В США сообщили о «подарке» России от премьера Британии

The Hill: Запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком Владимиру Путину

Решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России, но при этом может ударить по экономике Лондона, выразил мнение обозреватель издания The Hill Роберт Брайс.

По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.

Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.

Обозреватель отмечает, что слишком сильная энергетическая зависимость от других стран может поставить Британию в затруднительное положение во время кризиса. Брайс также считает, что Британию это уже коснулось – жители страны вынуждены платить за электроэнергию почти в два раза больше, чем в странах Евросоюза.

Резюмируя, автор подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса.

«Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.

Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.

Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.

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