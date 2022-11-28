Минобороны опубликовало кадры парной работы боевых штурмовиков Су-25

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28 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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России нужны новые БАМ и Транссиб

Что мешает российскому экспорту в Китай Евгения Летта/ТАСС
Запущенный недавно первый в истории железнодорожный мост через реку Амур вкупе с автомобильным мостом серьезно ускорили перевозку грузов в Китай. Но чтобы перенаправить российские грузы с европейского на восточное направление, этого недостаточно. России, по сути, потребуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль. Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Зачем России нужны надрельефные транспортники

Несколько стран, включая Израиль, разрабатывают надрельефные платформы для эвакуации раненых tactical-robotics.com
В России решили создать надрельефную машину для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Отмечается, что она должна быть простой в обслуживании и ремонтопригодной. Что может представлять собой такой летательный аппарат и какой может быть его практическая польза при решении военных задач?  Подробности...
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Греков убеждают ради Украины остаться беззащитными перед Турцией

С-300 – крайне желанное для Украины оружие Сергей Бобылев/ТАСС
Украина и Соединенные Штаты ставят Грецию перед сложнейшим выбором. Греков убеждают отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и отдать их Украине. Какими аргументами Вашингтон и Киев давят на Афины и почему при отказе от российского оружия Греция останется беззащитной перед агрессией Турции? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украина зимой перейдет к террористической войне

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Киев будет интересовать расширение зоны войны. Это будет означать переход к новым методам боевых действий. В первую очередь – к террористическим. И тому есть несколько причин. Подробности...

У постановки в Буче был исторический прототип времен Мазепы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История «Батуринской фальшивки» настолько интересна, что о ней стоит рассказать подробнее – просто для того, чтобы понимать: технологии антирусской пропаганды используются уже не первое десятилетие, задача расчеловечивания русских всё так и стоит. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

России пора взяться за создание отечественной игровой индустрии

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Компьютерные игры давно превратились в полноценные художественные произведения, можно сказать, это новые медиа. В плане влияния на сознание людей они ничем не отличаются от фильма, книги или газетной статьи. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Шольц прозрел, Меркель раскололась

Обсуждение: 4 комментария

Азербайджан угрожает Ирану

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Макрон пообещал наказать Россию

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Минобороны опубликовало кадры парной работы боевых штурмовиков Су-25

    Боевые штурмовики Су-25 российских военных наносят ракетные удары по противнику с малых высот

    28 ноября 2022, 09:20

    Текст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видеокадры парной работы боевых штурмовиков Су-25 российских военных с небольших высот на территории проведения спецоперации на Украине.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что экипажи военных самолетов нанесли ракетные удары по технике украинских военнослужащих и стратегическим военным объектам. При этом уточняется, что запуск ракет осуществлялся штурмовиками с небольшой высоты, уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника.

    Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине.


    Киев жалуется на ремонт западной артиллерии
    NYT: В каждый момент времени треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в нерабочем состоянии
    		    26 ноября 2022, 07:25
    Фото: Jose E. Guillen/USMC/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии, сообщили чиновники в США и на Украине.

    Поврежденные вооружения ремонтируют в Польше, это обслуживание техники стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Киев жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Издание пишет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.

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    ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
    		   26 ноября 2022, 14:37
    Фото: Axel Heimken/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.

    Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.

    Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.

    Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

    Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.

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    Путину рассказали о деятельности украинских спецслужб против родственников участников СВО

    25 ноября 2022, 21:38

    Текст: Вера Басилая

    Мать погибшего офицера, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, как украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях используют родственников российских военнослужащих, выманивая у них данные военнослужащих и места дислокации войск.

    «Они убеждают их, играя на их тревожности, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, в том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, оставляли место службы, уходили с военных действий. Они их убеждают таким образом, чтобы они приезжали туда, обещая отдать сына из плена или обещая отдать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними, как мамочки», – приводятся слова Костюк на сайте Кремля.

    По ее словам, поддавшись влиянию украинских провокаторов, мамы российских военнослужащих пишут действующий телефон сына, когда он там находится, после чего в это место прилетает украинская ракета.

    «Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, в которой находится их сын. А потом туда прилет. Гибнет ее сын и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. Это страшно, я понимаю, что с мамочками надо работать. Мы готовы помогать в этой ситуации. Но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как министерство обороны, не обойтись», – заявила мать погибшего офицера.

    Костюк призвала пресекать на корню подобные ситуации, проводить большую разъяснительную работу с родственниками, «спасать мам», помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому.

    Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные. 

    Мария Костюк с апреля 2021 года занимает должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Ее сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.

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    Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
    		    25 ноября 2022, 14:52
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.

    Коментарии (29)
    Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
    Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
    		    25 ноября 2022, 23:42
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.

    Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».

    Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.

    Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».

    «Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.

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    Международная федерация хоккея объявила выговор ФХР за поддержку спецоперации

    25 ноября 2022, 21:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организаций, сообщили в федерации.

    Отмечается, что ФХР якобы в марте направила в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) инструкции по поддержке спецоперации России на Украине.

    В заявлении говорится, что выговор заключается в том, что Федерация хоккея России должна была бдительно следить за поведением команд, но этого не сделала, передает РИА «Новости».

    Комиссия выяснила, что ФХР не предоставила доказательств того, что клубы и лиги предприняли какие-либо действия для ограничения акций по поддержке спецоперации.

    Организация была признана виновной за нарушение нескольких статей. 

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    Путин оценил ситуацию со снабжением и питанием мобилизованных

    25 ноября 2022, 19:04

    Текст: Вера Басилая

    Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года, эту тему обсуждаем ежедневно, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных, участвующих в СВО.

    Путин отметил, что ему было приятно услышать, что ситуация со снабжением и питанием наладилась, но вопросы остаются. По его словам, Министерство обороны старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно, с учетом и времени года, передает ТАСС.

    Президент сказал, что встречи с руководством министерства обороны происходят практически каждый день.

    «Я практически каждый день об этом говорю им. <…> Посмотрим, что там будет происходить в ближайшие дни, но я пометил это для себя», – пообещал матерям военнослужащих президент.

    Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

    На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

    Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.

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    NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском в ДНР
    		    28 ноября 2022, 08:24
    Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Врачи зафиксировали около 240 раненых украинских военнослужащих за сутки в боях под Артемовском в Донецкой народной республике, пишет The New York Times.

    По информации издания, 25 ноября врачи насчитали около 50 раненых, при этом накануне число получивших ранения достигло 240, вследствие чего украинское командование направило мощное подкрепление в проблемный район, а именно силы спецназначения и теробороны, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Ранее Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях.

    До этого российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области.

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    Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории

    26 ноября 2022, 15:44

    Текст: Вера Басилая

    С подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса возвращены девять российских военных, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению российского военного ведомства, 26 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять военнослужащих ВС России, им в плену грозила смертельная опасность, передает ТАСС.

    Всех доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

    Ранее сообщалось, что в результате переговоров с контролируемой киевскими властями территории вернулись 50 российских военнопленных.

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    Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ЛНР

    26 ноября 2022, 16:28

    Текст: Вера Басилая

    Подразделения 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно продвигаются вперед, российские дроны-камикадзе наносят большие потери ВСУ, сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

    По его словам, штурмовые группы  ежедневно продвигаются вперед, не давая инициативы противнику, такую возможность дает организованная линия обороны.

    «То есть в сутки 50 метров, 100 метров, не имеет значения, хоть сколько-то, но мы отбираем у противника. Это постановка задач перед командирами отрядов непосредственно на передовой и нашими бойцами. Если бы мы остановились и сели в глухую оборону, то противник бы каждый день пытался наступать и у нас что-то отбирать», – приводит ТАСС слова Алаудинова.

    Также командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что российские дроны-камикадзе в ЛНР и ДНР, ежедневно наносят украинским войскам большие потери и в технике, и в живой силе.

    «Вот эти РСЗО HIMARS, что они сюда направляли, они ежедневно выбиваются из строя как на луганском, так и на донецком направлении, то есть наши беспилотники, именно дроны-смертники, они каждый день выбивают дальнобойные пушки М777 и другие РСЗО, которые есть у них», – заявил Алаудинов.

    Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что во время спецоперации на Украине были остановлены попытки ВС Украины атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.

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    Экс-замглавы МЧС не исключил каскадного обрушения энергосистемы Украины
    Экс-замглавы МЧС Фалеев указал на возможность каскадного обрушения энергосистемы Украины в результате ракетных ударов
    		    26 ноября 2022, 07:58
    Фото: Sergei Chuzavkov/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российские ракетные удары по объектам украинской энергосистемы могут привести к ее каскадному обрушению, сообщил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства России в области науки и техники Михаил Фалеев.

    Фалеев подчеркнул, что система «давно не совершенствовалась». В случае каскадного обрушения Украине грозит «полный паралич» в системе военного управления. Однако, как отметил Фалеев, украинская энергосистема, будучи советской по происхождению, отличается региональной закольцованностью, ремонтопригодностью, в ней используются универсальные агрегатные элементы – все это является положительными факторами с точки зрения ее устойчивости, передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.

    Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование. Однако эксперты указывают, что на постсоветском пространстве используют трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ. 

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    Кадыров опубликовал фото со встречи с Путиным
    Кадыров рассказал о встрече с Путиным и опубликовал фото с президентом
    		    26 ноября 2022, 00:01
    Фото: Рамзан Кадыров/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, обсуждались вопросы участия чеченских подразделений в специальной военной операции на Украине.

    Кадыров в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что доложил Путину об успешном укомплектовании в регионе новых подразделений Минобороны и Росгвардии бойцами, которые имеют опыт боевых действий. Кадыров указал, что на передовой они выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией. Кроме того, он проинформировал президента о снабжении, оснащенности техникой, тактических возможностях подразделений. 

    Как сообщил глава Чечни, Путин отметил вклад региона в проведение спецоперации и поблагодарил чеченских бойцов. Путин заявил, что Россия – «страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», заявил Кадыров. Кадыров выразил уверенность, что Россия одержит победу в этой «борьбе с неонацизмом и натовской агрессией».

    Кадыров также опубликовал в соцсетях фото со встречи с Путиным.

    Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел рабочую встречу с Кадыровым. Он передал Кадырову содержание своей беседы с жительницей Чечни Жарадат Агуевой, у которой двое сыновей служат в зоне СВО.

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    Зеленский раскритиковал «пункты несокрушимости» в Киеве
    Зеленский сообщил о большом количестве жалоб на работу «пунктов несокрушимости» в Киеве

    26 ноября 2022, 01:58

    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал местные власти за плохую организацию «пунктов несокрушимости» – пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии.

    Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, признал, что «не везде местные власти поработали качественно». По его словам, больше всего жалоб поступило в Киеве – в городе всем необходимым обеспечены только пункты на железнодорожном вокзале и организованные на базе госслужбы чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».

    Всего на Украине создали свыше 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Украинские власти планируют, что круглосуточные «пункты несокрушимости» создадут при всех администрациях, а также школах и зданиях МЧС. Там должны быть вода, свет, мобильная связь, интернет, а также информация о ближайших работающих АЗС, банковских отделениях, аптеках, магазинах.

    Напомним, гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко сообщил, что в Киеве есть возможность обеспечить жителям только 30% потребления электроэнергии, сет дают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов.

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    Бывший американский сенатор обвинил ВСУ в военных преступлениях
    Экс-сенатор от штата Вирджиния Блэк заявил, что расстрел в Макеевке российских пленных не первое преступление ВСУ

    26 ноября 2022, 19:59

    Текст: Вера Басилая

    Недавний расстрел солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских пленных стал не первым подобным проявлением жестокости украинских военных, все они остались безнаказанными, заявил бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк.

    По его словам, видео с расстрелом российских солдат в Макеевке, вне всякого сомнения, не постановочное, и это не первый случай, где показаны военные преступления ВСУ, передает RT.

    Он напомнил о приказе главы «Мобильного госпиталя» Геннадия Друзенко кастрировать раненых российских пленных, подчеркнув, что власти Киева оставили без внимания «это шокирующее, кошмарное военное преступление».

    Блэк также рассказал о видео с лагерем военнопленных, который находился под контролем украинцев. Туда свозили российских военных с поля боя, пленных, а потом просто подходили к ним и простреливали ноги.

    Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно быть тщательно расследовано, как и любой другой случай нарушения прав человека.

    Между тем, прокуратура Украины возбудила уголовное дело против расстрелянных в Макеевке российских военных, их обвинили в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.

    В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.

    Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.

    Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.

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    Непогода нанесла ущерб энергосистеме Киевской области
    Гендиректор ДТЭК Фоменко сообщил об осложнении ситуации с энергосистемой в Киевской области из-за погоды

    26 ноября 2022, 01:29

    Текст: Антон Антонов

    В Киеве есть возможность обеспечить жителям только 30% потребления электроэнергии, в области дополнительные проблемы из-за погоды, сообщил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко.

    Фоменко пояснил, что на большее в Киеве не хватает «мощности». Свет дают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов. Он признал, что в области ситуация еще сложнее из-за непогоды, которая также повредила энергосистему. К понедельнику в ДТЭК рассчитывают вернуться к плановым отключениям электроэнергии, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что более 6 млн абонентов по всей стране остаются без света, отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве, передает ТАСС.

    Напомним, очередными российскими ударами оказались выведены из строя украинские подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны.

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