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3 ноября, четверг | Последнее обновление — 10:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стремоусов рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
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Нам придется всерьез продумать будущее России на много лет вперед. Если мы давно уже не строим коммунизм и больше не хотим быть обезьянами Запада, то без нового видения будущего нам не обойтись.
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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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собственная новость
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Патрушев счел неадекватными слова Зеленского о ядерном ударе по России
Патрушев: Слова о превентивном ядерном ударе по России говорят о неадекватности Киева
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Слова Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Как сказал Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве, заявление Зеленского подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины, передает РИА «Новости».
Он также сообщил о предотвращении российскими спецслужбами террористического акта на Запорожской АЭС, передает ТАСС.
«Украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе. К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества», – добавил он.
Ранее в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины. По его словам, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.
Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
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Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.
«Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт.
Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.
Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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Оскорбившему мобилизованных пермскому бизнесмену разгромили витрины
Бизнесмену из Пермского края, который в пьяном виде оскорбил мобилизованных, а позже извинился, побили стекла в витринах
Предпринимателю из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины, сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте».
К публикации прикреплена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. При этом комментаторы разделились на два лагеря – одни призывают прекратить хулиганство, а другие злорадствуют, передает Ura.Ru.
«Вы что творите... Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», – написал человек с ником Sheva Iee под публикацией.
Другие пользователи шутят в язвительной манере, утверждая, что «стекло просто пьяное, а завтра извинится».
«Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал», – добавила другая пользователь Сети.
Многие отметили, что продавцам следовало бы сменить работу, якобы «оставшись работать у бизнесмена, они тем самым подпишутся под его словами».
Напомним, на видео, которое Оснадчук выложил у себя в аккаунте, он сказал, что выступает против спецоперации на Украине и не поддерживает отправку туда россиян. По его словам, «нормальные парни» от участия в военных действиях уклоняются. Он также назвал мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».
Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Эксперт: Перевод железных дорог Украины на тепловозную тягу осложнит снабжение ВСУ
Эксперт Анпилогов: Украина не сможет в полной мере снабжать ВСУ при переходе на тепловозы
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Железные дороги Украины теперь будут вынуждены отказаться от электровозов и вернуться к использованию тепловозов. Это серьезно замедлит доставку грузов для нужд ВСУ на фронт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам энергетики Украины.
«Очевидно, что железная дорога критически важна для военного снабжения. Большая часть поставок – негабаритный большой груз. Например, если тащить танк по обычной дороге на трале, то их общий вес может достигать сотни тонн, и такую массу выдержит не каждый мост. А железная дорога рассчитана на подобные грузы», – напоминает президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.
«Существует два типа железных дорог – неэлектрифицированные и электрифицированные. Последние обслуживают локомотивы на постоянном и переменном токе. Норматив движения такого участка в два-три раза выше, чем у неэлектрифицированных железных дорог. Другими словами, электровоз едет в два-три раза быстрее тепловоза», – объясняет эксперт.
Зачастую тепловозы гораздо сложнее в обслуживании, нежели электровозы, добавляет он. Помимо этого, они дольше разгоняются.
«Такой вид логистики, помимо всего прочего, серьезно зависит от доступности дизельного топлива. Тепловоз постоянно нуждается в дозаправке. Соответственно, украинской армии теперь придется формировать запасы топлива, которые станут для наших военных отличной мишенью. Особенно, если речь идет о прифронтовых территориях, расположенных в зоне досягаемости артиллерии», – подчеркнул Анпилогов.
Таким образом, отмечает эксперт, переход с электро- на тепловую тягу серьезно замедлит доставку грузов для ВСУ. «Причем большая часть украинских железных дорог была электрифицирована, поэтому тепловозов там осталось немного. Если электровозов официально около трех тыс. единиц, а часть из них либо совсем старая, либо недействующая, то с тепловозами еще хуже – их порядка 600–700 штук. Причем в них включены даже маневровые – советская модель 70-х годов ЧМЭЗ, – которые в принципе не предназначены для того, чтобы тянуть большие грузы на дальние дистанции», – указал собеседник.
«Разумеется, тепловозы бывают разные. Некоторые по тяге сравнимы с электровозами. Другое дело, что большая часть украинского парка – именно ЧМЭЗ. Он может сдвинуть с места, например, 60 груженых вагонов, но это предел его возможностей. Обычно он работает максимум с двадцатью вагонами», – приводит пример эксперт.
«Опять же, неэлектрифицированные участки, которые на Украине и раньше еще оставались, и теперь никуда не денутся. А резервами «Укрзалізниця» (УЗ) попросту не обладает. Соответственно, придется еще больше «размазывать» эту тягу по трассам страны. Понять, что этот процесс начался, мы скоро сможем по массовым отменам пассажирских перевозок на Украине, а также заторам зерновых грузов», – предполагает собеседник.
«Так что заместить полностью тепловозами все участки, которые выпадут из электрификации, Украине будет очень трудно, если вообще возможно», – заключил Анпилогов.
В понедельник «Укрзалізниця» признала, что около 20% поездов на Украине выбились из графика движения. Это произошло из-за повреждений энергообъектов. Отмечаются проблемы с графиком на Львовском, Приднепровском и Донецком направлениях. На маршруты вместо электровозов выходят тепловозы.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после ударов обширные участки железной дороги обесточены. Напомним, в понедельник, в результате новой волны ударов ВС России ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах Украины. Профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Позже Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
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Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Сбитая ПВО Украины ракета упала в Молдавии
Сбитая ВСУ ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины, сообщает пресс-служба МВД Молдавии.
По информации ведомства, ракета упала в северной части села, в результате инцидента никто не пострадал, в некоторых строениях выбиты окна. В данный момент район оцеплен, работают следователи, передает ТАСС.
Утром в понедельник были слышны взрывы в Полтавской и Винницкой областях Украины.
До этого практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию
Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.
«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.
Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.
«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
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Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфоре из-за зерновозов
После приостановки Россией участия в «зерновой сделке» Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфорском проливе, сообщают информационные агентства.
Турция заявила Совбезу ООН, что суда с зерном, которые находятся в Босфорском проливе в ожидании проверки, представляют навигационную опасность в связи с ситуацией вокруг «зерновой сделки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Напомним, Москва сообщила, что российская сторона решила приостановить свое участие в «зерновой сделке» после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность прохода гражданских судов в рамках сделки.
В Генштабе назвали число добровольцев с начала спецоперации на Украине
Генштаб: Через добровольческие отряды прошли более 15 тыс. человек
Свыше 15 тыс. человек стали добровольцами с начала специальной военной операции на Украине, рассказал начальник второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Александр Туляганов.
Как рассказал Туляганов на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, с начала спецоперации через в отряды добровольцев записались более 15 тыс. человек, передает ТАСС.
Туляганов представлял сенаторам закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих ВС России. Он уточнил, что действие закона не распространяется на ЧВК.
В законодательство вводится норма, согласно которой для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС России, в период действия военного положения, мобилизации, при возникновении вооруженных конфликтов, в военное время, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил за пределами территории России.
Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщалось, что граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, но ее можно заменить на службу по контракту.
Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.
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