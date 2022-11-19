Зеленский заявил, что вместо мира Россия хочет передышки в боевых действиях

«Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА

Победительнице «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА

Победившей в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой отказали в получении российского гражданства из-за исполнения гимна украинских экстремистов, сообщили в республиканском МВД.

Полицейские установили, что в октябре Валеева привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации ВС России и пропаганде экстремизма, передает «Комсомольская правда».

В соответствии с этим ей отказали в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации.

Напомним, Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.

Видео с исполнением неофициального гимна УПА* и полка «Азов» (обе организации запрещены в России) Валеевой опубликовали в Сети. Сама женщина поясняла, что она – украинка, живет в Симферополе и одна воспитывает двух детей.