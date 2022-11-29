Онищенко рекомендовал россиянам отказаться от массовых мероприятий в Новый год

Экс-посол ЛНР Мирошник: В наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы

Украина уже какое-то время проводит перегруппировку сил в направлении города Сватово. Однако каждое скопление сил противника разбивается артиллеристскими ударами, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя военную обстановку на Луганском направлении.

«Под городом Сватово на северо-западе ЛНР действительно активизировались вооруженные силы Украины. Военные подтверждают, что со стороны Купянска Харьковской области на Сватово есть активное перемещение сил. Как только они собираются в какие-то группы, по ним отрабатывает наша артиллерия. То есть фактически у боевиков не остается возможности создать колонну или собрать единую группировку для атаки», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.

Дипломат также подчеркнул, что для Украины данное направление является стратегически важным. «Север ЛНР, который может отрезать агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, важен для Киева. Туда сейчас могут быть переброшены силы с Херсонского направления. Там есть много наемников, разномастной техники, начиная с квадроциклов и заканчивая западными БТР. В эфире нам удается уловить английскую и польскую речь», – описал он.

«Сейчас ведутся постоянные обстрелы Сватово и близлежащих населенных пунктов. Но основные попытки прорыва проводятся на дороге между Кременным и Сватово в районе Краснопоповки», – говорит собеседник.

Очевидно, что ВСУ просто так не оставят это направление, подчеркивает Мирошник. «Но после нашей перегруппировки под Харьковом эта линия обороны была нами сформирована и зафиксирована, – подчеркнул собеседник. – Она держится уже пару месяцев. Плюс там возведены достаточно серьезные фортификационные сооружения. Все это время ВСУ предпринимали различные попытки прорыва – и за счет малых диверсионных групп, и колоннами, и крупными группировками. Но у них ничего не вышло».

Мирошник добавил, что «непростая обстановка сейчас складывается также на Купянском и на Краснолиманском направлениях, а также в районе Кременной и Лисичанска». «Когда летом мы отогнали противника в районе Северска, тогда и была сформирована линия боевого соприкосновения, которая пока серьезно не изменилась», – заключил он.

Вооруженные силы Украины пытаются активизировать наступление в районе города Сватово. Об этом ТАСС во вторник сообщил офицер луганской Народной милиции (НМ) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Не имея успеха в прорыве обороны, украинские войска несут колоссальные потери и «возвращаются на ранее занимаемые позиции», подчеркнул представитель НМ ЛНР.

В понедельник ВСУ обстреляли Сватово из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В минувшую субботу замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил ТАСС, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.

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