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Военный эксперт: Под Херсоном мы готовимся к худшим вариантам
Военный эксперт Анпилогов описал негативный сценарий событий в Херсонской области
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Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим, заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.
В интервью изданию «Украина.ру» он рассказал, что вероятность того, что на правом берегу Днепра будут ожесточенные бои, никогда не сбрасывалась со счетов. «У нас есть разведданные и понимание, что украинская сторона с опорой на Никополь – Кривой Рог и Николаев попытается начать наступление, чтобы перехватить переправы через Днепр», – рассказал он.
Анпилогов напомнил, что железнодорожный и автомобильный мосты расположены у Херсона, а также на плотине Каховской ГЭС. «То есть у нас есть всего три коммуникации, которые связывают правобережный плацдарм с остальной территорией освобожденных областей Украины», – сказал эксперт.
«Для России правобережный плацдарм очень важен, потому что с него нам тоже удобно оказывать давление на Никополь – Кривой Рог и Николаев с угрозой выхода в тыл всей укрепленной линии, которую сейчас де-факто выстроила Украина вдоль Днепра», – пояснил Анпилогов.
«Учитывая, что если начнутся масштабные военные действия, гражданское население вряд ли будет чувствовать себя в безопасности. Поэтому его эвакуация на левый берег и частичное отселение Левобережья (существует же еще угроза прорыва дамбы Каховской ГЭС) – это превентивные меры, которые серьезно отличаются от действий украинской стороны. Киев же вообще использовал население Мариуполя, Попасной и Северодонецка как живой щит, размещая войска в жилой застройке, откуда не были отселены люди», – считает эксперт.
Поэтому, по его мнению, военное руководство и администрация Херсонской области делают все правильно, защищая местное население и готовясь к обороне.
В середине октября в интервью командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
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Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынудили ВСУ отойти из-под Херсона
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Россия создала эшелонированную оборону и подтягивает дополнительные силы, поэтому ВСУ теряют численное преимущество. Вероятно, сейчас они немного отошли вглубь подконтрольной территории и пытаются пополнить резервы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку на Николаево-Криворожском направлении.
«Судя по тому, что происходит в последнюю неделю, прощупывание противником линии фронта, в том числе на Херсонском направлении, значительно ослабло, но не исчезло. Только за минувшие сутки наиболее активные вылазки замечены под Бериславом, в районе сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатка», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Вероятно, снижение активности ВСУ связано с тем, что мы подтянули дополнительную живую силу. В первую очередь это делалось именно на Херсонском направлении, как наиболее опасном», – рассуждает собеседник.
«Помимо этого, противник мог осознать, что у нас идет постоянное насыщение линии фронта не только личным составом, но и дополнительным вооружением. И в связи с этим украинское командование приняло решение об отводе ВСУ вглубь тыла для наращивания группировки», – продолжил эксперт.
«Так как укрепление линии обороны с нашей стороны ведется по всем ключевым направлениям, ВСУ для мощной атаки потребуется сконцентрировать максимум сил на том или ином участке. Но в случае нашего наступления на другом участке фронта перебросить силы они уже не успеют», – отмечает военный аналитик.
Он также уверен, что при постоянных попытках прощупать и прорвать нашу линию обороны противник рискует растерять большую часть своих резервов. «Я также не исключаю, что командование ВСУ поставило крест на идее битвы за Херсон. Ведь после того, как ВСУ заняли часть степей с редкими населенными пунктами, никаких других серьезных успехов они не достигли», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти.
Как сообщили в Минобороны, накануне на Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники.
Стремоусов также сообщил, что вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.
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Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию
Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.
«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.
Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.
«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
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Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Володин раскрыл потери Украины после госпереворота в 2014 году
Спикер Госдумы Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и половину населения
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Итогом госпереворота в 2014 году на Украине стала потеря суверенитета и 53,7% населения страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он отметил, что в 2014 году Украина потеряла свой суверенитет и стала колонией США. По его словам, страна оказалась разворованной, был утрачен промышленный потенциал, на Украине воцарилась тотальная коррупция, интересы народа перестали учитываться.
Володин добавил, что с 2014 года по настоящее время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. В общей сложности с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
«Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя – расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», – заключил он.
Британского посла у здания МИД России встретили словами «Британия – страна-террорист»
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Посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь.
Машина посла подъехала к зданию ведомства. При входе в здание группа студентов «приветствовала» ее словами «Британия – страна-террорист», передает РИА «Новости».
В общей сложности Броннерт пробыла в ведомстве более получаса, после чего покинула здание МИД. От комментариев прессе она отказалась.
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
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СБ ООН не принял резолюцию России о биолабораториях США на Украине
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ о необходимости расследования деятельности биолабораторий США на Украине
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Совет Безопасности (СБ) ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Британия, США и Франция. Остальные члены Совбеза – Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ – воздержались, передает ТАСС.
В документе предлагалось, чтобы СБ ООН постановил сформировать комиссию в составе всех его членов с целью расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства-участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря.
Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные делегации фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.
Полянский заверил, что Россия продолжит прилагать усилия для установки всех фактов, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, хотя СБ ООН не поддержал проведение расследования. Он указал, что у России сохраняются вопросы к США и Украине, приложенные к жалобе РФ материалы по-прежнему требуют разъяснения. Дипломат подчеркнул, что за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.
Напомним, в конце октября Россия подала в СБ ООН официальную жалобу для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
В США признали готовность Запада жертвовать гражданами России и Украины без всякой логики
Конгрессмен Госар: США и Британия готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев
Конфликт на Украине активно подогревают третьи стороны, включая США и Великобританию, которые готовы пожертвовать жизнями как российских, так и украинских граждан без какой-либо логики, заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.
По его словам, необычным в ситуации на Украине является ярко выраженный уровень разжигания войны со стороны США и Британии, которые готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику, передает РИА «Новости».
По мнению Госара, эти страны ничего не делали с того момента, пока активная прокси-война только назревала. Он добавил, что семья президента США Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира и заставила ориентированных на мир демократов перейти в режим войны без видимой причины, которая была бы выгодна США.
В январе 2020 года Госар опубликовал снимок с рукопожатием Барака Обамы с Хасаном Роухани, заявив: «Мир был бы лучше без этих парней у власти». Снимок оказался фейком, скомпилированным из нескольких фото.
Ходаковский предрек испытания для Суровикина на Херсонском направлении
Комбат Ходаковский спрогнозировал серьезные испытания для командующего СВО Суровикина на Херсонском направлении
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Командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении, предположил командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
В середине октября в интервью Суровикин заявлял, что дальнейшие планы и действия российской стороны в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – сказал он. «Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркивал командующий. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – отмечал Суровикин.
Лавров призвал принять серьезные меры в отношении зерновой сделки
Глава МИД Лавров заявил о необходимости принять серьезнейшие меры по вопросу российской части зерновой сделки
Касательно российской части зерновой сделки должны быть предприняты серьезнейшие меры в ближайшее время, выразил мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, такие шаги необходимы по той причине, что объемы с российской стороны несопоставимо выше, чем соответствующие украинские товары, передает ТАСС.
При этом Лавров добавил, что Москва удовлетворена тем, что при содействии турецкой стороны Киев подписал гарантии неповторения попыток использовать в военных целях гуманитарные маршруты для вывоза зерна в Черном море.
В четверг Турция и Россия начали определять список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.
Первые шесть судов с сельхозпродукцией вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки.
Российские войска за сутки уничтожили около 500 военных ВСУ на четырех направлениях
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Российские войска за сутки на Купянском направлении уничтожили более 130 боевиков, в районах населенных пунктов Терны и Кировск ДНР потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено около 80 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. Все атаки отражены, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Там российскими войсками было уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля «Хамви».
На Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии противник отброшен на исходные позиции, говорится в сообщении.
Нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой народной республики. Потери противника составили более двухсот украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой народной республики, чтобы остановить наступление российских войск.
Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области.
«В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции. Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения», – сообщили в ведомстве.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой народной республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики.
Ранее в Минобороны заявили, что истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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Полковник запаса объяснил тактику России в СВО после назначения Суровикина
Военный специалист Алехин рассказал, как изменилась тактика спецоперации с назначением генерала Суровикина
Российская армия изменила свою тактику в зоне спецоперации России после назначения генерала Суровикина, теперь она использует охваты и прорывы, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.
По словам специалиста, координация российских войск и силовых структур в ходе спецоперации улучшилась под руководством генерала армии России Сергея Суровикина. Так, командование отказалось от «ударов в лоб», теперь используются охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС, передает Ura.ru.
Алехин также отметил, что под руководством генерала Суровикина силовые структуры, участвующие в спецоперации, а именно Минобороны, Росгвардия, ЧВК «Вагнер», стали лучше взаимодействовать.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России
Источник: Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска для обвинения России в убийстве мирных жителей
Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой народной республике с целью последующего обвинения России в агрессии против мирных жителей, рассказал источник в силовых структурах.
В силовых структурах сообщили, что в Артемовске военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений российских войск. Источник выразил уверенность, что основная цель киевских властей – представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России, передает РИА «Новости».
Накануне депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления ВС России. В конце октября один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсантов.
Сальдо сравнил действия Киева на Херсонщине с Мариуполем
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Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские террористы осознанно пытались убить гражданских, которые помогали мирным жителям эвакуироваться из Голой Пристани, чтобы сделать из жителей Херсонской области заложников, создавая таким образом сложности российским военным, как это было в Мариуполе, передает ТАСС. Он добавил, что власти региона не позволят этого сделать.
Он добавил также, что нанесенный ракетный удар по зданию администрации Голой Пристани является попыткой парализовать эвакуацию мирного населения из опасных мест.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ ночью обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области, здание полностью разрушено.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что дальнейшие планы и действия России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. «Ситуация на сегодняшний день весьма непростая», – подчеркнул Суровикин. «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – заявил командующий.
Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании МИД Украины
Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на отсутствие отопления и света в здании ведомства
В здании МИД Украины холодно, пропадают свет и вода, пожаловался министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Он обратил внимание журналиста на то, что находясь в МИД, чувствуется, как холодно в здании. Все из-за того, пояснил Кулеба, что ведомство отключено от системы отопления. А в среду, рассказал он, в министерстве не было воды и электроэнергии. Сложившуюся ситуацию он назвал последствием российских атак на критическую инфраструктуру, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.