Французский политик призвал прекратить помогать Зеленскому

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19 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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10 причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы сразу по десяти причинам не хотят вести диалог с Россией. Только в форме ультиматумов или обсуждения третьестепенных вопросов. Чтобы переломить ситуацию, Россия должна жёстко убедить европейцев в обратном. Подробности...

Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
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    Антонов обвинил Киев в попытке спровоцировать войну России и НАТО ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине Солдат ВСУ оскорбил немецкого журналиста, призвавшего расследовать убийство российских пленных В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
    Страны АТЭС разошлись во мнениях по оценке конфликта на Украине Из-за удара со стороны ВВС Израиля погибли четверо сирийских военных Группа французских военных на учениях попала под поезд Все ракетные соединения ВС России перевооружили на «Искандер-М»

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    «Чревато последствиями»


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    дискредитация ВС


    «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА

    Видео

    расстрел пленных


    Киевский режим показал свою звериную сущность

    «подорвали доверие»


    Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

    поставки газа


    Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

    малайзийский Boeing


    Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?

    Французский политик призвал прекратить помогать Зеленскому

    Во Франции предложили прекратить помогать Зеленскому за попытку начать мировую войну

    19 ноября 2022, 13:05

    Текст: Кристина Цыцура

    Франция должна перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, который предпринял попытку спровоцировать третью мировую войну, заявил депутат Нацсобрания, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» и бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян.

    По его словам, Зеленский обвинил русских в том, что они отправили ракеты на территорию Польши, хотя отправлены они были Киевом. Тем самым он чуть не спровоцировал третью мировую войну.

    «Прекратим поддерживать этого опасного человека. Необходимо срочно найти план по возвращению к миру», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение депутата.

    Он добавил, что мирный план является единственной возможностью решить конфликт на Украине. План должен включать в себя прекращение огня, независимость Донбасса, согласно минским соглашениям, и нейтралитет Украины.

    Ранее Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

    Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. 


    «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
    Победительнице «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
    		    18 ноября 2022, 16:39
    Текст: Алексей Дегтярев

    Победившей в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой отказали в получении российского гражданства из-за исполнения гимна украинских экстремистов, сообщили в республиканском МВД.

    Полицейские установили, что в октябре Валеева привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации ВС России и пропаганде экстремизма, передает «Комсомольская правда».

    В соответствии с этим ей отказали в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации.

    Напомним, Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.

    Видео с исполнением неофициального гимна УПА* и полка «Азов» (обе организации запрещены в России) Валеевой опубликовали в Сети. Сама женщина поясняла, что она – украинка, живет в Симферополе и одна воспитывает двух детей.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (132)
    Солдат ВСУ оскорбил немецкого журналиста, призвавшего расследовать убийство российских пленных
    		    18 ноября 2022, 21:33

    Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о необходимости провести расследование по видеозаписи расстрела российских военнопленных, совершенного военнослужащими ВСУ, в ответ один из украинских военных назвал его «русской свиньей».

    Репке в Twitter описал ситуацию с убийством российских военных и призвал провести расследование, передает издание «Страна.ua».

    Ответ ему написал украинский режиссер, а нынче военнослужащий ВСУ Владимир Демченко. «Расследование завершено, сними со своего аккаунта украинский флаг, русская свинья», – ответил журналисту украинец.

    «Может быть, это не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чем Украина сейчас нуждается как никогда остро?» – указал ему журналист.

    Напомним, в социальных сетях распространились записи с убийством безоружных российских военных. Российское Минобороны обвинило в убийстве военнослужащих. СК России завел уголовное дело.

    Коментарии (42)
    Премьер Украины сообщил о вышедшей из строя половине энергосистемы страны
    Премьер Украины рассказал о последствиях ракетных ударов по энергетической системе страны
    		    18 ноября 2022, 17:50
    Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.

    По его словам, на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Половина энергетической системы выведена из строя. Он добавил, что в связи с этим страна нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров. Речь идет и поставке оборудования и дополнительных финансовых ресурсов для покупки объемов газа.

    Об этом Шмыгаль заявил во время совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Видео доступно на YouTube-канале кабинета министров Украины, передает РИА «Новости».

    Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации.

    Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб инфраструктуре страны, нанесенный с февраля, можно оценить в 100 млрд долларов.

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    Высокоточным ударом уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией
    		    18 ноября 2022, 14:00
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженными Силами России в четверг, 17 ноября, нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.

    Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

    По данным МО РФ, в результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, говорится в сообщении.

    14 ноября Минобороны сообщало, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.

    Коментарии (16)
    ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
    WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
    		    19 ноября 2022, 05:31
    Фото: Jakub Szymczuk/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.

    Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете.

    Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет.

    По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.

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    Медведев: Убийцы российских военнопленных заслуживают смертной казни
    Замглавы Совбеза Медведев заявил, что расстрелявшие российских военных заслуживают только смертной казни
    		    18 ноября 2022, 21:59
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.

    «И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.

    В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.  

    В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.

    Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе. В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей

    СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.

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    В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
    NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
    		    19 ноября 2022, 02:39
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.

    Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.

    Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.

    Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.

    Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.

    Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.

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    В ООН приступили к изучению видео расстрела российских военных
    		    18 ноября 2022, 21:11
    Фото: Скриншот из видео

    В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой над пленными российскими военнослужащими, ролик начали проверять, сообщила сотрудница пресс-службы ООН Элизабет Тросселл.

    «Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», – приводит слова Тросселл РИА «Новости».

    В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.

    Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе.

    В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.

    СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    Журналистка в Германии подверглась преследованиям из-за буквы Z
    Журналистку в Германии начали преследовать из-за буквы Z в посте

    18 ноября 2022, 17:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Занимавшаяся изучением темы торговли оружием с Украиной в ЕС журналистка сбежала из Германии из-за использования буквы Z в социальных сетях в одном посте, сообщил ее коллега и продюсер телекомпании.

    Журналистка проживает как в ФРГ, так и в России, ее супруг – немецкий гражданин, у нее также есть вид на жительство, она сотрудничает с российскими СМИ «Взгляд» и «Царьград», сказал собеседник РИА «Новости».

    Также она занимается съемками для RT, ищет людей для съемок расследования про оружие, добавил источник.

    Журналистка приехала к супругу в небольшой город у Франкфурта-на-Майне, и к ней в четверг приехали несколько полицейских автомобилей. Они провели обыск, изъяли гаджеты, выдали ордер на обыск и ордер об изъятии «за поддержку войны».

    «Буква Z была в одном из постов много месяцев назад», – сказал коллега девушки. Он предположил, что это могло привлечь внимание полиции.

    После обыска журналистка решила экстренно вернуться в Россию через Дубай, сейчас она уже в российской столице. 

    Коментарии (21)
    Минобороны: Видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей
    Минобороны после видео с убитыми российскими пленными заявило о «живодерской сущности» киевских властей

    18 ноября 2022, 17:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с массовой расправой над безоружными российскими военнопленными указывает на «живодерскую сущность» действующего киевского режима, заявило Министерство обороны России.

    Убийство более 10 военнопленных прямыми выстрелами в голову, совершенное «выродками ВСУ», никому не удастся представить как «трагическое исключение» из «всеобщего соблюдения» Украиной прав военнопленных, говорится в Telegram-канале ведомства.

    «При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными», – подчеркнули в министерстве.

    Там напомнили, что это массовое убийство военнопленных – не первое преступление киевских властей, это распространенная практика украинских военных, «активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями».

    «Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины [президенту Владимиру] Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного», – заключили в министерстве.

    Ранее в Сети разместили ролики, на которых запечатлены тела предположительно военнопленных ВС России. Отмечалось, что всех пленных казнили украинские боевики в Макеевке в ДНР.

    Коментарии (18)
    СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских пленных
    Следственный комитет возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ пленных российских военных
    		    18 ноября 2022, 19:24
    Фото: Антон Вергун/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских солдат, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

    Речь идет о видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 10 безоружных военнослужащих России, попавших в плен в ЛНР, передает ТАСС.

    Возбуждены уголовные дела по фактам убийства двух и более лиц, а также по факту жестокого обращения с военнопленными.

    Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.

    Коментарии (33)
    СПЧ: Видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации
    Глава СПЧ Фадеев объявил об отправке видео с казнью российских пленных в международные организации

    18 ноября 2022, 18:41

    Видео с казнью российских военнопленных в Макеевке отправят в международные организации, сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

    «Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2 тыс. адресам – в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», – сказал Фадеев, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что «это демонстративное вызывающее преступление». По его словам, требуется реакция международной общественности и расследование.

    «Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку «со всем возможным вниманием», – добавил Фадеев.

    В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.

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    Зеленский заявил о сложной ситуации с энергоснабжением на Украине
    Зеленский: Сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве и 17 регионах Украины
    		    19 ноября 2022, 01:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Сложная ситуация с энергоснабжением на Украине на данный момент сохраняется в столице и в 17 регионах, в частности в Одессе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в общем в 17 регионах Украины и в Киеве. Он уточнил, что говорит в первую очередь про Киев и Киевскую область. Кроме того, очень тяжело с энергоснабжением, по его словам, в Одесской, а еще в Винницкой и Тернопольской областях, передает ТАСС.

    Зеленский добавил, что в большинстве регионов по состоянию на вечер пятницы действовали стабилизационные почасовые графики отключения света, аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве.

    Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов России.

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    На Украине объявили о запуске поезда из Киева в Херсон
    Компания «Укрзализныця» объявила о запуске поезда по маршруту Киев – Херсон

    18 ноября 2022, 14:22

    Текст: Антон Никитин

    Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») запускает поезд по маршруту Киев – Херсон, сообщил советник главы подконтрольной Киеву областной военной администрации Сергей Хлань.

    Первый рейс отправится в пятницу, 18 ноября, в 22.14 по местному времени из Киева, а в субботу ориентировочно в 9.00 поезд прибудет в Херсон. На поезде будут находиться около 200 пассажиров, передает ТАСС слова Хланя.

    Между тем член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.

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    Зеленский заявил, что вместо мира Россия хочет передышки в боевых действиях
    Президент Украины обвинил Россию в том, что она не планирует договариваться мирно, а стремится взять тайм-аут
    		    19 ноября 2022, 12:23
    Фото: Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

    По его словам, Москва может взять небольшую паузу для того, чтобы восстановить силы, что еще больше усугубит ситуацию. При этом он обозначил собственную формулу мира, состоящую из десяти пунктов, основными являются радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский лидер заявил, что Киев намерен предложить публичные переговоры с Россией.

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