В Италии решили национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии

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29 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
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Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев.
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Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием.
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Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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В Италии решили национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии
Итальянские власти заявили о намерении национализировать НПЗ «Лукойл» на Сицилии
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Власти Италии в данный момент работают над решением о национализации нефтеперерабатывающего завода в Приоло на Сицилии, который по факту принадлежит «Лукойлу», сообщает римская газета La Repubblica.
Завод является самым важным в стране и сможет быть спасен только при определенных шагах со стороны итальянских властей. Так, совет министров собирается в четверг обнародовать решение о национализации предприятия в провинции Сиракузы, передает РИА «Новости».
При этом издание подчеркивает, что подобные решения исходят из положения санкционной политики ЕС по отношению к России, в том числе введение эмбарго на импорт российской нефти с 5 декабря.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что продвигаемый американским Минфином механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы.
Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть
Reuters сообщило об отказе Польши и Прибалтики соглашаться на предложения по лимиту цен на российскую нефть в рамках ЕС
Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу лимита цен на российскую нефть, достичь соглашения мешает позиция Польши и Прибалтики, сообщили дипломаты.
Один из дипломатов сообщил, что соглашение не достигнуто, хотя «юридические тексты» согласованы. Как пояснил дипломат, Польша отказывается соглашаться с предложенным уровнем цен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как сообщают дипломаты, также слишком высоким лимит цен считают страны Прибалтики. Обсуждалась возможность установления потолка на уровне 62 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, предложения внутри ЕС по лимиту цен на российскую нефть варьируются от 30 долларов от Польши до 70 долларов от Греции. Венгрия выступает вообще против каких-либо ограничений.
Мировые цены на нефть резко упали
Цены нефтяной марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже 82 долларов
Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 82 долларов за баррель впервые с 11 января этого года.
По данным на 4.41 по Москве стоимость марки Brent опускалась до 81,41 доллара за баррель. К 4.43 она торговалась на уровне 81,25 доллара за баррель (-2,86%). В то же время январские фьючерсы марки WTI с поставкой снижались на 3,00%, достигая 73,9 доллара за баррель, передает ТАСС.
В прошлую пятницу мировые цены на нефть несколько выросли на фоне планов ЕС ввести «потолок цен» на нефть из России и ситуации с коронавирусом в Китае, при этом аналитики отмечали, что в целом «рынок нерешителен».
СМИ: Санкции не повлияли на объем экспорта нефти из России
Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию по сравнению с началом года
После переориентации ЕС на Азию явных признаков сокращения российских продаж не наблюдается, Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию, сообщает Bloomberg.
Издание сообщает, что в феврале средний объем торговли составлял 2,6 млн баррелей, а в последние дни этот показатель даже вырос до 2,89 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.
Уточняется, что Россия увеличила поставки в Китай, Индию и Турцию по сравнению даже с началом года, объемы на нефтетанкерах выросли в три с половиной раза по сравнению с объемом поставок за четыре недели непосредственно перед началом спецоперации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала споры внутри ЕС из-за российской нефти.
Украина попросила газ на зиму у США
В Киеве запросили дополнительные объемы газа на зиму у Соединенных Штатов
Компания «Нафтогаз Украины» направила запрос в США на дополнительные объемы газа для зимнего периода, сообщил глава газовой компании Алексей Чернышов.
В своем Facebook* (запрещен в России) он отметил, что запрашиваемый объем газа является необходимым в нынешней отопительном сезоне. По его словам, Украине этой зимой также понадобятся газовые компрессоры, метанол и оборудование для добычи газа, а также дизельные генераторы, передает ТАСС.
Ранее Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов. При этом президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
Газпром решил законсервировать оборудование на станциях «Славянская» и «Портовая»
В Газпроме после инцидента со взрывами решили приостановить работу оборудования на станциях «Славянская» и «Портовая»
Газпром заявил о намерении законсервировать газоперекачивающее оборудование на компрессорных станциях «Славянская» и «Портовая», перегоняющих газ в трубопроводы «Северных потоков».
Таким образом, все оборудование останется на станциях, а в случае необходимости его можно будет ввести в эксплуатацию в кратчайшие сроки, передает «Коммерсант».
Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были направлены на окончательный разрыв взаимовыгодных энергетических связей Европы с Россией.
В Италии пообещали полностью заместить газ из России к 2025 году
Eni: Российский газ в Италии будет замещен к 2025 году
Италия сможет полностью отказаться от газа из России к 2025 году, сейчас топливо удалось заместить на 50%, заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.
Он пояснил, что в Италии начали искать альтернативы российскому газу еще в феврале.
На данный момент замещена ровно половина из 21–23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.
Дескальци пояснил, что в 2023 году потребность в российском газе в Италии будет на уровне 6–7%.
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.
Газпром не стал снижать прокачку газа в Молдавию через Украину
В Газпроме решили не снижать прокачку газа по территории Украины в Молдавию
Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.
Так, в заявлении холдинга отмечается, что средства за находящийся на территории Украины газ для Молдавии были получены, в связи и с чем Газпром решил не останавливать перекачку газа ГИС «Суджа». При этом в газовой компании отметили, что Молдавия не впервые нарушает имеющиеся договоренности в блоке оплаты поставок, поэтому Газпром оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.
Как сообщил председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале, компания перевела аванс за поставки газа в ноябре в размере 21,4 млн долларов, что составило половину стоимости природного газа за ноябрь, согласно представленному инвойсу.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
Эксперты объяснили, от чего будут зависеть цены на газ в Евросоюзе
Эксперты считают, что цены на газ на бирже Евросоюза в ближайшее время будут зависеть от погоды
Биржевые цены на газ в Евросоюзе в ближайшее время будут зависеть прежде всего от погоды, считают эксперты.
Как считает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов, биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных (в большей степени – это температура воздуха и в меньшей степени – наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии на ветряках и солнечных дней для СЭС в южных регионах), передает РИА «Новости».
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит согласился с мнением Колобанова. Смит отметил, что сильные ветра увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. При этом он подчеркнул, что более важным фактором является температура. Аналитик пояснил, что исторически при каждом понижении на один градус по Цельсию, когда температура опускалась ниже 13 градусов по Цельсию, спрос на газ для отопления повышался на 4%.
Колобанов также выразил мнение, что на рост цены может повлиять какая-нибудь техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки газа через Украину.
Накануне в ЕК заявили, что никогда не рассматривали запрет импорта газа из России в ЕС.
Импорт российского СПГ в Европу вырос на 42%
Financial Times указала на рост импорта российского СПГ в Европу на 42%
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В январе–октябре 2022 года импорт российского сжиженного природного газа в страны Европы вырос на 42%, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, пишут СМИ.
На российский СПГ приходится 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа в европейских государствах за указанный период. Объем поставленного из России СПГ составил рекордные 17,8 млрд кубометров. Главными импортерами стали Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция. По газопроводам Европа получила 62,1 млрд кубометров российского газа.
В 2021 году страны Европы получили из России 155 млрд кубометров газа. Брюссельский аналитический центр Bruegel заявил о падении в 2022 году поставок по газопроводам из России почти на 80%, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
При этом доля российских поставок СПГ снизилась за три года с 20% до 16% в связи с ростом поставок из США, которые занимают 42% поставок. Третьим в списке идет Катар с 13,7%. В целом страны Европы в 2022 году импортировали на 70% больше СПГ, чем годом ранее – с января по октябрь поступили рекордные 111 млрд кубометров, сообщает аналитическая компания Refinitiv.
Напомним, европейские компании ведут переговоры о покупке газа на следующие годы. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.
Газпром напомнил Молдавии о праве прекратить поставки газа
Газпром в очередной раз напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате, сообщили в компании.
В Telegram-канале компании обратили внимание на то, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Газпром напомнил, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты.
Ранее Газпром принял решение не убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранили нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре.
Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом».
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию.
Еврокомиссия предрекла ЕС трудную зиму 2023–2024 годов
Гендиректор по энергетике ЕК Йоргенсен предсказала ЕС зиму в 2023–2024 годах тяжелее нынешней
В 2022–2023 годах зима для стран ЕС будет трудной, но следующая может оказаться еще тяжелее, заявила гендиректор по энергетике Еврокомиссии Дитте Юль Йоргенсен.
Йоргенсен выразила уверенность, что в Европе сделали все возможное для подготовки к наступающей зиме. Однако, по ее словам, «большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит» следующей зимой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Она указала на сохранение дисбаланса на глобальных финансовых рынках, включая рынки газа. Прежде, по словам Йоргенсен, российский газ занимал долю в 40%, в ноябре же она сократилась до 7%. ЕК ожидает проблемы с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле. ЕС ведет работу по сокращению потребления энергии.
Йоргенсен, отвечая на вопрос о том, сможет ли ЕС за год перестать зависеть от российских энергоносителей, сказала, что «это невозможно». При этом она подчеркнула «важность сокращения спроса и энергоэффективность в вопросе того», как ЕС «станет независимым от российских поставок».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что американский газ продают на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем европейцам.
Нефть подешевела на 3% из-за антиковидных ограничений в Китае
Мировые цены на нефть упали почти на 3% из-за антиковидных ограничений в Китае
Мировые цены на нефть в понедельник снизились почти на 3% в свете ситуации с COVID в Китае.
Цена февральских фьючерсов на маркe Brent по состоянию на 7.47 снижалась на 2,81%, достигая 81,36 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,84%, достигая 74,11 доллара, передает РИА «Новости».
Рынки обратили особое внимание на ситуацию с COVID в Китае: в субботу утром там был выявлен 39791 новый случай заражения, и по данным госкомитета по делам здравоохранения, это является наивысшим показателем с самого начала пандемии. То есть Китай четвертый день подряд фиксирует суточные антирекорды числа новых выявленных случаев. Их дальнейший рост может стать причиной еще большего ужесточения ограничений, которые повлияют на китайскую экономику, снижая нефтяной спрос.
Ранее стоимость январского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 82 долларов за баррель – впервые с 11 января 2022 года.
Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения
Мировые цены на нефть выросли из-за перспектив сокращения предложения
Мировые цены на нефть во вторник начали рост: рынки оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.29 выросла на 3,12%, достигнув 86,48 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,72%, до 79,34 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что инвесторы оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+ в связи со снижением спроса в Китае. В минувшее воскресенье в Пекине прошла демонстрация против коронавирусных ограничений. До этого, 24 ноября, ограничительные меры были ужесточены в ряде крупнейших городов страны, включая Пекин и Шанхай.
«Есть риск для спроса в ближайшей перспективе... ОПЕК+, вероятно, будет обеспокоена тем, что картина на рынке нефти становится негативной, это может заставить членов ОПЕК реагировать», – сказала Bloomberg стратег Saxo Markets Singapore Чару Чанана.
Песков пояснил идею создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном
Песков: Идея «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном будет еще оформляться
Создание «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана будет еще оформляться, маршруты и поставки в этом регионе крайне актуальны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что идея будет оформляться в плане формулирования четких контуров. По словам Пескова, речь идет об огромной территории в очень важном регионе, где крайне актуальны маршруты поставок энергоносителей, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля заявил, что инициатива создания союза будет соответствовать интересам всех трех стран.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» с участием Узбекистана при транспортировке российского газа.
Новак допустил строительство дополнительных нефтепроводов в Китай
Новак: Россия допускает строительство дополнительных нефтепроводов в КНР
Россия не исключает строительства новых нефтепроводов в Китай, однако конкретных решений по этому поводу пока нет, заявил вице-премьер России Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
По его словам, такое решение возможно, если будут соответствующие договоренности и интерес, передает ТАСС.
Новак добавил, что до конца 2022 года поставки электроэнергии из России в Китай могут увеличиться на 11%.
По словам вице-премьера, Россия также рассчитывает на участие китайской стороны в комплексе по переработке этансодержащего газа и производства СПГ в Усть-Луге Ленобласти. Кроме того, в перспективе стоит вопрос об организации поставок газа в Китай с этого завода.
Ранее Новак заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов, оплата за газ из России уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях.
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