|
|
Столтенберг предупредил ЕС о новой волне беженцев с Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Европе необходимо готовиться к новой волне украинских беженцев, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.
Он отметил, что альянс видел, «как миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии. Конечно, мы должны быть готовы к еще большему числу беженцев, пересекающих границы Европы, поскольку это жестокая война», сообщает ТАСС.
Перед началом заседания Столтенберг заявил, что «мы видим попытку использовать зиму как оружие против Украины... Союзники по НАТО уже оказывают беспрецедентную поддержку Украине, они продолжат оказывать такую поддержку, включая помощь в восстановлении газовой и энергетической инфраструктуры, а также продолжат поставку систем ПВО», передает РИА «Новости».
Он назвал важной встречу в Бухаресте, что как эта платформа позволяет сделать шаг вперед в поддержке Украины.
«Надо понимать, что эти атаки имеют огромные последствия... Задача по восстановлению всего этого очень масштабная. Сегодняшняя встреча представляет платформу для того, чтобы мобилизовать еще большей помощи. Я уверен, что глава МИД Украины поднимет вопрос об оказании помощи для восстановления инфраструктуры», – сказал Столтенберг.
Он указал на то, что НАТО уже сделало ряд поставок критических товаров, которые помогают бороться с последствиями ударов по критической инфраструктуре.
Напомним, дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство граждан остались без света.
Штайнмайер выступил против прекращения огня на Украине
Штайнмайер счел призывы к прекращению огня на Украине несерьезными и выступил против перемирия
|
|
В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle*.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, в октябре Штайнмайер посетил Украину. Он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
Пушилин: ВС России близки к окружению Артемовска
Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска
|
|
Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация у Артемовска все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.
Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с Херсонского на Донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, сообщает ТАСС.
Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.
При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.
На ЗАЭС заблокировали пропуска не подписавших новый контракт сотрудников
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа рассказал о блокировке пропусков не подписавших контракт сотрудников на ЗАЭС
|
|
У сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что к сотрудникам, которые сейчас определяются с решением, относятся терпимо, давление на них не оказывается. Он отметил, что у многих из них «семьи по ту сторону Днепра, которым угрожают украинские военные», а потому сотрудники боятся «сделать этот выбор», передает ТАСС.
Он сообщил, что подписывать новый контракт отказались единицы, но среди них есть «те, кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес России» и сеял «деструктивные настроения». Росатом не применял к ним санкции. Как заявил Карчаа, «если не нравится новый работодатель», то на работе «никого не держат».
«Ни один работодатель – не только в атомной отрасли – подобного поведения не потерпел бы. А в нашей отрасли, которая является одной из самых зарегламентированных в России, работа предусматривает жесткую и неукоснительную дисциплину исполнения», – сказал он.
Напомним, войска Украины обстреливают ЗАЭС, оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Россия предупредила об угрозе атомной аварии. В свою очередь МАГАТЭ выступило с заявлением о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Медведев отреагировал на планы Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты
Медведев жестко ответил советнику офиса президента Украины Подоляку на слова о прямом эфире из Ялты
Выйти в прямой эфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», – написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
До этого Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя, потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно, потому что это якобы село.
Экс-посол ЛНР Мирошник: В наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы
|
|
Украина уже какое-то время проводит перегруппировку сил в направлении города Сватово. Однако каждое скопление сил противника разбивается артиллеристскими ударами, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя военную обстановку на Луганском направлении.
«Под городом Сватово на северо-западе ЛНР действительно активизировались вооруженные силы Украины. Военные подтверждают, что со стороны Купянска Харьковской области на Сватово есть активное перемещение сил. Как только они собираются в какие-то группы, по ним отрабатывает наша артиллерия. То есть фактически у боевиков не остается возможности создать колонну или собрать единую группировку для атаки», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также подчеркнул, что для Украины данное направление является стратегически важным. «Север ЛНР, который может отрезать агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, важен для Киева. Туда сейчас могут быть переброшены силы с Херсонского направления. Там есть много наемников, разномастной техники, начиная с квадроциклов и заканчивая западными БТР. В эфире нам удается уловить английскую и польскую речь», – описал он.
«Сейчас ведутся постоянные обстрелы Сватово и близлежащих населенных пунктов. Но основные попытки прорыва проводятся на дороге между Кременным и Сватово в районе Краснопоповки», – говорит собеседник.
Очевидно, что ВСУ просто так не оставят это направление, подчеркивает Мирошник. «Но после нашей перегруппировки под Харьковом эта линия обороны была нами сформирована и зафиксирована, – подчеркнул собеседник. – Она держится уже пару месяцев. Плюс там возведены достаточно серьезные фортификационные сооружения. Все это время ВСУ предпринимали различные попытки прорыва – и за счет малых диверсионных групп, и колоннами, и крупными группировками. Но у них ничего не вышло».
Мирошник добавил, что «непростая обстановка сейчас складывается также на Купянском и на Краснолиманском направлениях, а также в районе Кременной и Лисичанска». «Когда летом мы отогнали противника в районе Северска, тогда и была сформирована линия боевого соприкосновения, которая пока серьезно не изменилась», – заключил он.
Вооруженные силы Украины пытаются активизировать наступление в районе города Сватово. Об этом ТАСС во вторник сообщил офицер луганской Народной милиции (НМ) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Не имея успеха в прорыве обороны, украинские войска несут колоссальные потери и «возвращаются на ранее занимаемые позиции», подчеркнул представитель НМ ЛНР.
В понедельник ВСУ обстреляли Сватово из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В минувшую субботу замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил ТАСС, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский футболист Зозуля пожаловался из-за скандала с флагом «Азова» на ЧМ в Катаре
Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у болельщиков в Катаре отобрали флаг «Азова»
У испанских болельщиков отобрали флаг запрещенного батальона «Азов»*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, сообщил украинский футболист Роман Зозуля.
По его словам, представители ФИФА изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает правила. Зозуля назвал сотрудников ФИФА «жертвами российской пропаганды», призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение, передает РИА «Новости».
Ранее ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против Зозули. ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывало, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные с радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва.
Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Экс-командующий ВДВ Украины: ВСУ готовили операцию по захвату Крыма к 2023 году
Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма
Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.
По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.
Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», сообщает «РенТВ».
«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.
Малькевич прокомментировал статью NYT о «зверствах» российских военных в Херсонской области
Член ОП Малькевич: Киев организовал в Херсонской области постановку о «зверствах» России по типу «Бучи»
|
|
«Херсон обладает важным символическим значением. Захваченный ВСУ город – идеальное место для создания очередных провокаций со стороны киевского режима», – сказал газете ВЗГЛЯД внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, комментируя статью издания The New York Times о «зверствах» российских солдат в Херсонской области.
«Материал издания The New York Times – это попытка создать фейковый вброс, вторую «Бучу». Запад пытается разыграть информационно-пропагандистский «сериал», используя Херсонскую область как основное место действия. Один из продюсеров, определенно, Владимир Зеленский. Первая серия – это заявления лидера киевского режима о том, что на «освобожденных территориях» было зафиксировано более четырехсот военных преступлений Вооруженных сил России», – считает Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Вторая серия – заявление издания Bild о том, что было найдено 432 тела мирных жителей. Постепенно стали подключаться Reuters и СБУ, говорившие о найденных девяти пыточных. Сейчас мы можем наблюдать начало новой серии – задействована The New York Times, издание с международным брендом. Происходит попытка максимального закрепления тезиса о «зверствах» российских солдат», – акцентирует эксперт.
«В отличие от Бучи, Изюма и Купянска, Херсон – большой город. Это во многом культовое место – основанный Потемкиным и ныне захваченный укрофашистами областной центр Российской Федерации, он превратился в идеальное место для организации очередной крупной провокации», – подчеркивает собеседник.
«Киевский режим решает две задачи. Во-первых, идет реальное уничтожение врагов укрофашистов, то есть тех, кто работал в органах власти Херсонской области. Конечно, большинство уехало, но отдельные специалисты низового уровня остались. Остались и люди, работавшие в школах, в коммунальной сфере, представители общественных организаций. С ними сводят счеты. Их казнят, а потом предъявят их же тела в качестве доказательств «злодеяний» российского режима», – указывает Малькевич.
«Самое страшное заключается в том, что даже если западный фактчекер укажет на то, что кто-то из жертв (допустим, некая женщина, которая работала бухгалтером в школе или коммунальной организации) помогала России укреплять власть на этой территории, то как она могла стать жертвой ВС РФ? Ему ответят, что женщину убили за отказ уезжать», – считает эксперт.
«В этой версии есть несостыковки, но звучит складно, особенно для западного читателя, который полностью манипулируем и не имеет склонности вдаваться в «сложные материи». Они проглотят эту «правду». Западной аудитории расскажут про то, как «Мария Ивановна» отказалась уезжать на левый берег из-за нежелания покидать родные места. Расскажут про то, как «злые русские солдаты» замучили ее за самовольство», – акцентирует собеседник.
«Мы должны прекратить информационное заискивание перед Западом. Нас там никто не хочет слышать. Есть две трети Земли – Африка, Латинская Америка, Азия. Там остались вменяемые люди. Там нет оголтелой антироссийской пропаганды. Мы должны работать с ними, на их языках. Важно донести им правду о происходящих событиях», – рассуждает Малькевич.
«Необходимо отходить от западноцентричного подхода. Приведу пример: я как человек, который полгода провел на этих территориях, готов поделиться информацией со странами Европы в любой аудитории. Однако меня никто не готов слушать. Последняя попытка достучаться до Совета по правам человека ООН, который расположен в Женеве, кончилась тем, что Швейцария ввела против меня санкции», – рассказывает эксперт.
«Санкции Швейцарии не дают мне выступать в СПЧ. Формулировка подобного решения блестящая: меня «забанили» за поддержку СВО и озвучивание факта развязывания информационной войны против России. Фактически они официально заявили о том, что люди с пророссийской позицией не имеют права выступать на их официальных площадках», – подчеркивает собеседник.
«Сменить акцент необходимо: нет смысла пытаться что-то доказать Швейцарии, если она искренне не хочет нас слышать. Помимо этого необходимо требовать жесткого фактчекинга всех подобных публикаций. Нам уже неделю рассказывают про 432 тела. Пусть предъявят их. Немедленно», – акцентирует эксперт.
«Они смогут их предъявить, но лишь через определенное время. Сначала нужно всех выловить и замучить. Потом тела, безусловно, появятся. Однако если New York Times что-то утверждает, пожалуйста – пусть предъявляют данные. Они будут ссылаться на СБУ, но с каких пор мы всем верим на слово?» – подчеркивает собеседник.
«Это очень печальная реальность, потому что тела предъявят. Это будут наши люди, из которых сейчас выбивают показания. Киевский режим хочет «раскрыть подполье». Они справедливо полагают, что в Херсоне остались люди, относящиеся к России с симпатией и ожидающие нашего возвращения», – резюмирует Малькевич.
Во вторник The New York Times опубликовала развернутый материал, в котором утверждалось: украинские полицейские и местные жители якобы обнаружили захоронение «жертв российских военных» в селе Правдино к северо-западу от Херсона. В материале упоминаются останки шестерых мужчин со следами казни. «Они были украинцами», – приводит NY Times слова сотрудника украинской прокуратуры Константина Подоляка, «прибывшего для расследования». Именно потому, что «они были украинцами», жертвы и оказались «в неглубокой могиле», подчеркивает американское издание.
Неудивительно, что в том же материале упоминаются захоронения в городе Буче Киевской области, где «местные жители говорят о многочисленных казнях, устроенных российскими солдатами, чаще всего безо всякой причины».
Международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях. Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».
Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.
Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина попросила у Запада ракеты с дальностью более 800 км
Секретарь СНБО Украины Данилов попросил ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы»
Предоставление Киеву ракет дальностью действия свыше 800 километров необходимо для решения энергетической проблемы Украины, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Данилов в своем аккаунте в Twitter (сеть заблокирована в РФ) написал, что самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины – ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах, передает РИА «Новости».
В зоне поражения таких ракет может оказаться целый ряд регионов России.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает предложение корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 100 миль (160 км), они подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России.
Мужчина с флагом ЛГБТ и призывом «спасти Украину» на футболке прервал матч ЧМ
Мужчина выбежал на футбольное поле с флагом ЛГБТ во время матча Португалии с Уругваем на ЧМ
Во время матча Португалии с Уругваем на чемпионате мира по футболу в Катаре на поле выбежал мужчина с радужным флагом и призывом «спасти Украину» на футболке, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на 51-й минуте. Мужчина размахивал флагом ЛГБТ. На его футболке были надписи «Save Ukraine» и «Respect For Iranian Woman». Работники стадиона увели нарушителя. Иранский судья Алиреза Фагани унес с поля упавший флаг, пишет Sports.ru.
Напомним, ФИФА убедила Катар снять запрет на символику ЛГБТ на чемпионате. Сообщалось, что власти страны попросили правоохранителей не трогать болельщиков с флагами или символикой движения.
В СПЧ ответили на слова папы римского о «жестокости» бурятов и чеченцев
Правозащитник Брод: Жители Донбасса могут рассказать папе римскому о настоящих виновниках жестокости
|
|
«Думаю, папе римскому стоило бы посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека Александр Брод, комментируя слова папы римского о якобы жестокости российских военных – бурятов и чеченцев.
«Реплика понтифика относительно жестокости бурятов и чеченцев вызывает по меньшей мере недоумение. Непривычно слышать подобное от одного из авторитетных духовных лидеров, призвание которого объединять людей, призывать к миру и согласию», – рассказал член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод.
«В этом высказывании мне видятся признаки разобщения, ведь подобные слова могут оскорбить национальные чувства этих народов. Возможно, это происходит от недостатка достоверной информации у папы римского», – отметил собеседник.
«Вместе с тем мне известно о том, что понтифик предлагал свои усилия в плане миротворчества, для обмена военнопленных. Такие усилия можно только приветствовать. Но для осуществления этих важных шагов нужно отчетливо понимать происходящее», – добавил он.
«Думаю, понтифику стоило бы посетить Донбасс, ту же Белгородскую область, послушать людей, которые подвергаются ежедневным обстрелам ВСУ, понять, как юго-восток Украины жил последние восемь лет и что побудило его граждан объединиться с Россией», – полагает Брод.
Папа Римский Франциск в интервью журналу America, который издает орден иезуитов, заявил, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» являются люди, воспитанные вне «русской традиции». В качестве примера глава католической церкви привел бурятов и чеченцев, сообщает ТАСС. Понтифик также заявил, что «если есть люди – мученики, то должны быть и те, кто их мучает»
«Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций Российской армии... Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей – а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, – как минимум странно», – отреагировал на слова Франциска глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. «Если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают свое дело», добавил бурятский руководитель.
Глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В своем Telegram-канале руководитель российских (и в том числе бурятских) буддистов подчеркнул, что «европейским латинцам непонятно», как жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке вынуждает людей становиться более стойкими, терпеливыми и выносливыми к невзгодам.
В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина начала импортировать электроэнергию из Румынии
Украина впервые в тестовом режиме произвела закупку электроэнергии в Румынии, сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на государственную «Энергетическую компанию Украины».
Отмечается, что электричество закуплено в некоммерческих объемах. В сообщении издания «Лига» отмечается, что закупка электроэнергии была произведена в воскресенье из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9.00 и 14.00).
Как добавили в АО «ЭКУ», импорт электроэнергии поможет в стабилизации энергосистемы Украины, передают «Известия».
Напомним, дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство граждан временно остались без света.
Эксперт объяснил позицию Штайнмайера против прекращения огня на Украине
Политолог Кортунов: Штайнмайер пытается реабилитироваться за формулу мира на Украине
|
|
В свое время в адрес экс-главы МИД Германии, а ныне президента ФРГ Штайнмайера было много критики за предложенную формулу по урегулированию ситуации на Украине. Теперь он пытается реабилитироваться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Германии выступил против прекращения огня на Украине.
«Риторика, которую мы сегодня слышим со стороны Франка-Вальтера Штайнмайера, может быть своего рода попыткой реабилитироваться. Дело в том, что «формулу Штайнмайера» по примирению в Донбассе в свое время многие критиковали, считая его позицию слишком мягкой и чуть ли не пророссийской», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Теперь президент Германии следует всем принципам политического мейнстрима, что полностью соответствует нынешней геополитической обстановке. Другое дело, что тут встает вопрос справедливости и реальной политики», – отмечает собеседник.
«Отдельного внимания заслуживает вопрос гарантий безопасности Украине. С момента начала спецоперации было предложено множество различных вариантов. В частности, тема поднималась в Стамбуле. Последние предложения, которые были сформулированы бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, имеют уже совсем другую концепцию», – рассуждает эксперт.
«Проблемы по этому вопросу будут возникать не только со стороны Москвы, но и со стороны Запада. Дело в том, что гарантии потребуют неких изменений внутри тех стран, которые эти гарантии могут дать. И я не уверен, что государства сейчас готовы на это пойти. Вероятно, поэтому Штайнмайер и говорит о том, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины и кто мог бы их дать», – заключил Кортунов.
В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle.
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Президент ФРГ заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит слова Штайнмайера ТАСС.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, что в октябре 2015 года, в бытность главой немецкой дипломатии, Штайнмайер предложил формулу реализации Минских соглашений, получившую имя автора. «Формула Штайнмайера» предполагала мирное урегулирование в Донбассе через местные выборы в ДНР и ЛНР и конституционную реформу на Украине. Реализация «формулы», равно как и соглашений «Минск-2», была сорвана по вине Киева.
В октябре Штайнмайер уже в качестве президента Германии посетил Украину и провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лидер буддистов отреагировал на слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов
|
|
Глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что «европейским латинцам непонятно», как жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке вынуждает людей становиться более стойкими, терпеливыми и выносливыми к невзгодам.
Аюшев отказался назвать людей жестокими, отметив, что они «вынуждены повторно защищать свою Родину от фашизма», так же как и наши деды и прадеды.
Ранее спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
До этого папа римский в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
Майор ВДВ рассказал о героизме раненых десантников
Майор ВДВ Черняков: Раненые десантники продолжили выполнять боевые задачи в начале СВО
Десантники, несмотря на полученные ранения, продолжили выполнять боевые задачи во время одного из эпизодов в начале специальной военной операции на Украине, сообщил майор ВДВ Денис Черняков.
По его словам, пункт управления подвергся артобстрелу, в результате десантники получали как осколочные, так и огнестрельные ранения, но после оказания первой помощи продолжали выполнять боевую задачу, передает РИА «Новости».
Кроме того, в одной из первых задач спецоперации по захвату и удержанию одного стратегического объекта бойцы сами осуществляли подвоз боекомплекта на трофейном автомобиле противника, так как амуницию к тому моменту доставляли только по воздуху, добавил он.
«Я и мой друг – больше брат, позывной «Альянс», на утро второго дня захватили трофейный автомобиль... и осуществляли подвоз боеприпасов, эвакуацию, и все это под непрекращающимся обстрелом», – заключил Черняков.
Напомним, в марте бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.