. Шольц при этом решительно отверг обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить так называемую «грязную бомбу», передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также лидеры стран затронули в своей беседе «зерновую сделку». Канцлер Германии высоко оценил усилия Турции по обеспечению дальнейшего экспорта украинского зерна в рамках соглашения.
Ранее в Восточной Германии проходили антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике.
Так, в нескольких городах на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, в последние дни прошли демонстрации против политического курса Берлина.
Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Также во время беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна, приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в вопросе «зерновой сделки», как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решен с помощью конструктивного подхода.
Эрдоган также поблагодарил Путина о высказываниях российского лидера о нем на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.