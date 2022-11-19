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Bild: Немецкая фирма по изготовлению украшений к Рождеству закроется из-за санкций против России
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Немецкая компания по производству рождественских игрушек и украшений из немецкой федеральной земли Саксония Schwibbogen («Швиббоген») может прекратить работу из-за антироссийских санкций на древесину, сообщает газета Bild.
По данным издания, компания, которая проработала в сфере декоративно-прикладного искусства более 30 лет, уже сейчас производит продукцию исключительно на заказ, так как массово создавать игрушки невозможно из-за наложенных санкций на российскую древесину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Владелица бизнеса Катя Таулин отмечает, что раньше ее компания круглый год создавала игрушки и украшения. На сегодняшний день она вынуждена поднять цены, так как с лета перестала получать российскую березовую фанеру через оптовиков, чья доля на рынке составляла 93%.
При этом Таулин добавил, что альтернативы просто нет.
«Мы, как и все наши коллеги, месяцами прикидывали, чем можно заменить российскую древесину. Но это бессмысленно», – сказала она.
Руководитель компании подчеркнула, что другие варианты древесины отличаются худшим качеством.
По словам Таулин, склад для материалов в данный момент почти пустой, также присутствуют проблемы с поставкой кабелей и коробок. Мастер не исключает того, что в ближайшее время не сможет четко ответить сотрудникам, как они будут работать дальше.
«Эти санкции вредят нам и нашей стране», – заключила она.
Тем временем стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув рекордных 153,938 млрд долларов.
«Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победительнице «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победившей в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой отказали в получении российского гражданства из-за исполнения гимна украинских экстремистов, сообщили в республиканском МВД.
Полицейские установили, что в октябре Валеева привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации ВС России и пропаганде экстремизма, передает «Комсомольская правда».
В соответствии с этим ей отказали в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации.
Напомним, Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.
Видео с исполнением неофициального гимна УПА* и полка «Азов» (обе организации запрещены в России) Валеевой опубликовали в Сети. Сама женщина поясняла, что она – украинка, живет в Симферополе и одна воспитывает двух детей.
В ЛНР назвали убийц российских военнопленных
Народная милиция ЛНР назвала, кто расстрелял российских военнопленных
Российских пленных солдат из ЛНР в селе Макеевка расстреляли бойцы десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», – передает ТАСС его слова.
Напомним, в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела. Позже стало известно, что в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой и начали ее изучать.
В Минобороны России заявили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.
Солдат ВСУ оскорбил немецкого журналиста, призвавшего расследовать убийство российских пленных
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о необходимости провести расследование по видеозаписи расстрела российских военнопленных, совершенного военнослужащими ВСУ, в ответ один из украинских военных назвал его «русской свиньей».
Репке в Twitter описал ситуацию с убийством российских военных и призвал провести расследование, передает издание «Страна.ua».
Ответ ему написал украинский режиссер, а нынче военнослужащий ВСУ Владимир Демченко. «Расследование завершено, сними со своего аккаунта украинский флаг, русская свинья», – ответил журналисту украинец.
«Может быть, это не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чем Украина сейчас нуждается как никогда остро?» – указал ему журналист.
Напомним, в социальных сетях распространились записи с убийством безоружных российских военных. Российское Минобороны обвинило в убийстве военнослужащих. СК России завел уголовное дело.
Грузинский депутат похвастался избиением русских в Тбилиси
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Оппозиционный грузинский депутат, глава партии «Мокалакееби» («Граждане») Александр Элисашвили в пятницу публично признался в избиении русских в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Парламентарий, который ранее был добровольцем на стороне Украины, сказал, что «был категорически против» приема граждан России, покинувших в последнее время свою страну.
«Все они дезертиры, и все русские – империалисты», – сказал он на сессии парламента.
По словам Элисашвили, многие граждане России ведут себя в Грузии недостойно – «открыто матерят грузин на улицах Тбилиси, бьют девушек».
«Верните их обратно в Россию», – призвал он премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Я лично за себя не отвечаю. У меня были иностранные гости, мы гуляли, и я сказал (встретившимся русским): «Слава Украине!», а они в ответ – «Слава России», – рассказал оппозиционер.
«Тогда я хорошенько их избил», – признался он.
По последним данным, в этом году Грузию не покинуло около 113 тыс. граждан России, въехавших в страну.
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Премьер Украины сообщил о вышедшей из строя половине энергосистемы страны
Премьер Украины рассказал о последствиях ракетных ударов по энергетической системе страны
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.
По его словам, на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Половина энергетической системы выведена из строя. Он добавил, что в связи с этим страна нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров. Речь идет и поставке оборудования и дополнительных финансовых ресурсов для покупки объемов газа.
Об этом Шмыгаль заявил во время совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Видео доступно на YouTube-канале кабинета министров Украины, передает РИА «Новости».
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 млрд долларов.
ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
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Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.
Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.
Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете.
Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет.
По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Группа французских военных на учениях попала под поезд
Минобороны Франции: Группа военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс
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Группа французских военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс, в результате один пострадавший погиб на месте, еще трое были экстренно госпитализированы, сообщило министерство вооруженных сил Франции.
Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в четверг около 20.40 (22.40 мск) группа солдат в ходе сводных учений в рамках общей базовой подготовки пересекала в регионе Фрежюс (департамент Вар) железнодорожное полотно на высоте Пюже-сюр-Аржен в момент, когда по пути шел поезд, передает ТАСС.
Отмечается, что в результате происшествия один военнослужащий получил ранения, от которых умер на месте. Еще двое получили менее серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу Фрежюса. Третий пострадавший был эвакуирован «в шоковом состоянии». На место происшествия прибыли врачи, спасатели, жандармерия и полиция.
Напомним, в ноябре 2021 года поезд сбил группу мигрантов на севере Франции.
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Медведев: Убийцы российских военнопленных заслуживают смертной казни
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что расстрелявшие российских военных заслуживают только смертной казни
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Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.
«И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.
В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе. В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
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В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
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Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.
Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.
Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.
Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.
Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.
Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.
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Избившего актера Прилучного бизнесмена приговорили к исправительным работам
Суд в Калининграде отправил на исправительные работы владельца клуба, избившего актера Прилучного
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Районный суд Калининграда приговорил к одному году и пяти месяцам исправительных работ владельца калининградского ночного клуба «Завод» Владимира Семенова за избиение актера Павла Прилучного, сообщили в Калининградском областном суде.
Приговором суда владелец калининградского ночного клуба «Завод» Владимир Семенов признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности актеру Павлу Прилучному, его приговорили к году и пяти месяцам исправительных работ. Также Семенову предстоит выплатить в пользу актера 1 млн рублей и у него будут удерживать 15% заработной платы в доход государства, передает ТАСС.
Семенова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью актера, но судья переквалифицировала его действия на другую статью УК РФ, так как поверила версии подсудимого о том, что удар был ответным.
Судья отметила, что данная версия подсудимого не была опровергнута стороной обвинения, в связи с чем суд кладет ее в основу приговора», также она заявила, что в действиях Семенова не было умысла и мотива для причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Обвинение требовало приговорить Семенова к трем годам колонии общего режима, защита на прениях требовала оправдать подсудимого, версию о самообороне суд в пятницу счел несостоятельной.
Потерпевший по уголовному делу об избиении актер Павел Прилучный заявил, что во время инцидента был трезв, а во время нападения получил четыре перелома черепа.
Ранее стало известно об инциденте между Павлом Прилучным и владельцем калиниградского ночного клуба «Завод» Владимиром Семеновым. По словам актера, его избил бизнесмен. Семенов в свою очередь заявлял, что актер, будучи нетрезвым, настаивал на спарринге с ним, а потом попытался первым ударить бизнесмена. В итоге, защищаясь, бизнесмен вынужден был ударить Прилучного.
Дело в отношении Семенова рассматривается в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Адвокат обвиняемого в феврале сообщал, что его подзащитный частично признает вину, однако считает, что он нанес актеру один удар, от которого не могло быть таких травм.
Все ракетные соединения ВС России перевооружили на «Искандер-М»
Минобороны: Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на комплекс «Искандер-М»
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Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс «Искандер-М», говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии.
Как заявили ведомстве, в настоящее время все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный, не имеющий аналогов в мире, ракетный комплекс «Искандер-М», передает РИА «Новости».
Там также сообщили, что на вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции.
В департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).
Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», обладающими повышенной скорострельностью.
Эта боевая машина способна действовать в режиме «шквал огня», во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.
Ранее в США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России.
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В ООН приступили к изучению видео расстрела российских военных
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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой над пленными российскими военнослужащими, ролик начали проверять, сообщила сотрудница пресс-службы ООН Элизабет Тросселл.
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», – приводит слова Тросселл РИА «Новости».
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе.
В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Вассерман объяснил результаты опроса россиян о праздновании Нового года
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Россияне четко понимают, когда следует уйти в режим экономии, а когда можно жить на широкую ногу, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя результаты опроса, согласно которым граждане выступили за празднование Нового года без излишеств в связи с проведением спецоперации.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по результатам которого стало понятно, что большинство россиян хотели бы, чтобы их города были украшены на новогодние праздники, а также чтобы сохранились детские елки. При этом практически половина опрошенных (44%) заявила, что готова отказаться от фейерверков и салютов.
«Даже во время Великой Отечественной войны продолжались разнообразные торжества, вплоть до того, что провели 7 ноября 1941 года традиционный парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Работали выездные концертные бригады на фронте, чего нам, кстати, явно не хватает», – говорит Вассерман.
Он подчеркивает, что несмотря на проведение специальной военной операции России на Украине, праздники должны продолжаться, хоть и не в том же масштабе, что раньше. «Праздники должны проводиться, поскольку таким образом и раньше люди доказывали себе, что в стране хватает сил и средств для того, чтобы не только воевать, но и жить, и радоваться жизни», – полагает депутат.
Он рассказал, что проголосовал на сайте мэра Москвы и из предложенных там вариантов выбрал проведение празднование Нового года в более-менее обычном режиме, чтобы при этом все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий были направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов. Это, по его мнению, самый логичный вариант, который в наибольшей степени соответствует традициям.
Публицист отмечает, что россияне четко понимают, когда следует уйти в режим экономии, а когда можно жить на широкую ногу. «Наши граждане вообще значительно умней тех, кто считает себя высшими слоями общества», – заключил Вассерман.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок призвала российские регионы не отменять празднование Нового года из-за проведения спецоперации России на Украине.
Журналистка в Германии подверглась преследованиям из-за буквы Z
Журналистку в Германии начали преследовать из-за буквы Z в посте
Занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте, сообщил ее коллега и продюсер телекомпании.
Журналистка проживает как в ФРГ, так и в России, ее супруг – немецкий гражданин, у нее также есть вид на жительство, она сотрудничает с российскими СМИ «Взгляд» и «Царьград», сказал собеседник РИА «Новости».
Также она занимается съемками для RT, ищет людей для съемок расследования про оружие, добавил источник.
Журналистка приехала к супругу в небольшой город у Франкфурта-на-Майне, и к ней в четверг приехали несколько полицейских автомобилей. Они провели обыск, изъяли гаджеты, выдали ордер на обыск и ордер об изъятии «за поддержку войны».
«Буква Z была в одном из постов много месяцев назад», – сказал коллега девушки. Он предположил, что это могло привлечь внимание полиции.
После обыска журналистка решила экстренно вернуться в Россию через Дубай, сейчас она уже в российской столице.
Названа численность русских школ в Грузии
В Грузии в настоящее время функционируют 11 русскоязычных школ и 45 русскоязычных секторов, заявил в пятницу грузинский министр образования Михаил Чхенкели. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, если в прошлом году в них обучалось 14 тыс. 222 учащихся, то сейчас – 16 тыс. 42.
Рост он связал с тем, что после 24 февраля в страну прибывают те, кто желает обучаться на русском языке.
Кроме того, как отметил Чхенкели, по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в двух школах Тбилиси и Батуми стало возможным обучение на украинском языке.
В следующем учебном году в Тбилиси откроется еще один украиноязычный сектор в школе, отметил министр.
В 2022 году в Грузию приехало и не покинуло страну около 113 тыс. россиян. Также Грузия приняла до 30 тыс. украинцев.