Asia Times: Американцы не поверили в ложь Байдена, обвинившего Россию в росте инфляции в США

Попытка президента США Джо Байдена возложить на российского лидера Владимира Путина ответственность за рост инфляции в Соединенных Штатах лишь укрепила убеждение американцев в том, что в их невзгодах виноваты санкции против Москвы и финансовая поддержка Киева, пишут китайские СМИ.

Объяснение Байденом растущей инфляции «путинским повышением цен» на бензин только укрепило в умах [американских] избирателей представление о том, что введенные США санкции против Москвы и поддержка Киева ответственны за их «экономическую боль», говорится в статье Asia Times.

По мнению автора публикации Джона Рула, президент США и его украинский коллега Владимир Зеленский опасаются, что после промежуточных выборов в Конгресс финансовые каналы поддержки Киева значительно сократятся.

Экономические последствия конфликта на Украине, такие как повышение цен на энергоносители, сказались на американских избирателях, и недавние опросы показывают, что в США ослабевает желание поддерживать Киев, особенно среди республиканцев, констатирует автор статьи.

В публикации приводится исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому США выделяют Украине почти в два раза больше финансов, чем все европейские страны вместе взятые, передает РИА «Новости».

Ранее американцев возмутило заявление Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии. Многие усомнились в психическом состоянии главы Белого дома и даже потребовали импичмента.