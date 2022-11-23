«Новые люди» предложили включить детей-сирот из Донбасса в очередь на получение жилья

Партия «Новые люди» предлагает как можно скорее включить детей из детских домов Донбасса в российскую очередь на получение жилья, а школам дать право на получение грантов, рассказал депутат Госдумы Антон Ткачев.

Во время рабочей поездки в ДНР в минувшие выходные Ткачев посетил несколько детских домов и школу. Он обсудил с руководством образовательных учреждений ряд проблем, связанных с их интеграцией в правовое поле России, которые партия будет решать на законодательном уровне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Руководители детских домов обратили внимание на проблему жилья для детей. К сожалению, за восемь лет войны многие дети стали сиротами и теперь воспитываются в детских домах. После выпуска возвращаться им некуда, в российской очереди на получение жилья они не стоят. Считаю, что сироты, которые проживают на новых территориях нашей страны, точно так же должны иметь возможность получить жилье после выпуска из детского дома», – отметил Ткачев.

Еще одна проблема для образовательных учреждений Донбасса – невозможность школ участвовать в грантовых конкурсах и, соответственно, развивать новые учебные программы и проекты. Регионы в этой части столкнулись с правовой коллизией.

Например, донецкая гимназия подготовила проект с рассказом о предпосылках событий 2014 года. Но школа не может даже подать заявку на участие в конкурсе, потому что на территории республики есть сложности с получением справок российского образца.

«Новые люди» будут настаивать на скорейшем разрешении проблемы и подготовят соответствующие законодательные инициативы. А пока партийцы предложили Минпросвещения позволить образовательным учреждениям новых территорий претендовать на участие в грантовых программах на особых условиях, без предоставления некоторых документов, которые пока по не зависящим от них причинам они получить не могут.

Партия «Новые люди» готовится к регистрации отделения на территории ДНР. Все юридические формальности уже завершены, открытие запланировано на начало декабря.