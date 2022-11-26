Укрэнерго сообщило о 25% дефиците мощности в энергосистеме

Дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.

В работу к 11.00 (12.00 – мск.) был введен один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других.

«Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

В пятницу вечером в компании сообщали о дефиците мощности в 30%, сейчас же дефицит составляет 25%.

В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство граждан временно остались без света.