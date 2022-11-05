Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик

Читатели NYP пришли в шок от шутки Байдена про дробовик и призвали объявить ему импичмент

Читателей американской газеты New York Post шокировали слова президента Джо Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии, они усомнились в психическом состоянии главы Белого дома.

Один из пользователей New York Post призвал объявить импичмент Байдену. «Его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», – написал он, передает РИА «Новости».

С ним согласился другой пользователь, предположив, что «у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ».

«Джо Байден – это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», – считает третий читатель.

Еще один пользователь предложил официально объявить президента сумасшедшим.

«Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент», – пришли к выводу читатели.

Джо Байден упомянул о дробовике, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок. Так, он заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра перепутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт.

Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».

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