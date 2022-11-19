Bild: Немецкая фирма по изготовлению украшений к Рождеству закроется из-за санкций против России

Немецкая компания по производству рождественских игрушек и украшений из немецкой федеральной земли Саксония Schwibbogen («Швиббоген») может прекратить работу из-за антироссийских санкций на древесину, сообщает газета Bild.

По данным издания, компания, которая проработала в сфере декоративно-прикладного искусства более 30 лет, уже сейчас производит продукцию исключительно на заказ, так как массово создавать игрушки невозможно из-за наложенных санкций на российскую древесину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Владелица бизнеса Катя Таулин отмечает, что раньше ее компания круглый год создавала игрушки и украшения. На сегодняшний день она вынуждена поднять цены, так как с лета перестала получать российскую березовую фанеру через оптовиков, чья доля на рынке составляла 93%.

При этом Таулин добавил, что альтернативы просто нет.

«Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно», – сказала она.

Руководитель компании подчеркнула, что другие варианты древесины отличаются худшим качеством.

По словам Таулин, склад для материалов в данный момент почти пустой, также присутствуют проблемы с поставкой кабелей и коробок. Мастер не исключает того, что в ближайшее время не сможет четко ответить сотрудникам, как они будут работать дальше.

«Эти санкции вредят нам и нашей стране», – заключила она.

Тем временем стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув рекордных 153,938 млрд долларов.