В Италии решили национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии

Взгляд
29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
Разделы

Европейской промышленности предсказали годы упадка

Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны. Куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС? Подробности...
Перейти в раздел…

Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами

56-я армия в боях за Ростов mil.ru
Принято считать, что первым крупным успехом Красной армии во время Великой Отечественной стала победа в битве за Москву. Однако еще раньше, 29 ноября 1941 года, советские войска достигли стратегической победы. Они смогли отбить у гитлеровцев Ростов-на-Дону и тем самым сорвать планы германского командования по вторжению на Кавказ в начале 1942 года. Как этого удалось добиться?  Подробности...
Перейти в раздел…

Выход США из НАТО не решит проблем России

США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом NATO/flickr
Если США покинут НАТО, НАТО станет безопасно для России – и это принесет на Украину мир. Таково мнение Брюса Фейна – влиятельного политолога, работавшего на Белый дом при президенте Рейгане, когда отношения наших стран удалось вывести из тяжелого кризиса. Теперь не удастся. По крайней мере, не путем выхода США из НАТО, хотя он и стал бы губительным для альянса.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев. Подробности...

Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Массовые протесты в Китае: главное

Жена Зеленского и жизнь во тьме

Выход США из НАТО: миф или шанс?

Перейти в раздел…

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
Сталкивались ли вы в повседневной жизни с пропагандой ЛГБТ?
  • Да, редко

  • Да, часто

  • Нет, не сталкивался

  • Затрудняюсь ответить
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
    Мирошник: В наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты Украина попросила газ на зиму у США Путин и Токаев обсудили создание «тройственного газового союза»
    Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара На Западе выяснили, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть США отвергли обвинения в наживе на нужде Европы в природном газе
    На ЗАЭС заблокировали пропуска не подписавших новый контракт сотрудников На подконтрольной Киеву части Херсонского региона насмерть забили мать и сына В Госавтоинспекции назвали наиболее частые причины ДТП по вине водителей Украинский футболист Зозуля пожаловался из-за скандала с флагом «Азова» на ЧМ в Катаре

    Главная тема


    У России нашлись представители на чемпионате мира в Катаре

    «стоит посетить Донбасс»


    В СПЧ ответили на слова папы римского о «жестокости» бурятов и чеченцев

    формула войны


    Эксперт объяснил позицию Штайнмайера против прекращения огня на Украине

    «Мисс Казахстан-2000»


    Театр Луны подтвердил смерть актрисы Наталии Семаго

    Видео

    отказ от С-300


    Греков убеждают ради Украины остаться беззащитными перед Турцией

    настоящая история


    Откуда у русского сопротивления на Украине такая дерзость

    Расследование


    Кто и как спровоцировал спецоперацию на Украине

    «Русская весна»


    Куда делись русские на Украине

    Возврат к воспитанию


    Каков сейчас реальный уровень образования в России

    Культура отмены


    Как через кино и игры насаждается русофобия

    с кем вы?


    Что произошло с русской культурой

    цифровое государство


    Как технологии меняют Россию

    на ваш взгляд


    Насколько надежным союзником России является Казахстан?

    В Италии решили национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии

    Итальянские власти заявили о намерении национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии

    29 ноября 2022, 11:28

    Текст: Александра Юдина

    Власти Италии в данный момент работают над решением о национализации нефтеперерабатывающего завода в Приоло на Сицилии, который по факту принадлежит «Лукойлу», сообщает римская газета La Repubblica.

    Завод является самым важным в стране и сможет быть спасен только при определенных шагах со стороны итальянских властей. Так, совет министров собирается в четверг обнародовать решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы, передает РИА «Новости».

    При этом издание подчеркивает, что подобные решения исходят из положения санкционной политики ЕС по отношению к России, в том числе введение эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продвигаемый американским Минфином механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы.


    Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть
    Reuters сообщило об отказе Польши и Прибалтики соглашаться на предложения по лимиту цен на российскую нефть в рамках ЕС
    		    28 ноября 2022, 23:19
    Фото: Daniel Radicevic/
    imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу лимита цен на российскую нефть, достичь соглашения мешает позиция Польши и Прибалтики, сообщили дипломаты.

    Один из дипломатов сообщил, что соглашение не достигнуто, хотя «юридические тексты» согласованы. Как пояснил дипломат, Польша отказывается соглашаться с предложенным уровнем цен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как сообщают дипломаты, также слишком высоким лимит цен считают страны Прибалтики. Обсуждалась возможность установления потолка на уровне 62 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, предложения внутри ЕС по лимиту цен на российскую нефть варьируются от 30 долларов от Польши до 70 долларов от Греции. Венгрия выступает вообще против каких-либо ограничений.

    Коментарии (12)
    Мировые цены на нефть резко упали
    Цены нефтяной марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже 82 долларов

    28 ноября 2022, 05:31

    Текст: Антон Никитин

    Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 82 долларов за баррель впервые с 11 января этого года.

    По данным на 4.41 по Москве стоимость марки Brent опускалась до 81,41 доллара за баррель. К 4.43 она торговалась на уровне 81,25 доллара за баррель (-2,86%). В то же время январские фьючерсы марки WTI с поставкой снижались на 3,00%, достигая 73,9 доллара за баррель, передает ТАСС.

    В прошлую пятницу мировые цены на нефть несколько выросли на фоне планов ЕС ввести «потолок цен» на нефть из России и ситуации с коронавирусом в Китае, при этом аналитики отмечали, что в целом «рынок нерешителен».

    Коментарии (7)
    СМИ: Санкции не повлияли на объем экспорта нефти из России
    Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию по сравнению с началом года
    		    28 ноября 2022, 20:59
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    После переориентации ЕС на Азию явных признаков сокращения российских продаж не наблюдается, Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию, сообщает Bloomberg.

    Издание сообщает, что в феврале средний объем торговли составлял 2,6 млн баррелей, а в последние дни этот показатель даже вырос до 2,89 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.

    Уточняется, что Россия увеличила поставки в Китай, Индию и Турцию по сравнению даже с началом года, объемы на нефтетанкерах выросли в три с половиной раза по сравнению с объемом поставок за четыре недели непосредственно перед началом спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала споры внутри ЕС из-за российской нефти.

    Коментарии (6)
    Украина попросила газ на зиму у США
    В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов

    29 ноября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.

    В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.

    Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (14)
    Газпром решил законсервировать оборудование на станциях «Славянская» и «Портовая»
    В Газпроме после инцидента со взрывами решили приостановить работу оборудования на станциях «Славянская» и «Портовая»

    28 ноября 2022, 09:09

    Текст: Александра Юдина

    Газпром заявил о намерении законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Славянская» и «Портовая», перегоняющих газ в трубопроводы «Северных потоков».

    Таким образом, все оборудование останется на станциях, а в случае необходимости его можно будет ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки, передает «Коммерсант».

    Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были направлены на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией.

    Коментарии (5)
    В Италии пообещали полностью заместить газ из России к 2025 году
    Eni: Российский газ в Италии будет замещен к 2025 году

    28 ноября 2022, 15:57

    Текст: Елизавета Шишкова

    Италия сможет полностью отказаться от газа из России к 2025 году, сейчас топливо удалось заместить на 50%, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

    Он пояснил, что в Италии начали искать альтернативы российскому газу еще в феврале.

    На данный момент замещена ровно половина из 21–23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

    Дескальци пояснил, что в 2023 году потребность в российском газе в Италии будет на уровне 6–7%.

    Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

    Коментарии (17)
    Газпром не стал снижать прокачку газа в Молдавию через Украину
    В Газпроме решили не снижать прокачку газа по территории Украины в Молдавию

    28 ноября 2022, 11:44

    Текст: Александра Юдина

    Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.

    Так, в заявлении холдинга отмечается, что средства за находящийся на территории Украины газ для Молдавии были получены, в связи и с чем Газпром решил не останавливать перекачку газа ГИС «Суджа». При этом в газовой компании отметили, что Молдавия не впервые нарушает имеющиеся договоренности в блоке оплаты поставок, поэтому Газпром оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.

    Как сообщил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале, компания перевела аванс за поставки газа в ноябре в размере 21,4 млн долларов, что составило половину стоимости природного газа за ноябрь, согласно представленному инвойсу.

    Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.

    Коментарии (9)
    Эксперты объяснили, от чего будут зависеть цены на газ в Евросоюзе
    Эксперты считают, что цены на газ на бирже Евросоюза в ближайшее время будут зависеть от погоды

    27 ноября 2022, 07:59

    Текст: Антон Никитин

    Биржевые цены на газ в Евросоюзе в ближайшее время будут зависеть прежде всего от погоды, считают эксперты.

    Как считает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных (в большей степени – это температура воздуха и в меньшей степени – наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии на ветряках и солнечных дней для СЭС в южных регионах), передает РИА «Новости».

    Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит согласился с мнением Колобанова. Смит отметил, что сильные ветра увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. При этом он подчеркнул, что более важным фактором является температура. Аналитик пояснил, что исторически при каждом понижении на один градус по Цельсию, когда температура опускалась ниже 13 градусов по Цельсию, спрос на газ для отопления повышался на 4%.

    Колобанов также выразил мнение, что на рост цены может повлиять какая-нибудь техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки газа через Украину.

    Накануне в ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет импорта газа из России в ЕС.

    Коментарии (564)
    Импорт российского СПГ в Европу вырос на 42%
    Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%
    		    29 ноября 2022, 05:28
    Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    В январе–октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.

    На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из России СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.

    В 2021 году страны Европы получили из России 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel заявил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из России почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Refinitiv.

    Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.

    Коментарии (6)
    Газпром напомнил Молдавии о праве прекратить поставки газа

    28 ноября 2022, 14:39

    Текст: Ольга Иванова

    Газпром в очередной раз напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате, сообщили в компании.

    В Telegram-канале компании обратили внимание на то, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Газпром напомнил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.

    Ранее Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.

    Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.

    Коментарии (5)
    Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов
    Гендиректор по энергетике ЕК Йоргенсен предсказала ЕС зиму в 2023–2024 годах тяжелее нынешней

    29 ноября 2022, 05:54

    Текст: Антон Антонов

    В 2022–2023 годах зима для стран ЕС будет трудной, но следующая может оказаться еще тяжелее, заявила гендиректор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.

    Йоргенсен выразила уверенность, что в Европе сделали все возможное для подготовки к наступающей зиме. Однако, по ее словам, «большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит» следующей зимой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Она указала на сохранение дисбаланса на глобальных финансовых рынках, включая рынки газа. Прежде, по словам Йоргенсен, российский газ занимал долю в 40%, в ноябре же она сократилась до 7%. ЕК ожидает проблемы с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле. ЕС ведет работу по сокращению потребления энергии.

    Йоргенсен, отвечая на вопрос о том, сможет ли ЕС за год перестать зависеть от российских энергоносителей, сказала, что «это невозможно». При этом она подчеркнула «важность сокращения спроса и энергоэффективность в вопросе того», как ЕС «станет независимым от российских поставок».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.

    Коментарии (0)
    Нефть подешевела на 3% из-за антиковидных ограничений в Китае
    Мировые цены на нефть упали почти на 3% из-за антиковидных ограничений в Китае

    28 ноября 2022, 08:30

    Мировые цены на нефть в понедельник снизились почти на 3% в свете ситуации с COVID в Китае.

    Цена февральских фьючерсов на маркe Brent по состоянию на 7.47 снижалась на 2,81%, достигая 81,36 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,84%, достигая 74,11 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынки обратили особое внимание на ситуацию с COVID в Китае: в субботу утром там был выявлен 39791 новый случай заражения, и по данным госкомитета по делам здравоохранения, это является наивысшим показателем с самого начала пандемии. То есть Китай четвертый день подряд фиксирует суточные антирекорды числа новых выявленных случаев. Их дальнейший рост может стать причиной еще большего ужесточения ограничений, которые повлияют на китайскую экономику, снижая нефтяной спрос.

    Ранее стоимость январского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 82 долларов за баррель – впервые с 11 января 2022 года.

    Коментарии (0)
    Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения
    Мировые цены на нефть выросли из-за перспектив сокращения предложения

    29 ноября 2022, 08:38

    Мировые цены на нефть во вторник начали рост: рынки оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.29 выросла на 3,12%, достигнув 86,48 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,72%, до 79,34 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что инвесторы оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+ в связи со снижением спроса в Китае. В минувшее воскресенье в Пекине прошла демонстрация против коронавирусных ограничений. До этого, 24 ноября, ограничительные меры были ужесточены в ряде крупнейших городов страны, включая Пекин и Шанхай.

    «Есть риск для спроса в ближайшей перспективе... ОПЕК+, вероятно, будет обеспокоена тем, что картина на рынке нефти становится негативной, это может заставить членов ОПЕК реагировать», – сказала Bloomberg стратег Saxo Markets Singapore Чару Чанана.

    Коментарии (0)
    Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном
    Песков: Идея «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном будет еще оформляться

    29 ноября 2022, 12:50

    Текст: Елизавета Шишкова

    Создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, маршруты и поставки в этом регионе крайне актуальны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что идея будет оформляться в плане формулирования четких контуров. По словам Пескова, речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля заявил, что инициатива создания союза будет соответствовать интересам всех трех стран.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.

    Коментарии (0)
    Новак допустил строительство дополнительных нефтепроводов в Китай
    Новак: Россия допускает строительство дополнительных нефтепроводов в КНР

    29 ноября 2022, 12:43

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия не исключает строительства новых нефтепроводов в Китай, однако конкретных решений по этому поводу пока нет, заявил вице-премьер России Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

    По его словам, такое решение возможно, если будут соответствующие договоренности и интерес, передает ТАСС.

    Новак добавил, что до конца 2022 года поставки электроэнергии из России в Китай могут увеличиться на 11%.

    По словам вице-премьера, Россия также рассчитывает на участие китайской стороны в комплексе по переработке этансодержащего газа и производства СПГ в Усть-Луге Ленобласти. Кроме того, в перспективе стоит вопрос об организации поставок газа в Китай с этого завода.

    Ранее Новак заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, оплата за газ из России уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •