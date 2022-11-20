Медведев ответил на планы Киева «вернуть Крым»

Медведев прокомментировал «заявления врага» о Крыме словами «Киев – просто русский город»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул исторические связи Киева с Россией и СССР, отметив, что это «просто русский город».

Медведев в своем Telegram-канале на украинские угрозы «вернуть Крым», напомнил, что Киев за свою историю был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи, республиканской столицей в составе СССР и просто русским городом, в котором всегда говорили и думали по-русски.

«Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать...» – пояснил он.

Ранее Медведев сообщил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Владимира Зеленского, который постоянно нагнетает страсти.