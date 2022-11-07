Товарооборот России и Китая за десять месяцев 2022 года вырос на 33%

Королевский советник: Борьба с Россией погубила Brexit и поставила Британию на колени

Королевский советник Альпер Али Риза: Конфликт на Украине сорвал Brexit и поставил Британию на колени

В наши дни за внешнюю политику Британии отвечают «неуклюжие дураки», которые не стремились «успокоить озабоченность» Москвы по поводу возможного вступления Украины в НАТО, считает британский королевский советник Альпер Али Риза. Противодействие России погубило возможные выгоды от Brexit и поставило Британию на колени, уверен он.

В статье для кипрского издания Cyprus Mail Альпер Али Риза пишет, что украинский конфликт стал одним из событий, «которое сорвало Brexit». По его словам, выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».

По его словам, пандемия COVID-19 была «просто невезением», но когда она начала спадать, начался вооруженный конфликт на Украине, что еще больше осложнило ситуацию с Brexit. Альпер Али Риза уверен, что «более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов вместо того, чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО, независимо от соображений по безопасности Москвы».

«Лорд Пальмерстон – вероятно, лучший министр иностранных дел Великобритании (Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784-1865) руководил обороной, затем внешней политикой Великобритании, 35-й премьер-министр Великобритании – прим. ВЗГЛЯД), – видел бы британские интересы гораздо яснее, чем неуклюжие дураки, отвечающие за британскую внешнюю политику в наши дни. Мудрый министр иностранных дел прилетел бы в Россию, чтобы заверить Кремль в том, что Великобритания и ее союзники не будут поощрять или поддерживать членство Украины в НАТО и стремиться успокоить озабоченность России», – подчеркнул британский государственный советник.

Он посетовал на то, что «никто не удосужился подумать о последствиях войны на Украине, разразившейся вслед за глобальной пандемией». «Теперь людям приходится собирать осколки разрушенного мирового порядка и энергетического кризиса, вызванного полным отсутствием реальной политики», – написал автор.

«Прагматичные британцы утратили свой прагматизм», – констатировал он. «Они послали Лиз Трасс – из всех людей – поговорить с очень опытным министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и неудивительно, что она вернулась с пустыми руками. Лавров подумал, что она совершенно не в себе, и продемонстрировал свое презрение к ее некомпетентности, назвав свою встречу с ней диалогом с глухим», – добавил он.

«Русские мыслят в терминах стратегической обороны огромного массива суши, и если вы не признаете их озабоченности, они не прислушаются ни к одному вашему слову. Доктор Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, понимал это очень хорошо, как и бывший лидер Германии Ангела Меркель совсем недавно», – отметил Альпер Али Риза.

Демонстрация желто-голубого украинского флага на общественных зданиях в Великобритании, украшенные ими лацканы пиджаков правительственных министров – эти жесты, по словам британского королевского советника, хороши лишь до тех пор, пока британцы не поймут, что они не оплачивают счета.

«Чтобы отучить себя от ископаемого топлива, миру нужно, чтобы Россия постепенно регулировала свою добычу и поставки нефти и газа, а для этого необходимо восстановить связь с Россией и заставить ее и Украину добиваться мира любой ценой», – пишет он, называя конфликт между Россией и Украиной «междоусобной войной, которой не видно конца».

Али Риза сетует, что при всей своей «культуре, цивилизованности и утонченности» европейцы, включая британцев, не нашли возможным начать разговор с Россией о мире на Украине.

Brexit мог бы сработать для Британии в другое время, считает королевский советник. По его мнению, жители королевства вряд ли бы поддержали решение о выходе из ЕС, если бы знали о грядущих событиях, «сговорившихся против его успеха».

«Последствиями стали энергетический кризис, беспрецедентный рост стоимости жизни, повышение процентных ставок, стагфляция и рецессия, которые берут свое. И худшее еще впереди, как только они достигнут кумулятивного эффекта (суммируются со временем – прим. ВЗГЛЯД). Каждое из них достаточно тяжело, но когда они наступают друг другу на пятки, то тянут все жилы британского государства и потрясают страну до глубины души. И все же [в Великобритании не звучит] ни слова против войны на Украине – первопричины нынешнего кризиса. Невероятно!» – возмутился британский королевский советник.

Brexit, считает Альпер Али Риза, стал вредом, который Британия сама себе причинила. Британцы, пишет он, хотели выхода из Евросоюза, «такие рискованные люди, как Найджел Фарадж и Борис Джонсон, убедили их, что если действовать в одиночку, Британия сможет взаимодействовать с миром с большой выгодой». «И что тогда происходит? Как по сигналу – единственный раз за столетие – вспыхнула пандемия, и мировая торговля замирает на два года», – рассуждает автор статьи.

После 2019 года события разворачивались так, как будто существовал заговор, направленный на то, чтобы показать глупость Brexit, считает Альпер Али Риза.

История могла бы сложиться иначе, если бы не пандемия и не конфликт на Украине, но они произошли, и теперь Великобритании приходится переживать их ужасные последствия, продолжает автор публикации.

Королевский адвокат также призвал Европу найти мирный способ решения конфликта. Он напомнил, что дважды в прошлом веке Европа «ввергала человечество в мировые войны», в которых погибли миллионы людей. Она обязана остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа, подчеркивает автор статьи.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД