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Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2022 года вырос на 33%
Главное таможенное управление Китая: Товарооборот с Россией за первые десять месяцев 2022 года вырос на 33%
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Товарооборот России и Китая в январе – октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув рекордных 153,938 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Из опубликованных данных следует, что экспорт из Китая в Россию за первые десять месяцев 2022 года увеличился на 12,8% и составил около 59,596 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в январе – октябре 2022 года вырос на 49,9%, до 94,342 млрд долларов, передает ТАСС.
Подавляющее большинство ввозимых из РФ в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России – медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР в свою очередь экспортирует в РФ широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.
Напомним, 31 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что объем торговли между Россией и Китаем по итогам 2022 года достигнет рекордных показателей.
В Сети появилось видео «дерзкого» поражения танка ВСУ
Украинский танк попытался атаковать российские позиции, но в итоге сам попал под обстрел, видео произошедшего попало в Сеть.
Как отмечают блогеры, танк ВСУ решил атаковать позиции российских войск, но делал это «дерзко и глупо». При этом в засаде его ждал «наш, еще более дерзкий, но умный русский танк». «Это не World of Tanks. Это русская реальность», – пишут авторы Telegram-канала «Обыкновенный царизм».
Отмечается, что наводкой занимались «наши друзья из русского спецназа».
На кадрах видно, как украинский танк едет по дороге, в тоже время за поворотом его ждет российский танк, который в итоге сумел атаковать противника первым.
Ранее российские военные уничтожили пять греческих БМП-1 сразу после их получения украинской стороной.
Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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В Израиле обратили внимание на использование свастики солдатами ВСУ
Израильский журналист Кляйн показал фото украинского военного со свастикой на рюкзаке
Израильский журналист Звика Кляйн опубликовал в Сети фотографию военнослужащего вооруженных сил Украины с нашивкой в виде свастики нацистской Германии на рюкзаке.
«Надеюсь, это не популярный тренд», – отметил Кляйн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), адресовав сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кляйн уточнил, что снимок, сделанный в Киеве накануне, прислал ему украинский солдат-еврей.
Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
В Европе признали эффективность стратегии «Крепость Россия»
Bruegel: Стратегия российских властей по противодействию западным санкциям сработала
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Примененная российскими властями стратегия защиты от западных санкций под названием «Крепость Россия» (Fortress Russia), то есть консервативная политика макроэкономической и финансовой стабильности, в целом сработала, пишут экономисты европейского центра Bruegel.
Западные санкции не привели к такому снижению доходов российского бюджета, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине, а профицит платежного баланса страны благодаря мощной экспортной выручке по итогам 2022 года будет близок к 240 млрд долларов – в два раза больше предыдущего рекорда, поставленного в 2021 году. Об этом пишут эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток в статье «Как санкции повлияли на Россию», опубликованной в конце октября. Содержание статьи приводит РБК.
Западные эксперты назвали защитную стратегию, которую применили российские власти, «Крепостью Россия» (Fortress Russia). Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось, отмечают аналитики.
При этом авторы статьи считают, что многие ограничительные меры имеют отложенный эффект. По их оценке, российская экономика может пострадать в средне- и долгосрочной перспективе. Они считают также, что возможности для усиления санкционного давления на Россию еще не исчерпаны. В частности, пока не вводились санкции против российского природного газа, «Россия сама предпочла сократить поставки газа в Европу».
Между тем западные СМИ все чаще признают, что санкции в отношении России не помогут в решении украинского кризиса. Так, об этом недавно писал журнал The New Yorker.
Королевский советник: Борьба с Россией погубила Brexit и поставила Британию на колени
Королевский советник Альпер Али Риза: Конфликт на Украине сорвал Brexit и поставил Британию на колени
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В наши дни за внешнюю политику Британии отвечают «неуклюжие дураки», которые не стремились «успокоить озабоченность» Москвы по поводу возможного вступления Украины в НАТО, считает британский королевский советник Альпер Али Риза. Противодействие России погубило возможные выгоды от Brexit и поставило Британию на колени, уверен он.
В статье для кипрского издания Cyprus Mail Альпер Али Риза пишет, что украинский конфликт стал одним из событий, «которое сорвало Brexit». По его словам, выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
По его словам, пандемия COVID-19 была «просто невезением», но когда она начала спадать, начался вооруженный конфликт на Украине, что еще больше осложнило ситуацию с Brexit. Альпер Али Риза уверен, что «более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от соображений по безопасности Москвы».
«Лорд Пальмерстон – вероятно, лучший министр иностранных дел Великобритании (Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784-1865) руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, 35-й премьер-министр Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), – видел бы британские интересы гораздо яснее, чем неуклюжие дураки, отвечающие за британскую внешнюю политику в наши дни. Мудрый министр иностранных дел прилетел бы в Россию, чтобы заверить Кремль в том, что Великобритания и ее союзники не будут поощрять или поддерживать членство Украины в НАТО и стремиться успокоить озабоченность России», – подчеркнул британский государственный советник.
Он посетовал на то, что «никто не удосужился подумать о последствиях войны на Украине, разразившейся вслед за глобальной пандемией». «Теперь людям приходится собирать осколки разрушенного мирового порядка и энергетического кризиса, вызванного полным отсутствием реальной политики», – написал автор.
«Прагматичные британцы утратили свой прагматизм», – констатировал он. «Они послали Лиз Трасс – из всех людей – поговорить с очень опытным министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и неудивительно, что она вернулась с пустыми руками. Лавров подумал, что она совершенно не в себе, и продемонстрировал свое презрение к ее некомпетентности, назвав свою встречу с ней диалогом с глухим», – добавил он.
«Русские мыслят в терминах стратегической обороны огромного массива суши, и если вы не признаете их озабоченности, они не прислушаются ни к одному вашему слову. Доктор Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, понимал это очень хорошо, как и бывший лидер Германии Ангела Меркель совсем недавно», – отметил Альпер Али Риза.
Демонстрация желто-голубого украинского флага на общественных зданиях в Великобритании, украшенные ими лацканы пиджаков правительственных министров – эти жесты, по словам британского королевского советника, хороши лишь до тех пор, пока британцы не поймут, что они не оплачивают счета.
«Чтобы отучить себя от ископаемого топлива, миру нужно, чтобы Россия постепенно регулировала свою добычу и поставки нефти и газа, а для этого необходимо восстановить связь с Россией и заставить ее и Украину добиваться мира любой ценой», – пишет он, называя конфликт между Россией и Украиной «междоусобной войной, которой не видно конца».
Али Риза сетует, что при всей своей «культуре, цивилизованности и утонченности» европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.
Brexit мог бы сработать для Британии в другое время, считает королевский советник. По его мнению, жители королевства вряд ли бы поддержали решение о выходе из ЕС, если бы знали о грядущих событиях, «сговорившихся против его успеха».
«Последствиями стали энергетический кризис, беспрецедентный рост стоимости жизни, повышение процентных ставок, стагфляция и рецессия, которые берут свое. И худшее еще впереди, как только они достигнут кумулятивного эффекта (суммируются со временем – прим. ВЗГЛЯД). Каждое из них достаточно тяжело, но когда они наступают друг другу на пятки, то тянут все жилы британского государства и потрясают страну до глубины души. И все же [в Великобритании не звучит] ни слова против войны на Украине – первопричины нынешнего кризиса. Невероятно!» – возмутился британский королевский советник.
Brexit, считает Альпер Али Риза, стал вредом, который Британия сама себе причинила. Британцы, пишет он, хотели выхода из Евросоюза, «такие рискованные люди, как Найджел Фарадж и Борис Джонсон, убедили их, что если действовать в одиночку, Британия сможет взаимодействовать с миром с большой выгодой». «И что тогда происходит? Как по сигналу – единственный раз за столетие – вспыхнула пандемия, и мировая торговля замирает на два года», – рассуждает автор статьи.
После 2019 года события разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit, считает Альпер Али Риза.
История могла бы сложиться иначе, если бы не пандемия и не конфликт на Украине, но они произошли, и теперь Великобритании приходится переживать их ужасные последствия, продолжает автор публикации.
Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта. Он напомнил, что дважды в прошлом веке Европа «ввергала человечество в мировые войны», в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа, подчеркивает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие.
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В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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Британские СМИ призвали граждан перестать мыться и терпеть неприятный запах
The Sun: Не нужно принимать душ каждый день, поскольку вызывающие неприятный запах микробы нам не вредны
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Британские СМИ продолжают убеждать подданных Соединенного Королевства мыться как можно реже. В британской газете The Sun вышла статья, в которой эксперты настаивают на том, что принимать душ или ванну ежедневно – это «слишком много».
Большинство жителей Великобритании (55%) признались, что хотели бы принимать душ или ванну хотя бы раз в день, однако, по мнению некоторых экспертов, это «слишком много», а меньшее количество водных процедур «может быть лучше для нашего здоровья», пишет The Sun.
Так, профессор Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, мнение которой приводит издание, настаивает на том, что ежедневное мытье «на самом деле не важно». Люди, считает она, принимают душ каждый день только по одной причине – чтобы быть «социально приемлемыми», ведь регулярное купание устраняет неприятный запах тела.
Однако, предупреждает она британцев, слишком частое мытье может лишить организм саморегулирующегося микробиома – микроорганизмов, которые живут в нашем организме и помогают контролировать уровень жира на коже, сохраняя ее здоровой.
Выступая в прямом эфире BBC Radio 5, Блумфилд заявила, что «нам не нужно принимать ванну и душ каждый день». «На самом деле, нам вообще не нужно мыться и принимать душ. В нашем теле есть микробы, которые издают неприятные запахи, но они не вредны для нас. Причина, по которой мы принимаем ванну и душ, заключается в том, что мы хотим избавиться от этих запахов и хотим чувствовать себя комфортно», – сказала профессор.
Кроме того, по мнению доктора Роберта Х. Шмерлинга из Гарвардской медицинской школы (США), регулярное мытье может сделать нас более уязвимыми для вредных бактерий. Принятие душа может привести к сухости и потрескиванию кожи, из-за чего кожа может стать уязвимой для бактерий, могут возникнуть инфекции и аллергические реакции, предупреждает он.
«Наша иммунная система нуждается в определенной стимуляции нормальными микроорганизмами, грязью и другими воздействиями окружающей среды, чтобы создать защитные антитела и «иммунную память», – сказал Шмерлинг, отметив, что ежедневные ванны, по мнению педиатров и дерматологов, не рекомендованы детям.
Некоторые виды мыла обладают антибактериальными свойствами, они могут «убивать» полезные бактерии, добавил эксперт.
Жителей европейских стран на фоне энергетического кризиса стали убеждать во вреде частого мытья и зимнего отопления.
Президент Владимир Путин называл сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы тем самым «рассердить» российского лидера. «Совсем с ума посходили», – возмутился глава государства, комментируя распространяющееся в Сети фото с призывом к европейцам мыть только четыре части тела, чтобы «во вред России» экономить электричество и воду.
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В Киеве заявили о подготовке к «тотальной эвакуации» жителей города
NYT: Власти Украины готовятся к полному отключению электроэнергии и тотальной эвакуации жителей Киева
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Украинские власти начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей Киева, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на официальные лица в столице Украины.
Представители киевских властей сообщили NYT, что начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно 3 млн жителей города.
Издание напоминает, что национальная энергетическая компания Украины (НЭК «Укрэнерго» – прим. ВЗГЛЯД) в попытке предотвратить полный сбой в электросети заявила в субботу, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.
«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», – добавил в интервью NYT директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.
По информации газеты, киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, украинские власти начнут информировать людей и просить уехать», передает РИА «Новости».
Между тем мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без света, воды и отопления. «Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», – приводит его слова «Страна.ua».
Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева, сообщил Кличко.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей столицы экономить электричество и воду.
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Экс-посол Украины Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге
Экс-посол Украины Мельник высмеял слова главы фракции СДПГ Мютцениха о внесении Киевом в список террористов
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Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник поднял на смех лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, ответив на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в «список террористов».
«Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует», – написал Мельник на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Он также призвал Мютцениха не изображать себя «невинной жертвой», передает РИА «Новости».
В субботу Мютцених заявил на дискуссионном съезде в Берлине, что Киев внес его в «список террористов», поскольку он предлагал дипломатическое решение украинского конфликта и выступал за прекращение огня. Парламентарий сообщил, что ему поступали угрозы. Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.
При этом МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ в «список террористов».
Еще в период работы Мельника в Берлине Мютцених критиковал его за «далеко не полезное» поведение. Мютцених заявлял, что Мельник своими требованиями в адрес Германии «перешел границы». Мельник в ответ потребовал прекратить «учить посла суверенного государства».
Вучич предсказал решающую битву в конфликте на Украине
Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне на Украине битва за Херсон
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Президент Сербии Александар Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Вучич заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне на Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.
Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.
Дуда обвинил Брюссель в попытке сместить власть в Польше
Президент Польши Дуда: Варшава больше не пойдет на уступки Брюсселю по вопросу реформ
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Политики Брюсселя хотят, чтобы в Польше сменилась власть, заявил президент страны Анджей Дуда.
Он в интервью изданию Sieci отметил, что группа политиков в Брюсселе хочет добиться смены власти в Польше, передает РИА «Новости».
«Я не верю в то, что дальнейшее движение навстречу ожиданиям той стороны (со стороны ЕС – прим. ВЗГЛЯД) принесет какие-либо результаты. Я считаю, что с польской стороны было проявлено много доброй воли. Мы точно знаем, что там есть группа (в Еврокомиссии – прим. ВЗГЛЯД), которая проводит политику, противоречащую основным интересам польского государства, и потирает руки, когда Польше наносят вред в Брюсселе. Мне жаль, но это факты. Как и факт, что леволиберальный лагерь, представители которого в основном сидят в ЕС, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше», – заявил польский президент.
«Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается», – заявил Дуда.
Речь в том числе идет о плане восстановления Польши, пострадавшей от пандемии COVID-19, принятом ЕК. Брюссель должен был выделить Варшаве 35 млрд евро, но в итоге план одобрили с задержкой из-за претензий Евросоюза к польским властям. ЕК обещает, что выделит обещанную сумму, если Варшава пойдет на требуемые реформы.
Ранее суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 1 млн евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
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СМИ: На Западе обсуждают условия мира на Украине
WSJ: Страны Запада обсуждают условия мирного соглашения по Украине
Страны Запада в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом. Об этом известно The Wall Street Journal от осведомленных источников.
В то время как Вашингтон и союзники на официальном уровне заявляют, что не видят особых перспектив прекращения конфликта на Украине путем переговоров, американские законодатели встревожены ценой войны и возможностью ее эскалации. В связи с этим они настаивают на мирных переговорах. Республиканцы, пишет The Wall Street Journal, ставят под сомнение продолжение финансирования Украины. Опрос издания показал, поддержка Киева среди избирателей-республиканцев ослабевает.
«В западных столицах нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование... Я думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас не стали бы подталкивать Киев к принятию чего-то, что, по мнению Зеленского, не отвечает интересам Украины», – сказал глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас.
Между тем, источники издания считают, что между западными правительствами могут возникнуть разногласия по Украине.
Издание также напомнило, что президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется вести мирные переговоры с Владимиром Путиным. Однако он настаивал на том, что сроки и условия таких переговоров должна решить Украина.
Кроме того, в Вашингтоне группа законодателей-демократов призвала Белый дом начать мирные переговоры с Кремлем по Украине, но позже они отозвали свое заявление. С другой стороны, лидер меньшинства в Палате представителей республиканцев Кевин Маккарти 18 октября предупредил, что правительство Зеленского не получит «карт-бланш» в случае, если республиканцы переберут палату на промежуточных выборах на этой неделе.
Источники также заявляют, что между западными столицами ведутся частные разговоры о возможных условиях мира, при этом публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик.
Напомним, шанс на мирное урегулирование конфликта на Украине появился спустя месяц после начала российской спецоперации, однако переговоры между Москвой и Киевом сорвались из-за вмешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена, пишут британские СМИ.
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Вучич допустил национализацию «дочки» «Газпром нефти»
Вучич заявил о рассмотрении возможности национализации «Нефтяной индустрии Сербии»
Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций Нефтяной индустрии Сербии (NIS), большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучичу в интервью Financial Times отметил, что Сербии нужно рассматривать «все возможности», в том числе национализацию NIS. «Если против российских предприятий введут другие санкции, это будет для нас серьезной проблемой... Если никто не захочет работать с NIS..., тогда мы будем действовать», – уточнил он, добавив, что пока подобные действия не требуются, передает РИА «Новости».
Газета приводит слова трех своих осведомленных источников о том, что несколько субъектов, в том числе правительство Сербии и венгерская энергокомпания MOL, рассматривали возможность приобрести у «Газпром Нефти» контрольный пакет акций, но переговоры относительно продажи зашли в тупик.
По данным FT, Сербия хочет приобрести долю в 10-15% в венгерской АЭС «Пакш», однако Вучич отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.
Ранее Вучич заявил, что Сербия по договору с Венгрией начнет строительство нефтепровода протяженностью 128 км для соединения с венгерскими нефтепроводами.
В ЮНИСЕФ спрогнозировали новую волну беженцев с Украины
Детский фонд ЮНИСЕФ предупредил о новой волне беженцев с Украины
Детский фонд ЮНИСЕФ предупреждает о новой волне беженцев из Украины этой зимой, ожидается, что волна может достичь 800 тыс. человек, сообщает газета Mirror.
По данным Mirror, детская организация прогнозирует, что до 800 тыс. человек пересекут границу с Польшей, чтобы избежать низких температур и отключений электроэнергии, сообщает РИА «Новости».
По словам координатора ЮНИСЕФ Дмитрия Третьяка, число прибывающих увеличивается. Так, людей, пересекающих границу обратно по направлению на Украину становится меньше.
Ранее британская газета Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине. В одном из них говорилось, что приход зимы ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для той стороны, которая сможет лучше к нему подготовиться. Так, издание со ссылкой на представителя гуманитарной организации сообщает, что зимой ожидается новая волна миграции, и, вероятно, «до 2 млн человек перейдут границу в Польшу». При этом весной, по мнению газеты, может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья.
Политолог раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог Дудаков раскритиковал обвинения США о якобы вмешательстве России в выборы
Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что либеральные медиа в США вновь превратились в свидетелей «русского вмешательства» в американские выборы, при этом он отметил, что влияние соцсетей, о которых идет речь, на выборы околонулевое.
«На этот раз они пытаются уличить немногочисленные группы в альтернативных соцсетях в причастности к России, Китаю или Ирану. Речь идет о Gab, Parler и Getter – соцсетях, куда ушли из Twitter и Facebook* подвергшиеся цензуре пользователи. Там якобы имеются аккаунты, критикующие Байдена – и они напоминают разведсообществу США «страшных» русских ботов из 2016 года», – написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо признать, «что влияние этих аккаунтов на выборы околонулевое – их читают считаные тысячи человек. Но вспомнили о «вмешательстве» России неслучайно – ведь нужно заранее объяснить причины вероятного поражения Демпартии на выборах в Конгресс».
«Демократы уже давно закатывают истерику о том, что республиканцы якобы ограничивают избирательные права меньшинств. Тем, что принимают законы о контроле за избирательным процессом – и особенно за оскандалившимся почтовым голосованием. Поэтому, мол, если Демпартия и проиграет, то только из-за такой политики «новой сегрегации» на выборах», – написал Дудаков.
Он также отметил, что многие представители либеральной публики в США наверняка откажутся признавать легитимность предстоящих выборов. «Это будет очень иронично – ведь они столько времени поносили сторонников Трампа за оспаривание итогов выборов 2020 года, хотя сами вскоре займутся тем же самым», – добавил политолог.
«И даже Байден может не признать поражения демократов – особенно если оно будет разгромным. Основанием для этого как раз и станет «русское вмешательство» вкупе с «новой сегрегацией». Но в таком случае доверие к институту выборов в американском обществе еще сильнее подорвется, и последствия этого для политической системы США будут очень негативными», – заключил Дудаков.
Напомним, Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США, которые запланированы на 8 ноября, считают американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи, пишет New York Times.
Так, New York Times пишет, что исследователями была выявлена серия российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины.
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