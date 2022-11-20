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Сальдо разъяснил введение пропусков на выезд из Херсонской области
Сальдо: Пропуск на выезд из Херсонской области требуется только при вывозе спецтехники
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Грузовой автомобильный транспорт со всеми видами грузов, кроме технологического оборудования и сельхозтехники, может свободно выезжать за пределы Херсонской области, спецпропуск для этого не требуется, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее администрация области сообщала, что выезд спецтехники, грузовиков и оборудования допускается только на основании распоряжения председателя правительства региона и при наличии выданного военным комендантом Херсонской области пропуска.
Разъясняя действие распоряжения «О запрете вывоза спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования за пределы Херсонской области», Сальдо заявил, что распоряжение распространяется исключительно на вывоз из Херсонской области сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в фургонах и на тралах, передает ТАСС. По его словам, весь остальной транспорт может передвигаться за административные границы Херсонской области в обоих направлениях без специальных пропусков.
Напомним, член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.
Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
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Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.
«Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.
«Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.
В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.
Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он.
Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.
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Минобороны сообщило о показательном расстреле военных ВСУ украинскими нацбатовцами
Минобороны: Нацбат расстрелял перед строем пять украинских военных 81-й аэромобильной бригады ВСУ
Минобороны России сообщило, что боевики украинского нацбата расстреляли перед строем пятерых военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в населенном пункте Белогоровка ЛНР военные 81-й аэромобильной бригады ВСУ отказались выполнить приказ, после чего в расположение части прибыли боевики одного из нацбатальонов и для устрашения расстреляли перед строем пятерых бойцов бригады.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны.
Напомним, председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев сообщил, что регулярная армия в Харькове оказалась в «заложниках» у нацбатальонов.
На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона
Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.
Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.
Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.
До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
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В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
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Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.
Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.
Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.
Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.
Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.
Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.
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Российские войска освободили Опытное в ДНР
В Минобороны заявили о переходе поселка Опытное в ДНР под контроль российских военных
В результате успешной наступательной операции российских военнослужащих освобожден от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства поясняется, что российские войска успешно отразили контратаку украинских военных в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.
По информации Минобороны, группировки ВСУ были рассеяны и действиями ВС России отодвинуты на исходные рубежи. При этом более сотни человек в рядах ВСУ убиты и ранены. Также уничтожен танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.
Ранее сообщалось о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
Шольц предостерег от войны России и НАТО
Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.
Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.
Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета
Госсекретарь США Блинкен заявил, что на Польшу упала ракета украинского ПВО, но виновата Россия
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США не видит никаких доказательств, которые бы противоречили предварительным выводам о том, что упавшая в Польше ракета была украинской, но ответственность за инцидент лежит на России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что США полностью доверяют проводимому правительством Польши расследованию, нет ничего, что опровергало бы предварительную оценку президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что это, вероятнее всего, было следствием падения ракеты украинской ПВО, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что США продолжают изучать и оценивать новую информацию.
Также Блинкен прокомментировал слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской.
По его мнению, на Украине, Польше, США, а также странах НАТО и G7 лежит «обязательство следовать фактам». Но «самым важным фактом» является то, что «вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия является ответственной за то, что произошло», поскольку она осуществляет ракетные обстрелы украинской территории.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со звучащими из Вашингтона заявлениями, что Москва в любом случае причастна к падению в Польше обломков украинской ракеты С-300.
Напомним, в понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области
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На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.
Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
Киевские власти расстреляли в Херсоне 39 сторонников России и 74 увезли в неизвестном направлении, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
По его словам, в Херсоне проводят показательные карательные акции в отношении жителей города, которые не смогли эвакуироваться на левый берег Днепра. Сейчас известно о 39 расстрелянных.
«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России. 74 человека вывезены в неизвестном направлении», – передает ТАСС его слова.
По словам представителя экстренных служб, киевские силовики проводят обыски и разоряют дома эвакуировавшихся из Херсона жителей, посылают им фото- и видеокадры этих действий с целью устрашения.
СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских пленных
Следственный комитет возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ пленных российских военных
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских солдат, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Речь идет о видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 10 безоружных военнослужащих России, попавших в плен в ЛНР, передает ТАСС.
Возбуждены уголовные дела по фактам убийства двух и более лиц, а также по факту жестокого обращения с военнопленными.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Германия передала Украине 30 обещанных зениток Gepard
В посольстве Германии сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard
Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее, сообщили в посольстве Германии на Украине.
Отмечается, что с начала войны Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard, которые используются для защиты украинской критической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Киев же тогда заявил, что ожидает все 30 штук. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.
Сунак пообещал передать Киеву 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками
Британский премьер Сунак пообещал Украине на встрече с Зеленским 125 зенитных орудий
Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Зеленский, сообщив о визите, отметил сотрудничество Лондона и Киева с начала российской спецоперации.
В ходе своего визита Сунак заявил, что Британия окажет содействие Украине в усилении ПВО страны. Так, Киев получит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
Отмечается, что основной пакет средств ПВО стоимостью 50 млн фунтов стерлингов будет направлен Киеву для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры».
Кадыров предрек скорое возмездие за убийство российских пленных
Глава Чечни Кадыров выразил уверенность в скором возмездии за убийство российских пленных украинскими военными
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что возмездие за убийство российских пленных украинскими военными не заставит себя долго ждать.
Кадыров в Telegram-канале выразил мнение, что виновные в убийстве российских пленных не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм, подобных «выродков» в плен брать категорически нельзя. Глава Чечни с возмущением заметил, что они не только совершили преступление, но и цинично его выложили в сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Он выразил уверенность, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать. Глава Чечни заверил, что будет сделано все возможное для наказания виновных.
Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия уведомила официальным документом СБ и ГА ООН генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о жестоком обращении Украины с российскими военнопленными.
В пятницу в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. СК России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В ЛНР сообщили о росте числа иностранных наемников в частях ВСУ
Врио главы ЛНР Пасечник: Мы все меньше слышим украинскую или русскую речь в ВСУ
Число иностранных наемников, сражающихся в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), в настоящее время растет, это позволяет украинской армии пополнять свои резервы, сообщил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
По его словам, все реже в рядах ВСУ можно услышать украинскую или русскую речь и все чаще звучит иностранное, что свидетельствует о росте числа иностранных наемников, которыми пополняются украинские силы. Пасечник добавил, что если бы союзные войска воевали только против ВСУ, у них не было бы подобного резерва и конфликт давно бы закончился, передает ТАСС.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что некоторые подразделения ВСУ на 100% укомплектованы иностранными наемниками.
Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию производства США в Авдеевке
ВС России уничтожили в Авдеевке в ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ и уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 производства США в районе Авдеевки в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным опубликованным в Telegram-канале Минобороны, в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Также сообщается, что российская авиацией, ракетные войска и артиллеря за сутки поразили девять пунктов управления в Харьковской области, Донецкой народной республике, Луганской народной республике и Херсонской области, а также были поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка ЛНР, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении.