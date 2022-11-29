В Италии решили национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии

Итальянские власти заявили о намерении национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии

Власти Италии в данный момент работают над решением о национализации нефтеперерабатывающего завода в Приоло на Сицилии, который по факту принадлежит «Лукойлу», сообщает римская газета La Repubblica.

Завод является самым важным в стране и сможет быть спасен только при определенных шагах со стороны итальянских властей. Так, совет министров собирается в четверг обнародовать решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы, передает РИА «Новости».

При этом издание подчеркивает, что подобные решения исходят из положения санкционной политики ЕС по отношению к России, в том числе введение эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продвигаемый американским Минфином механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы.